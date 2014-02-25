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    25 февраля 2014

    Представлена бета-версия антивируса ESET NOD32 Mobile Security 3.0 : ESET запустила бета-тестирование нового поколения ESET NOD32 Mobile Security для Android

    23:55

    Freescale Kinetis KL03 отобрал звание самого крохотного микроконтроллера на архитектуре ARM у своего предшественника: Freescale Kinetis KL03 стал самым крохотным микроконтроллером на архитектуре ARM

    22:134

    Netflix тоже хочет доставлять товары при помощи летающих дронов?: Netflix сняла видео, где высмеивает программу Amazon Prime Air и ей подобные

    20:5318

    Nokia выпустила дополнение для портирования Android-приложений на Nokia X: Nokia уверяет, что около 75% всех Android-приложений могут быть запущены на Nokia X без изменений.

    20:532

    В WhatsApp появятся голосовые звонки: Новая функция станет доступна пользователям уже во втором квартале нынешнего года.

    20:422

    Новая версия мобильного Twitter для Android : В шестой версии представлен новый дизайн.

    20:25

    FBReader 1.9.6.1 — для чтения книг fb2 на Android: FBReaderJ поддерживает автоскроллинг, работу с закладками, управление библиотекой пользовательских файлов

    20:09

    Олимпиада на Яндексе — самые популярные темы: Среди всех событий, связанных с Олимпиадой, самый сильный всплеск интереса у пользователей Яндекса вызвала церемония открытия.

    20:09

    Qualcomm снизила цену на свои «умные» часы Toq до $250: Часы Qualcomm Toq подешевели на $100

    19:449

    Анонсирован защищённый ноутбук GammaTech Durabook R8300: Устройство GammaTech Durabook R8300 соответствует требованиям стандартов MIL-STD-810G и IP65

    18:248

    Смартфон BlackBerry Z3 получил пятидюймовый дисплей и платформу Snapdragon 400: Смартфон BlackBerry Z3 будет стоит менее $200

    17:526

    Фото с MWC 2014: смартфон YotaPhone второго поколения с двумя экранами : Продажи смартфона YotaPhone первого поколения стартовали в декабре

    17:1024

    BlackBerry не имеет планов по выпуску носимой электроники: Джон Чен сообщил, что BlackBerry не будет в ближайшее время выпускать носимую электронику

    16:582

    PayPal и Samsung делают возможной оплату с использованием дактилоскопического подтверждения: Обладатели Samsung Galaxy S5 проводят оплату через PayPal одним движением

    16:5026

    Qualcomm выпускает первые интегральные усилители и антенные коммутаторы 3G/4G LTE, изготавливаемые по технологии CMOS: Компания Qualcomm представила микросхемы QFE2320 и QFE2340

    16:40

    Графический ускоритель для встраиваемых систем AMD Embedded Radeon E8860 основан на GPU Cape Verde: Ускоритель AMD Embedded Radeon E8860 получил 640 потоковых процессоров архитектуры GCN

    16:292

    Mozilla представила новые устройства для разработчиков: смартфон Flame и планшеты Vixen и InFocus: Mozilla представила три новых устройства для разработчиков

    15:531

    Qualcomm анонсирует первый в мире 64-разрядный восьмиядерный чипсет со встроенной поддержкой LTE Category 4: Чипсеты Qualcomm Snapdragon 610 и 615 пополнили семейство Snapdragon 600

    14:3710

    «Мегафон» запускает сеть LTE-Advanced: Российский сотовый оператор «Мегафон» запускает в коммерческую эксплуатацию сеть LTE Cat 6

    13:3434

    Число пользователей мобильной телефонной связи в мире превысило 6,4 млрд: исследование J’son & Partners Consulting: Услуги голосовой мобильной связи по-прежнему остаются ключевыми для абонентов и основным источником дохода для мобильных операторов.

    13:33

    Qualcomm добавила поддержку Bluetooth Low Energy в 2net Hub: Новая версия 2net Hub представлена на HIMSS 2014

    13:31

    В серию корпусных вентиляторов с подсветкой AeroCool Lightning вошли модели типоразмера 120, 140 и 200 мм : Необычным внешним видом список особенностей AeroCool Lightning не ограничивается

    12:47

    WakeMeOnLan v.1.62 - бесплатная программа для пробуждения компьютера по Сети: Бесплатная программа для пробуждения компьютера по Сети

    12:40

    Браузер Opera предустановлен на Nokia X: Список моделей включает в себя устройства Nokia X, Nokia X+ и Nokia XL

    12:20

    USBFlashCopy v.1.9 - утилита для резервного копирования содержимого флэшек и карт памяти: Утилита для резервного копирования содержимого флэшек и карт памяти

    12:05

    SyncBackSE v.6.5.30 - программа для создания резервных копий и синхронизации файлов: Программа для создания резервных копий и синхронизации файлов

    11:30

    EraseTemp v.3.5.1.11 - крошечная утилита, автоматически очищающая диск от ненужных файлов: Крошечная утилита, автоматически очищающая диск от ненужных файлов

    10:55

    "1С-КПД: Документооборот" — работа в системе электронного документооборота с iPad: С помощью приложения можно комментировать документы, используя голосовые и текстовые метки, а также выделяя маркером.

    10:50

    Jolla предложит пользователям Sailfish OS "облачный" сервис для хранения данных:

    10:46

    ProfiMail Go 4.15 — электронная почта на мобильном: Программа поддерживает просмотр HTML-сообщений с графикой и гиперссылками, позволяет работать с вложениями, уведомляет о поступлении новых писем

    10:29

    Units 2.31 — конвертер величин для iPhone и iPad: Утилита дает возможность преобразовывать сотни разных размерностей в сорока трех различных категориях

    10:23

    Unchecky v.0.2.9 - программа для защиты от нежелательного и потенциально опасного ПО: Программа для защиты от нежелательного и потенциально опасного ПО

    10:20

    FPse 0.11.125 для Android — игры с PlayStation на смартфоне: Разработчик обещает отличное качество звука, хорошую совместимость и быструю работу эмулятора

    10:12

    Wifi Analyzer 3.6.3 — сканер беспроводных сетей для Android: Данное приложение анализирует характер покрытия в конкретной точке, определяя силу принимаемого сигнала

    10:04

    DVDVideoSoft Free Studio v.6.2.10 - сборник бесплатного ПО для работы с музыкальными и видео-файлами: Сборник бесплатного ПО для работы с музыкальными и видео-файлами

    09:45

    NetTraffic v.1.26.2 - небольшая бесплатная утилита для мониторинга сетевого трафика: Небольшая бесплатная утилита для мониторинга сетевого трафика

    09:10

    LG представила смартфоны F70 и F90 с поддержкой LTE и очень ёмкими аккумуляторами: Смартфон LG F90 получил батарею ёмкостью 3000 мА·ч

    09:0011

    Office.com и Office Web Apps меняют свое официальное название: Представлен Office Online на Office.com

    08:351

    McAfee объявляет о бесплатном решении для защиты данных мобильных устройств под управлением Android и iOS: McAfee реализует концепцию бесплатного ПО Intel для защиты мобильных устройств

    08:00

    Sony показала носимую камеру для расширения возможностей концепции Lifelog: Носимая камера Sony пока лишь прототип

    08:008

    «Антишпионский» смартфон Blackphone стал доступен для предзаказа по цене 630 долл.: Первые поставки смартфона Blackphone начнутся в июне

    06:4016

    Представлен смартфон Samsung Galaxy S5: Основой смартфона Samsung Galaxy S5 служит SoC Snapdragon 801

    02:22300

    Samsung Gear Fit — фитнес-браслет с возможностями «умных» часов: Браслет Samsung Gear Fit обладает гибким дисплеем AMOLED

    01:0931

    Полмиллиона болельщиков следили за Олимпиадой через «СМОТРИ+»: Всего приложение «СМОТРИ+» скачали более 270 000 пользователей Android и около 240 000 пользователей iOS

    00:46

    HabitRPG 0.0.17 — органайзер, превращающий выполнение плана в увлекательную игру: Приложение построено по принципу игр RPG — успешно справляясь с поставленными целями, вы получаете деньги и опыт.

    00:02

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