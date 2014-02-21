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    21 февраля 2014

    Мобильный Криминалист 2014 6.1 для проведения экспертизы сотовых телефонов: В версии 6.1 стал возможным анализ данных из устройств под управлением операционной системы BlackBerry 10.

    23:591

    Path Beta 1.1.0.2066 для Windows Phone 8 — приложение для управления постами в соцсетях: Path может пригодиться и для чтения ленты: с помощью приложения можно отфильтровать записи и читать сообщения только от самых близких.

    23:58

    Ringtone Maker — создание рингтонов на Android: Приложение представляет собой миниатюрный аудиоредактор, с помощью которого можно из аудиофайла вырезать определенный фрагмент аудиозаписи

    23:56

    Обновление антивируса AntiVirus Free для Android: Утилита может выполнять проверку системы по заранее составленному расписанию.

    23:52

    DicePlayer 2.0.531 — видеоплеер для Android: DicePlayer позволяет смотреть видео с субтитрами разных стандартов

    23:50

    Начались продажи смартфонов Geeksphone Revolution, предусматривающих выбор ОС при загрузке: Цена Geeksphone Revolution при заказе на сайте производителя — 222 евро

    23:5012

    ES File Explorer 3.1.0.21 — обновление файлового менеджера для Android: Приложение включает средство для аварийного завершения приложений, FTP-клиен

    23:47

    Cool Reader 3.1.2-39 превращает Android-смартфон в электронную книгу: Одно из лучших приложений для чтения электронных книг на устройствах, работающих под управлением Android

    23:46

    LectureNotes 2.4.6 для Android — рукописные заметки на планшете : LectureNotes можно использовать при проведении презентаций, для создания планов, набросков и пр.

    22:38

    Primadesk 1.25 для iOS дает возможность управлять фотографиями, хранящимися онлайн: При помощи Primadesk можно легко копировать фотографии с одного сервиса на другой, а также выполнять поиск по всем сервисам одновременно.

    22:33

    Мини-ПК Intel NUC, основанные на процессорах Broadwell, появятся в конце текущего года: Мини-ПК NUC с CPU Broadwell получат поддержку видео Ultra HD

    22:0319

    AMD может снова заказать выпуск продукции у GlobalFoundries : APU Carrizo будет выпускаться по нормам 28 нм

    20:3514

    Продажи устройства Samsung Galaxy Camera 2 начнутся 10 марта по цене $450: Гибрид смартфона и фотокамеры Samsung Galaxy Camera 2 оценён в $450

    20:1513

    Смартфон Samsung Galaxy S5 будет выпущен в золотистом варианте: Золотистый цвет входит в моду у производителей мобильных устройств

    20:1219

    Фото дня: процессор Intel Xeon E5 V3 (Haswell-EP) в исполнении LGA2011-3: Первыми представителями семейства станут процессоры Xeon E5-2600 v3

    20:0112

    Миниатюрное устройство Mogees превратит мусорный бак в арфу: Устройство Mogees преобразует колебания поверхности в музыку

    19:584

    Смартфон Samsung Galaxy S5 будет выпущен в двух вариантах с разными дисплеями: Обе версии Samsung Galaxy S5 получат экраны AMOLED

    19:17130

    Камера Nikon D4s будет представлена 25 февраля: Камеру Nikon D4s можно было заметить на XXII Олимпийских зимних играх в Сочи

    18:587

    Nvidia представила обновлённую референсную платформу Tegra Note с поддержкой LTE по цене $300: Планшеты на основе Tegra Note LTE поступят в продажу в следующем квартале

    18:554

    В Сеть попали фотографии устройства, которое может оказаться «умными» часами либо фитнес-браслетом Huawei: Сотрудник Huawei похвастался носимым устройством

    18:025

    Гибридный планшет Asus Transformer Book Duet TD300 не появится на прилавках из-за запрета Google: Google запретила выпускать планшет Asus Transformer Book Duet TD300

    17:309

    Технология беспроводной зарядки A4WP Rezence позволит заряжать устройства с потреблением до 50 Вт: Dell вступила в альянс A4WP

    17:1210

    VIA приписывают передачу ресурсов по разработке x86-совместимых процессоров совместному предприятию в Китае: Предположительно, VIA больше не сможет выпускать x86-совместимые процессоры под собственной маркой

    17:008

    HTC привезет на MWC первое их трех носимых электронных устройств, планируемых к выпуску, но покажет его не всем: На рынке появление первого носимого электронного устройства HTC ожидается в рождественский сезон 2014 года

    16:422

    Новый проект Google под названием Project Tango научит мобильные устройства ориентироваться в окружающем пространстве: Смартфон Project Tango оснащается специальным процессором Myriad 1

    16:375

    Базовые комплекты Huntkey HA210 и HA211 предназначены для сборки моноблочных ПК: В корпусе Huntkey HA212 помещается плата типоразмера mini-ITX

    16:244

    Блоки питания DeepCool DA700 и DA500-M имеют комбинированные кабельные системы: Данных о цене DeepCool DA700 и DA500-M нет

    14:252

    Antec обещает привезти на CeBIT блоки питания новой серии EDGE: Блоки питания Antec EDGE соответствуют спецификации ATX12V 2.4

    14:11

    Netgear выпускает беспроводные маршутизаторы C3700 и C3000 с поддержкой кабельного подключения DOCSIS 3.0: Модель C3700 стоит $130, C3000 — $100

    13:50

    На 3D-принтере BigRep ONE можно печатать мебель: Принтер BigRep ONE стоит $39000

    12:5811

    Cервис Opera Sponsored Web Pass обеспечивает бесплатный доступ в Интернет: Все, что необходимо пользователю, чтобы получить бесплатный доступ, - это посмотреть короткую рекламу перед переходом к запрашиваемой интернет-странице

    12:21

    Ассортимент Gigabyte пополнила системная плата J1900N-D3V типоразмера mini-ITX: На плате Gigabyte J1900N-D3V установлен пассивно охлаждаемый процессор Intel Celeron J1900

    12:158

    Cain & Abel v.4.9.53 - бесплатная утилита восстановления паролей: Бесплатная утилита восстановления паролей

    11:30

    Ассортимент NZXT пополнили корпусные вентиляторы серии FN V2: Продажи вентиляторов NZXT FN V2 начнутся в марте

    10:30

    Килограмм термопасты X2 Thermica стоит более 10 000 евро: Начались продажи термопасты X2 Thermica

    10:3035

    OrangeCD Player v.6.5.2 - компактный бесплатный медиаплеер для воспроизведения музыкальных файлов и аудио-дисков: Компактный бесплатный медиаплеер для воспроизведения музыкальных файлов и аудио-дисков

    10:20

    EVGA представила сразу восемь моделей 3D-карт GeForce GTX 750 Ti и GTX 750: GPU GTX 750 FTW EVGA ACX Cooler работает на частоте 1320 МГц

    10:003

    В этом году спрос на поликристаллический кремний вырастет на 25%, уверены специалисты NPD: Рынок солнечных батарей в этом году достигнет эквивалента примерно 49 ГВт

    09:452

    DVDStyler v.2.7 - бесплатное ПО для работы с содержимым DVD-дисков: Бесплатное ПО для работы с содержимым DVD-дисков

    09:45

    Archos представила восьмидюймовый планшет 80 Helium 4G с поддержкой LTE и смартфон 50c Oxygen на платформе MediaTek MT6592: Archos представила новинки 80 Helium 4G и 50c Oxygen

    09:304

    Опубликовано изображение золотистого смартфона HTC One нового поколения: На изображении смартфона HTC One нового поколения хорошо видны три камеры

    09:1510

    LibreOffice v.4.2.1 - мультиплатформенный сборник офисных приложений: Мультиплатформенный сборник офисных приложений

    09:107

    На выставке MWC 2014 компания Samsung проведёт закрытую демонстрацию планшета с гибким дисплеем: Планшет Samsung с гибким дисплеем умеет изгибаться на 90 градусов

    09:0082

    Free Torrent Download v.0.0.14.213 - бесплатная программа для обмена файлами по P2P-протоколу: Бесплатная программа для обмена файлами по P2P-протоколу

    08:351

    Технология Bright Mode позволяет датчику изображения Toshiba T4K82 снимать видео Full HD с частотой, эквивалентной 240 к/с: Датчик изображения Toshiba T4K82 типа CMOS с обратной засветкой имеет разрешение 13 Мп

    08:305

    Появились фотографии флагманского планшета Huawei MediaPad X1 7.0: Планшет Huawei MediaPad X1 7.0 получит дисплей разрешением 1920 х 1200 точек

    08:007

    Вышла новая бета-версия облачного антивируса Panda Cloud Antivirus: Последняя бета-версия Cloud Antivirus 2.9 Beta имеет новый внешний вид интерфейса и содержит новую функцию – WiFi-монитор для проверки наличия несанкционированно подключенных устройств. Panda Cloud Antivirus является лучшим бесплатным антивирусным решение

    08:00

    Broadcom BCM4771: первая SoC глобальной навигации, специально спроектированная для носимой электроники: Broadcom BCM4771 найдет применение в таких устройствах, как умные часы и мониторы физической активности

    08:001

    Компания InnoVision Multimedia представила 3D-карты iChill и Inno3D GeForce GTX 750 Ti и GTX 750: Модели iChill получили систему охлаждения с двумя вентиляторами, Inno3D — с одним

    03:22

    Навител Навигатор 8.5 для iPhone и iPad — с подпиской на карты: Теперь можно купить не только бессрочную лицензию на карты для Навител Навигатор, но и приобрести её на определенный ограниченный период

    01:35

    На Translate.Ru появился перевод с японского и на японский язык: Новый язык доступен в онлайн-сервисе и появится в мобильных приложениях Translate.Ru для всех популярных платформ

    01:29

    Обновление Skype 4.6 для Android : Для некоторых моделей Samsung улучшены характеристики записи видеосообщений.

    01:07

    Фоторедактор Aviary 3.3.0 для Android: Эта программа позволяет редактировать снимки на вашем смартфоне или планшете

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