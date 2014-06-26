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    26 июня 2014

    Стыковочная станция Asus HZ-2 оснащена видеовыходом HDMI: Asus HZ-2 располагает двумя портами USB 3.0 и тремя USB 2.0

    23:412

    В Облаке Mail.Ru появился онлайн-редактор документов: Mail.Ru Group запускает бета-версию собственного онлайн-редактора документов

    22:453

    Большинство россиян игнорируют базовые меры веб-безопасности: ESET представляет результаты опроса российских пользователей

    22:308

    Смартфон Hisense MIRA6 работает под управлением ОС Windows Phone 8.1: В основе Hisense MIRA6 — SoC Qualcomm Snapdragon 200

    21:476

    Biostar A68N-2100 — системная плата типоразмера Mini-ITX со встроенным APU AMD E1-2100: Biostar A68N-2100 стоит в США $53

    19:556

    Google представила ОС Android L, включающую наибольшее количество нововведений за последнее время: Представлена операционная система Android L

    19:5458

    Adidas готовит новый фитнес-трекер miCoach Fit Smart на платформе Google Fit: Adidas miCoach Fit Smart — фитнес-трекер с светодиодным дисплеем

    18:066

    HTC пообещала обновить ОС смартфонов One (M7) и One (M8) до Android L: Обновление ожидается в начале 2015 года

    17:557

    Apple окрашивает самую доступную модель проигрывателя iPod touch с 16 ГБ флэш-памяти в яркие цвета: Проигрыватель iPod touch оснащен камерой iSight

    17:4037

    Google сделала возможным запуск на хромбуках приложений, созданных для Android: Chrome OS научили запускать приложения Android

    17:341

    Представлена платформа Google Android Auto : Функция Google Android Auto проецирует функции смартфона на бортовой компьютер автомобиля

    17:0515

    Представлены «умные» часы LG G Watch: Часы LG G Watch получили металлический корпус

    16:068

    По подсчетам Google, число активных устройств с ОС Android достигло миллиарда: Планшеты с ОС Android занимают 62% рынка этих устройств

    15:4026

    Разработчик называет Scuint Gobi первым «трехмерным» портативным зарядным устройством, использующим солнечную энергию: На сайте Indiegogo начат сбор средств на серийный выпуск Gobi

    15:097

    3D-принтер Airwolf 3D HD2x с двумя печатающими головками позволяет использовать более 20 материалов и стоит менее $4000: Размеры области печати 3D-принтера Airwolf 3D HD2x примерно равны 28 х 20 х 30 см

    14:15

    Смартфон iPhone 6 может оказаться дешевле модели iPhone 5s: Но при этом iPhone 6 может лишиться модификации с 16 ГБ флэш-памяти

    14:0720

    На Google I/O представлены умные часы Moto 360: Внешне Moto 360 сильно отличаются от других умных часов

    13:4729

    Разрешение 28-дюймового монитора I-O Data LCD-M4K281XB — 3840 x 2160 пикселей: В Японии монитор I-O Data LCD-M4K281XB появится в продаже в конце июля

    13:2026

    LG Display рассматривает возможность расширения производства панелей OLED на пластиковой основе: Пластиковые дисплеи OLED предназначены для смартфонов и умных часов

    12:175

    Системная плата Foxconn H97M Plus выполнена в типоразмере microATX: Системная плата Foxconn H97M Plus построена на чипсете Intel H97 Express

    11:463

    Google научила Chromecast выводить на экран телевизора любую информацию со смартфона, правда не с любого: Адаптер Chromecast отныне способен выводить на экран телевизора всё, что происходит на дисплее смартфона

    11:3614

    Представлена полнокадровая зеркальная камера Nikon D810: Nikon D810 — первая цифровая зеркальная камера Nikon с минимальной светочувствительностью ISO 64

    11:1534

    Представлены умные часы Samsung Gear Live: Умные часы Samsung Gear Live работают под управлением операционной системы Android Wear

    10:1022

    Paint.NET v.4.0 - хороший бесплатный графический редактор: Исправленная версия бесплатного графического редактора

    10:002

    ViewSonic SC-Z56 — нулевой клиент с четырьмя видеовыходами : Основой ViewSonic SC-Z56 служит процессор Teradici Tera 2

    09:007

    Россия заняла первые места на чемпионате мира по программированию: В Екатеринбурге завершился чемпионат мира по командному программированию среди студентов ACM ICPC

    09:0010

    Адаптеры Kanex превращают Thunderbolt в USB 3.0, eSATA и Gigabit Ethernet: Наиболее вероятными покупателями адаптеров производитель считает пользователей мобильных компьютеров Apple MacBook Air

    08:309

    Спрос на дактилоскопические датчики заметно вырастет во втором полугодии: Спрос на датчики оживится из-за появления поддержки дактилоскопической идентификации в Android

    08:0010

    Flashphoner WebRTC Server обеспечит проведение видеотрансляций в реальном времени: Flashphoner объявляет о выходе нового продукта WebRTC Media & Broadcasting Server

    08:001

    Инфраструктура связи Крыма стремительно растет: Минкомсвязи России доложил Президенту РФ о состоянии инфраструктуры связи в Крыму

    07:0014

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