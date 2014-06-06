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    6 июня 2014

    Корпус внешнего накопителя Adata HV611 оформлен в стиле puzzle: Объем HDD Adata HV611 может равняться 500 ГБ и 1 ТБ

    23:445

    Игровая мышь Roccat Tyon оснащена 32-разрядным процессором и лазерным датчиком разрешением 8200 dpi: Roccat Tyon получила 576 КБ памяти для хранения макрокоманд

    22:468

    Сетевой накопитель Thecus N4310 оснащен двумя портами USB 3.0 и четырьмя отсеками для HDD: Thecus N4310 является развитием модели N2310

    19:551

    MSI 970 Gaming — игровая материнская плата с процессорным гнездом AM3+: MSI 970 Gaming оснащена сетевым адаптером Killer E2200

    18:524

    В рамках программы Apple MFi были опубликованы спецификации наушников с интерфейсом Lightning: Apple обубликовала спецификации наушников с интерфейсом Lightning

    18:3127

    Kopin представила микродисплеи для умных очков, выжигающие глаза яркость которых превышает 5000 кд/м²: Одна из новинок имеет размер 0,2 дюйма по диагонали и разрешение WQVGA

    18:3020

    HyperX представлены модули памяти Impact, SSD Fury, специальная версия гарнитуры HyperX Cloud и коврики для мыши: HyperX — подразделение компании Kingston Technology

    17:501

    Специалистами NHK создан полнокадровый датчик изображения типа CMOS разрешением 133 Мп для съемки видео: Для внешнего оформления датчика выбран корпус типа μ-PGA с 1125 выводами

    17:2327

    Дисплей ноутбука Asus Transformer Book Flip откидывается на 360°: Механизм крепления дисплея Asus Transformer Book Flip надежно удерживает дисплей точно в заданном положении

    16:522

    Экзоскелеты Panasonic поступят в продажу в 2015 году и будут стоить от $5000 до $7000: Новая модель Powerloader Light PLL04 по прозвищу «Ниндзя» весит всего 15 кг и позволяет поднимать до 15 кг

    15:4631

    Samsung уже располагает рабочим прототипом планшета с дисплеем 4K: Samsung продемонстрировала планшет с экраом Ultra HD

    15:408

    ASMedia планирует в сентябре выпустить хост-контроллер USB 3.1: В августе ASMedia начнет поставки контроллеров, позволяющих состыковать SATA и USB 3.1

    15:20

    Планшет Samsung Galaxy Tab S 10.5 будет весить всего 465 г: Толщина планшета Samsung Galaxy Tab S составит 6,6 мм

    15:1613

    Смартфон ZTE Nubia Z7 получит сканер отпечатков пальцев и пятидюймовый дисплей Full HD : Смартфон ZTE Nubia Z7 получит 3 ГБ ОЗУ

    14:524

    SoC Huawei Kirin 920 с восемью процессорными ядрами и поддержкой LTE представлена официально: Huawei Kirin 920 по уровню производительности соответствует SoC Qualcomm Snapdragon 805

    14:328

    В своём смартфоне Amazon использует технологию Omron Okao Vision: Технология Okao Vision в смартфоне Amazon способна определять пол владельца

    14:293

    Intel пообещала мониторы Samsung Ultra HD по цене $400: Мониторы Samsung PLS Ultra HD диагональю 23,6 дюйма будут стоить $400

    14:1732

    MSI H81M ECO и B85M ECO — «экологичные» материнские платы начального уровня: MSI H81M ECO и B85M ECO совместимы с процессорами Intel Core четвертого поколения

    13:536

    Очень тонкий кабель SATA SilverStone CP11 почернел и стал длиннее: Кабель SilverStone CP11 имеет очень низкий разъем, мало выступающий из разъема SATA на плате

    13:277

    Корпус для внешнего накопителя Thermaltake Level 10 Miniature рассчитан на HDD типоразмера 3,5 дюйма: Корпус для внешнего накопителя Thermaltake Level 10 Miniature похож на корпус для ПК Thermaltake Level 10

    13:073

    Cima NanoTech представила изогнутый 26-дюймовый сенсорный дисплей емкостного типа : Одновременно показан 15-дюймовый сенсорный дисплей с толстым защитным стеклом

    12:59

    Thermaltake показала корпус для ПК с откидывающимся вверх «капотом»: Пока неясно, останется ли разработка на уровне концепта или она готова пойти в серию

    12:3412

    Материнская плата в корпусе Aerocool Xpredator Cube устанавливается горизонтально: Aerocool Xpredator Cube своей компоновкой напоминает модель DS Cube

    12:213

    Streacom NC3 — необычный корпус гексагональной формы для мини-компьютера Intel NUC: Цена Streacom NC3 — 100 евро

    11:2029

    У Thermaltake готовы новые модели беспроводных зарядных устройств — TX-100 и TX-P2: Зарядки TX-100 и TX-P2 входят в линейку мобильных аксессуаров, выпускаемых Thermaltake под маркой Luxa²

    11:172

    За первые пять дней в Южной Корее было продано 100 000 смартфонов LG G3: LG удалось продать 100 000 смартфонов G3 за пять дней только в Южной Корее

    11:0010

    На Computex 2014 показан корпус Thermaltake Level 10 Titanium Limited Edition : Вертикальный остов корпуса Thermaltake Level 10 служит радиатором для отвода тепла от компонентов системы

    10:575

    Kingston официально представила твердотельные накопители M.2 2280: Kingston M.2 2280 поначалу будет доступен только со 120 ГБ памяти

    10:552

    В линейку Thermaltake Water 3.0 вошли системы жидкостного охлаждения, а в линейку Pacific — компоненты для них: Радиаторы Pacific RX140, RX280 и RX420 рассчитаны на установку вентиляторов типоразмера 140 мм

    10:44

    Блок питания Thermaltake Toughpower Titanium 1500W мощностью 1500 Вт имеет сертификат 80 Plus Titanium : Цену БП Thermaltake Toughpower Titanium 1500W источник не приводит

    10:257

    В Кирове «Лаборатория Касперского» и силовики ловили преступников: Успешно завершилась совместная операция правоохранительных органов и «Лаборатории Касперского» против киберпреступников

    10:2013

    Panda Security выпускает новую версию GateDefender eSeries 5.50 для защиты периметра сети: Новая версия GD eSeries 5.50 в дополнение к имеющимся модулям защиты периметра сети от вируса, спама, хакеров и прочих Интернет-угроз, содержит полезные новые функции, такие как VPN-технологии самого последнего поколения, новый файервол для контроля прило

    09:45

    Процессорные охладители Phanteks PH-TC14S и PH-TC14LS получили по шесть тепловых трубок: Процессорные охладители Phanteks PH-TC14S и PH-TC14LS обдуваются вентиляторами F140HP-PWM

    09:403

    ABBYY Lingvo Dictionaries для Android - интерактивный полиглот: ABBYY обновила словарное приложение Lingvo Dictionaries для Android-устройств

    09:103

    Zecurion Zdiscovery v.3.0 ищет конфиденциальные данные в серверных хранилищах и базах данных: Компания Zecurion выпускает Zecurion Zdiscovery 3.0 с возможностью сканирования данных на серверах

    08:35

    В следующем году сканеры отпечатков пальцев появятся в «умных» часах: Глава Synaptics считает, что в 2015 году носимая электроника будет оснащаться дактилоскопами

    08:3066

    Участие России во Всемирной олимпиаде роботов начнется с Казани: Отбор российских команд для участия во Всемирной олимпиаде роботов пройдет в Казани

    08:002

    На мероприятии SID Display Week 2014 компания Cima NanoTech показала 42-дюймовый сенсорный экран с частотой опроса 150 Гц: В разработке Cima NanoTech используется пленка Sante FS200 и контроллер SiS

    07:003

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