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    24 февраля 2014

    Paragon NTFS и HFS+ 1.13 для Android автоматически подключает NTFS и HFS+ разделы: С помощью приложения пользователи смартфонов, планшетов, медиаплееров и других устройств с Android могут обмениваться любыми данными с компьютерами под управлением OSX и Windows.

    23:59

    IP Cam Viewer Basic 5.3.0 позволяет наблюдать за удаленными веб-камерами на Android: С помощью данной утилиты можно быстро просматривать изображения, фиксируемые IP-камерами наблюдения

    23:59

    Wilocity Wil6300 — есть поддержка Wi-Fi IEEE 802.11ad для телефонов: Для выпуска Wilocity Wil6300 используется 28-нанометровая технология

    23:5613

    File Manager 1.16.7 — операции с файлами на Android-смартфоне: В файловый менеджер интегрирован архиватор, имеется возможность поиска и группового выделения файлов

    23:49

    Продано более 200 млн смартфонов Samsung Galaxy S: Первый смартфон Samsung Galaxy S был продан в 2010 году

    23:4837

    Ассортимент Cooler Master пополнили мыши CM Storm Alcor и Mizar: К компьютеру Alcor и Mizar подключаются по USB

    23:37

    HTC поддержит проекты распределённых вычислений @home в рамках своего проекта Power To Give: HTC создала собственное приложение Power To Give для использования смартфона в проектах распределённых вычислений

    23:256

    Sony Xperia Z2 Tablet — самый тонкий и легкий водонепроницаемый планшет : Планшет Sony Xperia Z2 Tablet поддерживает MHL 3.0

    23:1719

    Смартфон Nokia XL работает под управлением ОС Android: Смартфон Nokia XL поддерживает две карты SIM

    22:575

    В Яндекс.Диске появился Редактор Скриншотов : Все снимки экрана всегда можно найти на Яндекс.Диске, в папке «Скриншоты».

    22:25

    Kaspersky Security для мобильных устройств поддерживает Windows Phone и Samsung SAFE: Помимо этого, новая версия решения «Лаборатории Касперского» предоставляет IT-администраторам возможность настройки индивидуальных политик безопасности для каждого сотрудника

    22:19

    Silicon Image выпускает референсный дизайн смартфона с поддержкой MHL: В референсном дизайне смартфона с поддержкой MHL специалисты Silicon Image использовали приемопередатчик SiI8348

    22:153

    Google может прекратить субсидирование производителей хромбуков: Если Google прекратит субсидирование, производители могут потерять интерес к хромбукам

    21:557

    У планшетофона Asus Fonepad 7 появились две новые модификации: Asus Fonepad 7 теперь предлагает на выбор модем LTE или два слота для карт SIM

    21:552

    Жесткие диски Seagate Surveillance седьмого поколения предназначены для систем видеонаблюдения: Накопители Seagate Surveillance типоразмера 3,5 дюйма имеют объем до 4 ТБ

    21:465

    Смартфон HTC Desire 610 получил дисплей диагональю 4,7 дюйма разрешением 960 х 540 точек: Смартфон HTC Desire 610 основан на платформе Snapdragon 400

    21:30

    БИС беспроводной зарядки MediaTek MT3188 поддерживает индукционный и резонансный режимы: Появление первых серийных устройств с MediaTek MT3188 внутри ожидается в третьем квартале 2014 года

    21:171

    Ассортимент HTC пополнился смартфоном Desire 816 с экраном диагональю 5,5 дюйма: HTC Desire 816 базируется на SoC Qualcomm Snapdragon 400

    20:55

    Google и LG совместно разрабатывают умные часы с ОС Android: Google и LG имеют опыт сотрудничества

    20:475

    Начались продажи пластмассовых корпусов для ПК Parvum S2.0: Цена Parvum 2.0 — 130 или 140 фунтов стерлингов, в зависимости от модификации

    20:377

    Водонепроницаемая модель Sony Xperia Z2 возглавила линейку смартфонов Sony : Поставки Sony Xperia Z2 по всему миру начнутся в марте

    20:1321

    Смартфоны Panasonic Toughpad FZ-E1 и FZ-X1 защищены по стандарту MIL-STD-810G и стоят $1300: Мобильные устройства Panasonic Toughpad FZ-E1 и FZ-X1 получили аккумуляторы ёмкостью 6200 мА·ч

    20:098

    Imagination выпускает первые в мире IP-ядра CPU MIPS для микроконтроллеров с аппаратной виртуализацией: В ядрах M51xx используется пятиступенчатый конвейер

    19:511

    Analogix выпускает приемник и передатчик SlimPort-4K: Передатчик ANX7816 уже выпускается серийно

    19:22

    Стали известны параметры четырёх новых процессоров Intel Bay Trail: Стали известны параметры процессоров Celeron N2830, N2807 и N2930, а также Pentium N3530

    19:20

    ZTE анонсировала смартфоны Open C и Open II под управлением Firefox OS 1.3: В обоих смартфонах используются однокристальные платформы Qualcomm Snapdragon 200

    19:171

    Представлены смартфоны Nokia X и X+, работающие под управлением Android: Смартфоны Nokia X и X+ располагают камерами разрешением 3 Мп

    19:026

    Atom Z3460 и Z3480 — новые 64-разрядные платформы Intel для смартфонов: Новые SoC Intel Atom Merrifield получили по два процессорных ядра

    16:4816

    Barnes & Noble может продать подразделение, занимающееся выпуском устройств Nook, за 300 млн долларов: G Asset Management предложила Barnes & Noble продать ей 51% своих акций

    15:49

    По заявлению председателя Tizen Association, смартфоны с данной ОС всё-таки появятся в продаже в этом году: ОС Tizen может стать основой для телевизоров и носимой электроники

    15:161

    Обновление Facebook 7.0 для iOS : Выпущена новая версия фирменного приложения Facebook для iOS

    14:57

    Facebook Messenger появится на Windows Phone: Возможно, функция чата Facebook будет изъята из стандартного приложения Messaging в Windows Phone 8.1

    14:50

    Однокристальная платформа Nvidia Tegra 4i станет основой ещё одного смартфона — Wiko Wax: Смартфон Wiko Wax будет доступен в Европе в апреле

    14:505

    Новая версия Adobe Photoshop Express 3.2 для iOS: Программа дает возможность редактировать фотографии на портативном устройстве и обмениваться ими с другими пользователям

    14:44

    Facebook обновила Messenger 3.2 для iOS: Facebook Messenger представляет собой мобильную версию платформы Facebook Messages

    14:40

    Acer в этом году рассчитывает отгрузить 10 млн смартфонов: Маркетинговая стратегия Acer на 2014 год строится на увеличении доли моделей начального и среднего сегмента

    14:391

    Обновлен клиент «ВКонтакте» 3.41 для Android : Программа предоставляет доступ ко всем основным функциональным возможностям социальной сети.

    14:36

    QuickPic 3.4.9 — управление фотографиями и видео на Android: Менеджер позволяет выполнять сортировку, переименовывать, копировать и перемещать файлы, создавать новые каталоги и пр

    14:36

    У Imagination готово первое IP-ядро на архитектуре PowerVR Raptor: Ядро Imagination PowerVR V2500 доступно для лицензирования

    14:231

    Alcatel представила семейство смартфонов OneTouch Pop S с поддержкой LTE: Смартфоны OneTouch Pop S выделяются поддержкой NFC и ёмкими батареями

    14:18

    Твердотельные накопители Intel SSD 730: подробности: В Intel SSD 730 будет использоваться контроллер собственной разработки Intel

    14:0514

    Док-станция Alcatel OneTouch Smartbook подключается к смартфону посредством Hotknot: Док-станция Alcatel OneTouch Smartbook получил дисплей Full HD

    13:536

    SkyCross выпускает первые в мире антенны 4 х 4 MIMO для смартфонов, обеспечивающие скорость LTE-A до 600 Мбит/с: В антеннах используется технология SkyCross Dual iMAT

    13:524

    EVGA оснащает 3D-карту GeForce GTX Titan Black водоблоком и разгоняет ее: Серию возглавляет модель EVGA GTX Titan Black Hydro Copper Signature

    13:404

    Смартфон Sony Xperia M2 сменил в ассортименте Sony модель Xperia M : Внешний вид Sony Xperia M2 выдержан в том же стиле, что и внешний вид новой флагманской модели

    13:096

    Смартфон Archos 40b Titanium оценен в $165: Archos 40b Titanium построен на однокристальной системе MediaTek MT6572

    13:051

    SanDisk втрое увеличивает скорость записи с произвольным доступом модуля флэш-памяти iNAND Extreme: В модулях iNAND Extreme используется флэш-память SanDisk, выпускаемая по технологии 1Y нм

    12:52

    SanDisk выпускает первую в мире карточку microSDXC объемом 128 ГБ: Меньше чем за 10 лет объем карточек microSD вырос в 1000 раз

    12:3520

    Lenovo анонсирует серию бюджетных смартфонов S: Lenovo S860, Lenovo S850 и Lenovo S660 : Смартфоны Lenovo S860, Lenovo S850 и Lenovo S660 появятся в продаже в июне 2014 года

    12:243

    Сотовый телефон Nokia 220 оценен в 29 евро: Продажи Nokia 220 начинаются с сегодняшнего дня

    12:0512

    DarkWave Studio v.4.3.0 - бесплатный мультимедиа-комбайн для работы с аудио: Бесплатный мультимедиа-комбайн, в состав которого входят несколько удобных утилит

    12:05

    CintaNotes v.2.5.1 - простой бесплатный менеджер заметок: Простой бесплатный менеджер заметок

    11:30

    YUMI v.2.0.0.1 - бесплатная утилита для создания мультизагрузочных флэшек: Бесплатная утилита для создания мультизагрузочных флэшек

    10:55

    IObit Malware Fighter v.2.3.0 - бесплатная утилита для очистки ПК от вредоносного ПО: Бесплатная утилита для очистки ПК от различного вредоносного ПО

    10:20

    Internet Download Manager v.6.1.9 - диспетчер закачек для ОС Windows: Диспетчер закачек для ОС Windows

    09:45

    DVD Audio Extractor v.7.2.0 - утилита для извлечения аудио-треков с DVD-дисков: Утилита для извлечения аудио-треков с DVD-дисков

    09:10

    Ford откажется от использования ОС Windows в своих автомобильных системах в пользу QNX: Ford намерен оснащать свои авто бортовыми системами с ОС QNX

    09:0019

    Aero Glass v.1.2 возвращает "стеклянный" эффект окнам в Windows 8: Настройщик ОС дорабатывающий окошки в Windows 8

    08:355

    В коротком видео ARM сравнила процессор на своей архитектуре с платформой Intel Quark: По данным ARM её процессоры в два раза холоднее микросхем Intel Quark

    08:0026

    HD_Speed v.1.7.7.105 - бесплатная утилита для тестирования быстродействия жестких дисков ПК: Бесплатная утилита для тестирования быстродействия жестких дисков ПК

    08:00

    Изображение смартфона Nokia Lumia 630 появилось накануне анонса: Nokia Lumia 630 имеет дисплей размером 4,3 дюйма разрешением WVGA

    03:218

    В числе партнеров Microsoft по выпуску устройств с Windows Phone названы LG и Lenovo: По словам Microsoft, возможность использования Windows Phone доступна всем желающим

    00:3519

    На MWC 2014 замечен смартфон Samsung с ОС Tizen: Фото было сделано в ходе мероприятия Tizen App Challenge

    00:129

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