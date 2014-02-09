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    9 февраля 2014

    «Лаборатория Касперского» насчитала 10 миллионов вредоносных приложений для Android: «Лаборатория Касперского» подсчитала, что к настоящему моменту ее коллекция вредоносных приложений для Android составляет 10 миллионов образцов

    22:356

    Mozilla анонсировала собственную оболочку для Android: Пока, правда, приложение Firefox Launcher, недоступно в Google Play

    18:191

    На сайте KickStarter начат сбор средств на выпуск рамки Padcaster Mini, превращающей планшет Apple iPad mini в инструмент для съемки видео: Чтобы получить Padcaster Mini одним из первых, надо быть готовым заплатить $99

    16:2248

    Apple уменьшает сумму лицензионных отчислений в рамках программы MFi : Плата за сертификацию в рамках MFi теперь составляет $4

    15:4757

    Габариты корпуса для ПК Thermaltake Urban SD1 равны 239 x 280 x 456 мм: Корпус для ПК Thermaltake Urban SD1 вмещает платы типоразмера microATX

    12:4512

    5-дюймовый смартфон Xolo Q1100 построен на однокристальной платформе Qualcomm MSM 8228 (Snapdragon 400): Xolo Q1100 оценен в $240

    11:403

    Монитор NEC MultiSync LCD-EA244UHD-BK с ЖК-панелью разрешением 4К оценен в $2900: NEC MultiSync LCD-EA244UHD-BK оснащен шестью видеовходами

    11:1026

    Поставщиками ступенчатых батарей для часов Apple iWatch названы компании Samsung и LG: Емкость ступенчатых батарей на 16% выше, чем обычных

    08:0032

    Объектив камеры Nikon Coolpix P600 охватывает диапазон ЭФР 24–1440 мм: Камера Nikon Coolpix P600 оснащена объективом с 60-кратным зумом

    07:3026

    В корпусе Thermaltake Urban S1 помещается плата типоразмера microATX и до четырех карт расширения: Габариты корпуса Thermaltake Urban S1 — 390 x 180 x 468 мм

    07:005

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