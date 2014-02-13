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    13 февраля 2014

    Trojan.CoinThief крадет криптовалюту на компьютерах Apple: В базы антивируса «Доктор Веб» недавно был добавлен троянец под именем Trojan.CoinThief

    22:50

    Гибридные процессоры AMD Kabini доступны для предзаказа: Стоимость APU Kabini находится в пределах 38-65 долларов

    21:583

    По подсчетам Gartner, в 2013 году впервые было продано больше смартфонов, чем сотовых телефонов: В четвертом квартале 2013 года смартфоны составили 57,6% общего объема продаж

    21:4818

    Появились результаты сравнения GPU Intel Iris Pro и графического ядра APU A10-7850K в игровых приложениях: GPU Intel Iris Pro способен конкурировать с APU Kaveri

    21:3143

    Представлена 3D-карта AMD Radeon R7 265: Рекомендованная цена AMD Radeon R7 265 — $150

    21:302

    Новое видео AMD демонстрирует возможности технологии DockPort: Технология DockPort позволяет создавать модульные концентраторы

    20:106

    Эксперты IC Insights считают, что Intel могла бы загрузить Fab 42 выпуском 10-нанометровых процессоров для Apple : В 2013 году Samsung выпустила процессоров для Apple на сумму 3,4 млрд долларов

    19:3920

    На сайте тестового пакета GFXBench было замечено устройство Sony D5103 с SoC Snapdragon 400 (MSM8226): Смартфон Sony D5103 будет относиться к устройствам средней ценовой категории, сможет поддерживать работу в сетях LTE и получит сканер отпечатков пальцев

    19:22

    Разработка IBM позволит повысить скорости интернета до 200-400 Гбит/с: Лицензионное соглашение с IBM позволит Semtech создавать чипы, работающие со скоростью до 64 млрд отчетов в секунду

    19:1318

    Видеокарта Club3D Radeon R7 265 royalQueen получила фирменную систему охлаждения: Одной из первых карт Radeon R7 265 стал адаптер производства Club3D

    18:412

    Исполнительный директор Lenovo намерен вернуть Motorola к прибыли всего за «пару кварталов»: CEO Lenovo намерен вернуть Motorola на китайский рынок

    17:596

    В минувшем квартале Lenovo впервые продала больше мобильных устройств, чем ПК: Lenovo отчиталась за квартал, завершившийся 31 декабря 2013 года

    17:584

    Toshiba выпускает HDD объемом 5 ТБ: 5 ТБ — максимальный объем для HDD, не заполненных гелием

    17:306

    Xiaomi представила международную версию смартфона HongMi под названием RedMi: Смартфон Xiaomi RedMi будет продаваться за пределами Китая

    17:133

    На выставке MWC 2014 компания Nokia может показать смартфоны Lumia 930 и Lumia 630/635: Смартфон Nokia Lumia 930 получит дисплей Full HD диагональю 4,5 дюйма

    16:474

    Lian Li показала прототипы корпусов PC-B16 и PC-A61: Корпуса Lian Li PC-B16 и PC-A61 будут представлены на выставке CeBIT

    16:325

    Asus также готовит видеокарты GeForce GTX 750 (Ti) с небольшим заводским разгоном: Видокарты Asus Maxwell оснащаются фирменными системами охлаждения

    16:20

    Появились подробности об устройстве GPU Nvidia GM107 (Maxwell): Размер кристалла GM107 — 148 мм²

    16:046

    Nokia представила смартфон Lumia Icon: Смартфон Nokia Lumia Icon получил дисплей AMOLED Full HD

    15:2822

    Толщина камеры Canon PowerShot SX700 HS с 30-кратным оптическим зумом равна 35 мм: Черный и красный варианты камеры Canon PowerShot SX700 HS появятся в продаже в марте по цене $350

    14:5112

    Следующий смартфон Apple iPhone не получит сапфировый экран, потому что это слишком дорого: Сапфировые экраны предназначены для Apple iWatch

    14:1834

    Стандартизован Fibre Channel Gen 6 — самый быстрый протокол сетей хранения: Скорость Fibre Channel Gen 6 достигает 128GFC

    14:004

    Normandy будет лишь первой ласточкой, Nokia разрабатывает и другие смартфоны с ОС Android, планируя представить их в этом полугодии: Cмартфон Nokia X будет стоить $250

    13:4525

    Samsung присоединяется к OpenPower — открытому союзу разработчиков, использующих микропроцессорную архитектуру IBM Power: Также объявлен состав высшего руководства OpenPower на 2014 год

    13:292

    MSI планирует выпустить по две модели 3D-карт GeForce GTX 750 и GeForce GTX 750 Ti: Модель MSI GeForce GTX 750 получит систему охлаждения с одним вентилятором

    13:101

    Представлен смартфон LG G Pro 2 с экраном IPS Full HD размером 5,9 дюйма и стабилизированной камерой 4K, позволяющей менять точку фокусировки после съемки: Основой LG G Pro 2 служит SoC Qualcomm Snapdragon 800

    12:0545

    ApexDC++ v.1.5.10 - программа для обмена файлами между пользователями по P2P: Программа для обмена файлами между пользователями по P2P

    11:30

    Неофициальный Service Pack 3.31 для Windows 98 SE: Неофициальный Service Pack для Windows 98 SE

    10:5514

    FileSearchy v.1.1 - удобная программа для поиска файлов на вашем компьютере: Удобная программа для поиска файлов на вашем компьютере

    10:20

    True Burner v.2.0 - бесплатная программа для записи данных на CD/DVD/BD-диски: Бесплатная программа для записи данных на CD/DVD/BD-диски

    09:45

    В текущем году Asus намерена представить не менее шести моделей смартфонов ZenFone: Asus хотчет продать 10 млн смартфонов в этом году

    09:303

    AIDA64 Extreme Edition v.4.20 - программа для диагностики аппаратного обеспечения ПК: Программа для диагностики аппаратного обеспечения ПК

    09:10

    Новый смартфон BlackBerry под кодовым названием Ontario будет основан на платформе Snapdragon 800: Смартфон BlackBerry Ontario получит 2 ГБ оперативной памяти

    09:004

    Технологии Power BI доступны для всех пользователей Office 365: Технологии для бизнес-аналитики Microsoft Power BI позволят компаниям извлекать новые знания из массивов информации, используя привычный интерфейс знакомых офисных программ, входящих в облачный сервис Office 365

    08:35

    Основан Международный консультативный комитет «Лаборатория Касперского»: Великолепная семерка в Консультативном комитете «Лаборатории Касперского»

    08:00

    Рынок мобильных ПК сокращается шестой год подряд, но основания для оптимизма сохраняются: В четвертом квартале 2013 года рынок мобильных ПК вырос на 9,4% по сравнению с третьим кварталом

    08:0011

    Nvidia опубликовала отчет за 2014 финансовый год : Чистый доход Nvidia за год уменьшился с 563 до 440 млн долларов

    07:456

    Смартфон Umi X3 (XIII) с восьмиядерной однокристальной платформой MediaTek MT6592 анонсирован в Гонконге : Цена устройства Umi X3 составляет около 320 долларов

    07:408

    Компании Samsung приписывают намерение выпустить в этом году смартфон с экраном, облегающим корпус: Прототип устройства с экраном, заходящим на боковую грань, был показан Samsung примерно год назад

    07:0017

    Jolla открыла исходный код браузера в Sailfish OS: Браузер создан на базе движка Gecko

    00:111

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