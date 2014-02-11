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    11 февраля 2014

    Появились изображения и предварительные спецификации камеры Canon PowerShot G1 X Mark II: Как утверждается, по сравнению с Canon PowerShot G1 X удалось повысить быстродействие

    22:0525

    Анонсированы камеры Sigma dp Quattro, в которых используется новый датчик Foveon X3: Характерной чертой камер Sigma dp Quattro является корпус продолговатой формы

    21:0415

    Смартфон Geeksphone Revolution поступит в продажу 20 февраля по цене 290 евро: Смартфон Geeksphone Revolution будет стоить 290 евро

    20:346

    Авиакомпания Virgin Atlantic начинает тестирование очков Google Glass: Сотрудники аэропорта Хитроу получат «умные очки»

    20:0815

    I'M Intelligent Memory выпускает микросхемы DDR2 SDRAM плотностью 2 и 4 Гбит: Хотя микросхемы DDR2 SDRAM плотностью 2 Гбит и 4 Гбит стандартизованы JEDEC, их выпуск ограничен

    19:232

    Фото коробки Samsung Galaxy S5 дает представление о характеристиках смартфона: Samsung Galaxy S5 получит камеру разрешением

    19:1529

    В DeviceFidelity CredenSE 2.10, первой в мире карточке NFC microSD, сертифицированной Visa и MasterCard, используется микросхема ams AS3922 : DeviceFidelity CredenSE 2.10 работает без внешней антенны

    19:073

    Syncplicity 3.01 для iOS — доступ к файлам отовсюду : Syncplicity предоставляет возможность резервного копирования и синхронизации данных между компьютерами Windows и Mac, а также службой «Документы Google»

    18:48

    TSMC не станет переносить выпуск дактилоскопических датчиков для смартфонов iPhone следующего поколения на новое производство: Упаковкой дактилоскопических датчиков для смартфонов iPhone будут заниматься компании Xintec и WLCSP

    18:471

    «Мобильный инспектор» появится на планшетах инспекторов столичной ГИБДД : В частности, с помощью мобильного приложения инспекторы могут работать с готовыми шаблонами документов, создавать схемы ДТП, отправлять постановления и протоколы в режиме онлайн.

    18:41

    Google поможет Foxconn с роботами: Первое время сотрудничество Google и Foxconn будет сосредоточено на повышении эффективности использования роботов

    18:209

    Trojan.Triosir.1 — очередной рекламный троянец:

    18:15

    Облако Mail.Ru появилось на Windows Phone: Пользователь может настроить автоматическую загрузку всех снимков, сделанных мобильной камерой, в персональное облако.

    18:142

    Google намерена арендовать у NASA Ангар-1: Google хочет арендовать и реставрировать Ангар-1

    18:0714

    Представлена серия блоков питания Sharkoon WPM V2: В серию блоков питания Sharkoon WPM V2 входят модели мощностью 400, 500, 600 и 700 Вт

    18:051

    Перепроизводство мобильной памяти DRAM вызвало падение контрактных цен на нее: Компания Samsung активно продвигает бюджетные решения eMMC

    17:531

    Стало известно, где и когда будет представлен смартфон Oppo Find 7: Основой смартфона Oppo Find 7 послужит однокристальная система Qualcomm Snapdragon 800

    17:443

    MediaTek анонсировала SoC MT6595 с восьмиядерным процессором, модемом LTE и аппаратной поддержкой Ultra HD H.265: Смартфоны на базе MediaTek MT6595 появятся во втором полугодии

    17:2124

    Beautiful Widgets 5.50 — украшение стартового экрана Android: Популярный набор виджетов для рабочего стола смартфонов и планшетов с Android

    16:49

    В 2014 году MediaTek начнёт завоевание рынка США: MediaTek откроет офис в США и наймёт более 1000 новых сотрудников

    16:0910

    Intel раскрыла новые подробности о процессорах Haswell: Двухъядерные процессоры семейства Haswell ULT с GPU GT3 состоят из 1,3 млрд транзисторов

    16:019

    Peregrine Semiconductor представила первый в отрасли конфигурируемый радиочастотный интерфейс UltraCMOS Global 1: Производитель намерен показать UltraCMOS Global 1 на выставке MWC 2014

    15:37

    Представлен процессор ARM Cortex-A17, GPU Mali-T720, видеопроцессор Mali-V500 и контроллер дисплея Mali-DP500 : Процессор ARM Cortex-A17 по производительности превосходит процессор ARM Cortex-A9 на 60%

    14:3414

    В этом квартале Gigabyte может обойти Asus по объему поставок системных плат: Ожидается, что Gigabyte в первом квартале 2014 года отгрузит более пяти миллионов системных плат

    13:547

    Intel рассказала о 15-ядерных процессорах Xeon E7 (Ivytown) для серверов верхнего сегмента: Тактовая частота процессоров Intel Xeon E7 (Ivytown) будет лежать в пределах от 1,4 до 3,8 ГГц

    13:3322

    Broadcom анонсирует платформу с поддержкой LTE для смартфонов стоимостью до $300: Новая платформа Broadcom позволяет уменьшить затраты на проектирование

    13:004

    D7 v.10.4 - бесплатная программа для удаления вредоносного ПО и восстановления работоспособности ОС: Бесплатная программа для удаления вредоносного ПО и восстановления работоспособности ОС

    12:051

    Tweak-7 v.1.0 Build 1200 - утилита для изменения и оптимизации работы Windows 7: Утилита для изменения и оптимизации работы Windows 7

    11:30

    Registry First Aid v.9.3 - утилита для очистки системного реестра Windows: Утилита для очистки системного реестра Windows

    10:55

    Lenovo A628T — бюджетный 5-дюймовый смартфон на платформе MediaTek: Lenovo A628T базируется на однокристальной системе MediaTek MT6582

    10:457

    Cyberfox v.27.0.0 - 64-битная версия веб-браузера на исходниках от Mozilla: 64-битная версия веб-браузера на исходниках от Mozilla

    10:20

    Основой мини-версии флагманского смартфона HTC M8 выступит однокристальная система Qualcomm Snapdragon 400: HTC M8 Mini получит камеры разрешением 5 и 13, а также слот для карт памяти microSD

    10:078

    WashAndGo v.18.1 - чистильщик жестких дисков ПК под ОС Windows: Чистильщик жестких дисков ПК

    09:45

    Корпус SilverStone Raven RVZ01 рассчитан на платы типоразмера mini-ITX и DTX: При габаритах 382 x 105 x 350 мм корпус SilverStone Raven RVZ01 весит 3,71 кг

    09:307

    HDClone Free Edition v.4.3.7 - бесплатная программа для создания резервных копий информации с ПК: Бесплатная программа для создания резервных копий информации с ПК

    09:10

    Смартфон Nokia начального уровня с ОС Android будет представлен до конца месяца: Microsoft не против выпуска смартфона Nokia с ОС Android

    09:0089

    Tor Browser Bundle v.3.5.2 - защищенный анонимный веб-браузер, работающий в сети Tor: Защищенный анонимный веб-браузер, работающий в сети Tor

    08:35

    HTC отчиталась за четвертый квартал 2013 года: Если бы не продажа акций Beats Electronics, четвертый квартал 2013 года стал бы для HTC убыточным

    08:307

    FileZilla v.3.7.4 - бесплатный, удобный и качественный FTP-клиент: Бесплатный, удобный и качественный FTP-клиент

    08:00

    SanDisk считает, что проигрыватели MP3 еще актуальны, и выпускает модель Clip Sport MP3 для физкультурников и спортсменов: SanDisk Clip Sport MP3 — легкий проигрыватель с большим запасом автономности

    08:0030

    Завтра будет представлен обновленный объектив Voigtländer Nokton 25mm f/0.95: Чем будет отличаться новая версия Voigtländer Nokton 25mm f/0.95 от выпускаемой сейчас — пока неизвестно

    07:305

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