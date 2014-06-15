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    15 июня 2014

    10-дюймовый планшет Xolo Win Tab, работающий под управлением Windows 8.1, оценен в 250 евро: Xolo Win Tab построен на базе гибридного процессора AMD A4-1200

    23:5111

    Результаты ЕГЭ и ОГЭ появились на Московском портале госуслуг:

    23:48

    У Google появилась своя страница ВКонтакте: На данный момент на страницу подписалось уже более семи тысяч человек.

    23:43

    «СМОТРИ+»: чемпионат мира по футболу на мобильном: Приложение «СМОТРИ+» бесплатно и доступно для скачивания абонентами всех операторов

    23:371

    Обновление Навител Навигатор 8.7.0.171 для iPhone/iPad:

    23:33

    Обновление Skitch 3.2 для iPhone и iPad: новый привлекательный подход в работе с изображениями: С этой версии, когда вы делитесь ссылкой на изображение в Evernote, вы можете выбрать блокнот для его сохранения.

    23:30

    За Чемпионатом мира по футболу можно следить на Яндексе: На сайте проекта вы найдёте всю информацию об игроках и командах чемпионата, расписание матчей, турнирные таблицы, статистику

    23:261

    Для смартфона Micromax Canvas Gold A300 производитель выбрал однокристальную систему с восьмиядерным процессором: Оснащение смартфона Micromax Canvas Gold A300 включает камеры разрешением 16 и 8 Мп

    22:332

    Аксессуары для планшетов Samsung Galaxy Tab S: две обложки, клавиатура и три модели наушников: Samsung предлагает для планшетов Galaxy Tab S механическую беспроводную клавиатуру

    21:1127

    Смартфоны Apple iPhone 6 с экранами размером 4,7 и 5,5 дюйма сфотографированы вместе: Характерным отличием Apple iPhone 6 от моделей iPhone 5s и iPhone 5c является кнопка питания

    14:3750

    Основой сетевой карты Thecus C10GTR с портом Ethernet 10 Гбит/с служит процессор Tehuti TN4010 : Сетевая карта Thecus C10GTR поддерживает широкий спектр протоколов, включая IEEE 802.3az, IEEE 802.3ad Link Aggregation и IEEE 802.1q VLAN

    14:0310

    Подтверждена информация, что Samsung Galaxy Note 4 получит экран размером 5,7 дюйма и разрешением 2560 x 1440 пикселей: Пока неясно, какая из модификаций Samsung Galaxy Note 4 скрывается под обозначением N910A

    13:2518

    Компания Belkin представила аксессуары для планшетов Samsung Galaxy Tab S: В списке новинок — обложка TriFold

    13:0510

    Apple и Samsung договорились отозвать апелляции в ITC, связанные с патентным спором: Представители Apple и Samsung отказались сообщить, достигнуто ли компаниями какое-либо соглашение

    12:3513

    Logitech выпускает обложку с клавиатурой Logitech Type-S для планшета Samsung Galaxy Tab S 10.5: Продажи Logitech Type-S стартуют в этом месяце по цене $100

    12:06

    3D-карты Nvidia GeForce GTX 880 и 880 Ti будут производительнее и дешевле аналогов из серии 700: TSMC начала серийный выпуск 20-нанометровой продукции для Nvidia и AMD

    11:0520

    В серию наушников AKG Y вошли модели AKG Y50, AKG Y40 и AKG Y45 BT: Наушники AKG Y50 олицетворяют серию в целом

    10:297

    The Machine — представление HP о дальнейшем развитии вычислительной техники: Специалисты HP Labs создают фундаментальные компоненты решения, которое сможет справиться с растущим потоком информации

    10:0015

    PixeLink первой использует «жидкий объектив» с автоматической фокусировкой в промышленных камерах с байонетом С-mount: В объективе Caspian C-39N0-16 используется технология Varioptic, основанная на эффекте электросмачивания

    08:306

    Карты памяти Adata ISC3E CFast соответствуют спецификациям CFast 2.0 и SATA 3.1: Карты памяти Adata ISC3E CFast предназначены для промышленной электроники

    08:00

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