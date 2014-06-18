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    18 июня 2014

    Обнаружен троянец с функциями антивируса: Специалисты компании «Доктор Веб» завершили исследование сложного многокомпонентного троянца Trojan.Tofsee

    23:554

    Представлен смартфон Amazon Fire Phone: Интересной особенностью Amazon Fire Phone является функция Firefly

    22:3062

    HTC продала 50 000 смартфонов One (E8) за 15 минут: HTC приняла на вооружение тактику Xiaomi по «пакетной» продаже своих смартфонов

    22:156

    В линейку 3D-карт MSI GeForce GT 730 вошло четыре модели, включая низкопрофильную, разогнанную и оснащенную 4 ГБ памяти: Все 3D-карты MSI GeForce GT 730 имеют по одному видеовыходу DVI-D, HDMI и D-Sub

    22:124

    Специалисты iFixit добрались до смартфона OnePlus One: Смартфон OnePlus One получил у iFixit пять баллов из десяти

    21:588

    Intel готовит восемь новых CPU поколения Haswell : Intel представит новые CPU Haswell для настольного сегмента

    21:2922

    Модули памяти Panram Apple Mac Module с поддержкой ECC предназначены для компьютеров Apple Mac Pro: Цены модулей памяти Panram Apple Mac Module производитель не называет

    21:143

    Opera 22 для Android доступна в Google Play: В Opera реализовано возобновление прерванных загрузок.

    20:53

    «МегаФон» запустил страховой агрегатор Senta.ru:

    20:524

    Смартфон LG D722, который может оказаться новым мини-флагманом компании, получит дисплей 720p диагональю 4,5 дюйма: Смартфон LG D722 может оказаться G3 mini

    20:354

    Manli выпускает варианты 3D-карт GeForce GT 730 с 1, 2 и 4 ГБ памяти : В конфигурацию 3D-карт Manli GeForce GT 730 входит 384 ядра CUDA

    20:223

    Представлен новый моноблочный ПК Apple iMac начального уровня: Основой компьютера Apple iMac служит двухъядерный процессор Intel Core i5

    20:02205

    В 2017 году Asus от продаж планшетов и смартфонов ожидает получить большую прибыль, нежели от продаж ПК: Asus расчитывает на рынок мобильных устройств

    20:003

    PNY выпускает 3D-карту GeForce GT 730 с пассивным охлаждением: Графическая карта PNY GeForce GT 730 оснащена интерфейсом PCI Express 3.0 8x и видеовыходами DVI, VGA и HDMI

    19:481

    По прогнозу Digitimes Research, рынок SSD в этом году вырастет на 60%: В 2013 году продажи SSD удвоились по сравнению с 2012 годом

    19:212

    Представлена 3D-карта начального уровня Nvidia GeForce GT 730: Ожидается, что GeForce GT 730 будет стоить не дороже $100

    18:388

    Технология Sharp Free-Form Display позволит создавать дисплеи непрямоугольной формы: В дисплеях Sharp Free-Form Display используется технология IGZO

    18:008

    Цены на флэш-память типа NAND во втором полугодии пойдут вверх: Micron сократила продажи флэш-памяти типа NAND на сторону

    15:464

    Первым смартфоном на базе SoC Qualcomm Snapdragon 805 стал Samsung Galaxy S5 LTE-A: Samsung Galaxy S5 LTE-A оценен в $915 на домашнем рынке

    15:1916

    Анонсированы «эластичные» x86-совместимые серверы Oracle Sun Server X4-4 и Sun Server X4-8 на процессорах Intel Xeon E7-8895 v2: Производитель называет серверы Oracle Sun Server X4-4 и Sun Server X4-8 «идеальными платформами для Oracle Database»

    14:44

    В Asustek Computer полагают, что спрос на ПК оживится во втором полугодии : Потребители покупают планшеты для развлечения — уверены в Asustek Computer

    13:1010

    Spyrus выпускает флэшки объемом 256 ГБ с сертификатом Microsoft Windows To Go 8.0 и 8.1: В накопителях Spyrus WorkSafe и WorkSafe Pro реализована многофакторная аутентификация

    12:505

    Крышка ноутбука Toshiba dynabook P75 вращается почти на 360°: Toshiba dynabook P75 оценен примерно в $1650

    12:256

    Nikon выделяет по 2 млрд долларов на НИОКР и покупку других компаний, работающих в перспективных отраслях: Nikon интересует медицинское оборудование и другие растущие рынки

    12:153

    3D-принтер Ecocycle Cube использует для печати старые пластиковые бутылки: Принтер Ecocycle Cube стоит $1199

    11:4211

    Restore Point Creator v.2.4 - бесплатная программа, облегчающая создание точек восстановления в ОС Windows: Бесплатная программа, облегчающая создание точек восстановления в ОС Windows

    10:30

    Вышла новая версия My WebMoney 1.1 для MacOS X:

    10:05

    Решения для руководителей от iDecide дополнятся возможностями Integrum: С помощью технологий «Интегрума» руководитель сможет получать доступ к подборке потенциальных клиентов в любой отрасли, оценке надежности контрагентов

    10:03

    Россия является технологическим лидером среди стран СНГ на рынке мобильного Интернета: Были проанализированы рынки следующих стран: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдавия, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

    10:002

    Parallels Plesk 12 — новая версия админ-панели: Версия Plesk 12 представлена в четырех разных редакциях

    09:56

    Как пользователи ищут информацию о здоровье и фитнесе: исследование Opera Mediaworks: Исследование показало, что пользователи iPhone отдают предпочтение контенту, посвященному здоровью, а обладатели Android-устройств хотят знать больше о фитнесе.

    09:47

    Толщина 10-дюймового Wintel-планшета NEC LaVie Tab W (TW710/S) — 8,95 мм: NEC предлагает возможность доукомплектовать планшет LaVie Tab W (TW710/S) беспроводной клавиатурой и цифровым пером

    09:2012

    RollBack XP 1.0 - бесплатная программа для восстановления сохраненного состояния ОС Windows XP: Бесплатная программа для восстановления сохраненного состояния ОС Windows XP

    09:151

    Мобильные батареи PNY Fancy емкостью 2600 мА∙ч окрашены в яркие цвета: Батарея PNY Fancy способна отдавать в нагрузку ток силой до 1 А

    09:001

    Barebone-комплекты Shuttle XS36V4 и XS35V4 основаны на платформе Intel Celeron J1900: Barebone-комплекты Shuttle XS36V4 и XS35V4 охлаждаются пассивно

    08:3011

    Прошло 10 лет со дня обнаружения первого червя для мобильных платформ: Первый мобильный — у каждого свой: «Лаборатория Касперского» отмечает 10 лет со дня обнаружения первого червя для мобильных платформ

    08:00

    Apple получит достаточно сапфира, чтобы использовать его в iPhone 6 и iWatch: Сапфировую защиту экрана получат обе разновидности Apple iPhone 6

    08:00139

    AMD продолжает стратегическую реорганизацию, формируя новое подразделение: вычислительных и графических решений: В рамках реорганизации AMD также объявила о консолидации своего бизнеса по двум глобальным направлениям

    07:0010

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