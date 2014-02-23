  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    23 февраля 2014

    Huawei E5786 — мобильный роутер с поддержкой LTE Cat6: Huawei E5786 допускает одновременное беспроводное подключение до 10 устройств

    23:495

    Mozilla и Spreadtrum предлагают платформу для смартфонов стоимостью $25: Специалисты Spreadtrum и Mozilla завершили интеграцию Firefox OS с несколькими чипсетами Spreadtrum

    23:356

    Представлена 64-разрядная SoC MediaTek MT6732 с поддержкой LTE: SoC MediaTek MT6732 переопределяет критерии среднего сегмента

    23:2335

    Представлен планшет Lenovo Yoga Tablet 10 HD+: Продажи Yoga Tablet 10 HD+ начнутся в апреле по цене от $349

    23:0812

    Смартфоны Alcatel OneTouch Fire C, OneTouch Fire E и OneTouch Fire S работают под управлением Firefox OS: Во всех трех смартфонах используются двухъядерные CPU частотой 1,2 ГГц

    22:556

    11 марта робот сразится с человеком в настольный теннис: Робот Kuka будет играть в теннис с Тимо Боллем

    22:3625

    Оптический привод Pioneer BDR-S09J поддерживает запись дисков Blu-ray со скоростью до 16x : В Японии BDR-S09J-BK будет стоить примерно $196

    22:349

    Анонсированы продажи гарнитуры Plantronics Voyager Edge : Продажи Voyager Edge по всему миру стартуют в апреле

    22:03

    HP представила компактный трансформируемый ноутбук Pavilion x360: Механизм трансформации HP Pavilion x360 такой же, как и у лэптопов Lenovo Yoga

    21:505

    Alcatel OneTouch Pop Fit — «носимый» смартфон: Будут доступны две модификации Pop Fit — с 16 и 32 ГБ флэш-памяти

    21:457

    Huawei Y300 — первый смартфон компании под управлением Firefox OS: В Huawei Y300 используется однокристальная платформа Qualcomm Snapdragon 8225

    21:201

    7-дюймовый дисплей занимает 80% площади лицевой панели планшета Huawei MediaPad X1: Huawei MediaPad X1 построен на платформе HiSilicon Kirin 910

    20:4514

    Зарядное устройство Arctic Home Charger 4500 оснащено четырьмя портами USB: В зарядном устройстве Arctic Home Charger 4500 реализована защита от перегрузки и перегрева

    18:538

    По данным JPR, в четвертом квартале 2013 года было отгружено 15 млн 3D-карт: Nvidia удалось чуть-чуть укрепить свои позиции на растущем рынке дискретных графических решений

    18:055

    Подтвердилась информация, что Apple и Samsung снова не смогли договориться вне суда в патентном споре: Очередное слушание в федеральном суде Калифорнии назначено на 31 марта

    17:485

    В салоне сверхзвукового самолета Spike S-512 вместо иллюминаторов будут дисплеи: Решение отказаться от иллюминаторов продиктовано несколькими причинами

    17:0435

    Представлены умные часы Samsung Gear 2 и Gear 2 Neo, работающие под управлением ОС Tizen: Степень защиты Gear 2 и Gear 2 Neo соответствует рейтингу IP67

    14:4461

    AMD покажет на MWC 2014 мобильные APU Mullins и Beema: Процессоры Mullins будут выпускаться по нормам 28 нм

    09:0010

    На «шпионском фото» показаны умные часы Samsung Galaxy Gear 2 и Galaxy Gear 2 Neo: Анонс умных часов Samsung нового поколения ожидается в ближайшее время на выставке MWC 2014

    08:0052

    Oral-B представит на MWC 2014 первую в мире зубную щетку с подключением к смартфону по Bluetooth 4.0 : Весной щетку с Bluetooth 4.0 можно будет купить в Германии, а по всему миру продажи начнутся в июне

    07:0074

    Чтобы привлечь производителей недорогих компьютеров и планшетов, Microsoft снижает цену на Windows 8.1 на 70%: Microsoft активно продвигает Windows 8.1

    01:48100

    Sailfish OS 1.0 почти готова к выходу на мировой рынок: Эта операционная система является дальнейшим развитием проектов MeeGo и Maemo.

    01:434

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    февраль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018