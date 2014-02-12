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    12 февраля 2014

    Представлена зеркальная камера для начинающих Canon EOS 1200D: В комплекте с объективом EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II камера Canon EOS 1200D стоит $550

    23:0329

    Выручка Opera Software в четвертом квартале 2013 года выросла на 48%: Количество пользователей мобильными продуктами Opera выросло на 18% в годовом исчислении

    22:572

    На выпуск «первых в мире беспроводных умных наушников» The Dash за несколько дней удалось собрать более полумиллиона долларов: Первоначально создатели The Dash рассчитывали собрать 260000 долларов

    22:4027

    Nokia пытается оспорить решение индийского суда, блокирующего передачу активов Microsoft: Спор с индийскими налоговиками ставит под вопрос завершение сделки между Nokia и Microsoft в этом квартале

    21:5911

    Покупателем бизнеса OCZ по выпуску блоков питания стала компания Firepower Technology: Сумма сделки между Firepower Technology и OCZ составляет 850 тыс. долларов

    21:127

    Согласно новым данным, видеокарты Nvidia GTX 750 и GTX 750 Ti располагают 512 и 640 ядрами CUDA соответственно: Видеокарта GeForce GTX 750 Ti не требует дополнительного питания

    20:332

    Опубликованы изображения и спецификации 3D-карт Gigabyte GeForce GTX 750 Ti и GTX 750: Модель Gigabyte GTX 750 Ti OC (GV-N75TOC-2GI) получила охладитель WindForce 2X

    20:26

    Процессоры Intel Core i5-4402EC, Core i7-4700EC и Core i7-4702EC для встраиваемых систем будут представлены в этом квартале: Процессоры Intel Core i5-4402EC, Core i7-4700EC и Core i7-4702EC построены на архитектуре Haswell

    20:14

    Смартфон LG G2 mini будет представлен на выставке MWC 2014: Появилось изображение смартфона LG G2 mini

    19:4811

    Скорость записи карт памяти SanDisk Extreme PRO SDXC UHS-II достигает 250 МБ/с: Карты памяти SanDisk Extreme PRO SDHC/SDXC UHS-II представлены объёмом от 16 до 64 ГБ

    19:2015

    Появились спецификации планшетов Samsung Galaxy Tab 4: Планшеты Samsung Galaxy Tab 4 получат четырёхъядерные процессоры

    18:4515

    I-O Data LCD-AD203E — ещё один монитор компании с уменьшенной долей синего цвета в подсветке: Монитор I-O Data LCD-AD203E получил панель типа TN

    17:039

    Из-за пожара доля SK Hynix на рынке DRAM за квартал упала с 28,5% до 23,8%: Объемы выпуска памяти DRAM растут пять кварталов подряд

    15:547

    3D-карта AMD Radeon R9 280 займет сегмент «до $300»: Тактовая частота GPU AMD Radeon R9 280 будет несколько выше 800 МГц

    15:388

    Innodisk предлагает модули DRAM с защитным покрытием: Модули DRAM Innodisk защищены от пыли, воды и загрязнения

    15:258

    Выпуск объектива Samyang 50mm f/1.2 под вопросом: Завтра в Иокогаме начинает работу выставка CP+

    15:083

    G-Technology оснащает внешние накопители G-Drive и G-Drive mobile интерфейсом Thunderbolt: Внешние накопители G-Drive и G-Drive mobile оснащены интерфейсами Thunderbolt и USB 3.0

    14:562

    Планшетофон Samsung Galaxy Mega Plus (I9152P) оснащён четырёхъядерным процессором частотой 1,2 ГГц: Мобильное устройство Samsung Galaxy Mega Plus (I9152P) является модифицированной версией планшетофона Samsung Galaxy Mega 5.8

    14:5622

    Asus готовит устройство под названием GameBox, основанное на платформе Tegra 4: Asus GameBox основан на процессоре Nvidia Tegra 4

    14:371

    Представлена беззеркальная камера Sony α6000 формата APS-C: Разрешение камеры Sony α6000 — 24 Мп

    14:2011

    3iLogic-Designs предлагает IP-ядро SimSim, реализующее функцию распознавания голоса: IP-ядро SimSim может способствовать распространению голосового управления

    13:453

    Планшеты Microsoft Surface 2 допущены к полетам: Федеральное управление гражданской авиации США разрешило пилотам использовать планшеты Microsoft Surface 2

    13:0032

    Sony договаривается с Apple об удвоении объема поставок датчиков изображения: Вероятно, Apple рассматривает возможность перевода на сенсоры Sony вспомогательной камеры

    12:4014

    Флэш-накопитель SanDisk Extreme PRO с интерфейсом USB 3.0 развивает скорость чтения 260 МБ/с и скорость записи 240 МБ/с: Предусмотрен выпуск только одной модификации SanDisk Extreme PRO — объемом 128 ГБ

    12:1513

    Axiomtek PICO880: процессор Intel Core i7-4650U на плате размерами 100 х 72 мм: Продажи PICO880 начнутся в марте

    12:006

    Фото дня: 3D-карта GeForce GTX Titan Black, анонс которой ожидается 18 февраля: 3D-карта GeForce GTX Titan Black оказалась не совсем черной

    11:283

    Samsung Galaxy S5 получит экран без рамок: Новый флагман линейки Samsung Galaxy S станет еще тоньше, чем его предшественник

    11:1137

    3D-карта AMD Radeon R7 265 будет построена на GPU моделей R9 270 и R9 270X : Ориентировочная цена AMD Radeon R7 265 — $149-159

    10:512

    StartAD.mobi — бесплатный сервис для продвижения приложений для Android и iOS: ринцип работы сервиса основан на обмене рекламными баннерами

    10:281

    BB FlashBack v.4.1.9 - программа для записи всего, что происходит на экране вашего компьютера: Программа для записи всего, что происходит на экране вашего компьютера

    10:20

    DriverMax v.7.28 — бесплатная утилита для работы с драйверами под Windows: Бесплатная утилита для работы с драйверами под операционными системами Windows

    09:45

    Comodo BackUp v.4.3.7.17 - бесплатная программа для создания резервных копий информации: Бесплатная программа для создания резервных копий важной информации и данных

    09:10

    В HTC признают, что слабые результаты квартала стали следствием невнимания к смартфонам начального сегмента: Тайваньский производитель слишком сосредоточился на смартфонах верхнего сегмента

    09:0018

    «Лаборатория Касперского» раскрывает сложнейшую глобальную кампанию кибершпионажа: «Лаборатория Касперского» объявила о раскрытии глобальной сети кибершпионажа «Маска»

    08:354

    Через неделю Toshiba представит жесткие диски объемом 5 ТБ: Вместе с ними Toshiba покажет и новые SSD

    08:307

    Блоки питания SFX Power 2 и TFX Power 2 пополнили ассортимент be quiet!: Мощность БП TXF Power 2 равна 300 Вт

    08:304

    10-Strike LANState Pro v.7.4 – программа для организации мониторинга работы серверов и сетевого оборудования в локальной или глобальной сети: Программа для организации мониторинга работы серверов и сетевого оборудования в локальной или глобальной сети

    08:00

    Флэш-накопитель SanDisk Ultra Dual USB Drive оснащен одновременно разъемами USB и micro-USB: Флэш-накопитель SanDisk Ultra Dual USB Drive можно использовать с ПК и мобильными устройствами с ОС Android

    08:001

    Exablox одной из первых использует жесткие диски HGST Ultrastar He6 объемом 6 ТБ: Заполненные гелием жесткие диски HGST Ultrastar He6 объемом 6 ТБ начинают поступать заказчикам

    07:305

    Объем карт памяти Goodram SDXC UHS-I достигает 128 ГБ: Карты памяти Goodram SDXC UHS-I обеспечивают скорость чтения 90 МБ/с

    07:002

    Компания LG в США снизила цену на телевизор LG Curved OLED (55EA9800) с вогнутым экраном: В настоящее время модель LG Curved OLED (55EA9800) можно приобрести по цене 7 000 долларов

    06:4512

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