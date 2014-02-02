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    2 февраля 2014

    Процессоры Intel Atom Z3775D и Z3735G (Bay Trail-T) по производительности не уступают SoC Qualcomm Snapdragon 600 и 800: Оба процессора — четырехъядерные

    22:5932

    Коммунальными начислениями теперь можно полностью управлять на московском портале госуслуг: Можно вводить показания счётчиков воды для формирования ежемесячной квартплаты, вести учёт энергопотребления, а также оплачивать коммунальные услуги

    21:43

    Под крылом Lenovo компания Motorola выпустит преемника Moto X, шестидюймовый смартфон и «умные» часы: Lenovo сохранит независимость Motorola как минимум в 2015 году

    21:356

    Lenovo готовит к выпуску 7-дюймовые планшеты A3500 и A3300: Lenovo A3500 и A3300 в некоторых модификациях будут поддерживать голосовую телефонию

    18:103

    OCZ нашла покупателя на бизнес по выпуску блоков питания : OCZ Storage Solutions подтверждает гарантийные обязательства в отношении части своих SSD

    15:447

    Seagate собирается выпустить HDD объемом 6 ТБ в начале следующего квартала: В накопителях Seagate объемом 6 ТБ будет шесть пластины емкостью по 1 ТБ каждая

    15:1625

    MediaTek начинает поставки ознакомительных образцов SoC Aster для устройств носимой электроники стоимостью от $20 до $50: Серийный выпуск SoC MediaTek Aster должен начаться в третьем квартале

    14:572

    Zoom анонсирует карманный рекордер H5 Handy Recorder: В комплект поставки Zoom H5 войдет стереофонический микрофонный модуль XY

    14:303

    Thanko предлагает аллергикам маску с подключением к USB для защиты от пыльцы: Изделие Thanko USB Pollen Mask призвано защищать пользователя от воздействия пыльцы и других мелких частиц

    09:0020

    Nokia одержала еще одну победу над HTC в немецком суде: Это уже третье решение в пользу Nokia, принятое за последние два месяца в Германии в спорах между Nokia и HTC

    08:0025

    Зачем Fujitsu консолидирует дочерние предприятия, занятые выпуском сотовых телефонов?: Быстрый прогресс размывает границу между смартфонами и ПК

    07:004

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