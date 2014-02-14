  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    14 февраля 2014

    Secrets for Android 2.4.1 — безопасное хранение паролей : Бесплатная программа, предназначенная для хранения паролей и другой конфиденциальной информации

    23:55

    Обновление Mobile Doc Scanner (MDScan) 2.0.44 для Android — смартфон как сканер: Программа содержит ряд полезных опций, которые могут пригодиться при оцифровке документов

    23:53

    Dare Video 5.0.3 делает обмен видео на мобильном простым: Приложение, при помощи которого можно создавать видеоролики и делиться ими видеороликами с другими людьми

    23:42

    Новая версия клиента BombusMod для всех телефонов с поддержкой Java: Данное приложение выполняет функции Jabber-клиента и представляет собой модифицированную версию клиента Bombus

    23:39

    Samyang начнет выпуск автофокусных объективов и сменит логотип: На южнокорейском сайте компании Samyang уже используется новый вариант логотипа

    22:0018

    Intel выпустит процессоры Haswell Refresh на месяц раньше, чем планировалось: Как ожидается, Intel в течение второго квартала выпустит более 20 моделей процессоров Haswell Refresh

    21:3632

    Ассортимент EK Water Blocks пополнил водоблок EK-FC R9-280X DCII: В одной системе можно использовать до четырех водоблоков EK-FC R9-280X DCII

    21:14

    Главы Apple и Samsung попробовали договориться вне суда, но снова безуспешно: Представитель Samsung отказался комментировать информацию о встрече

    20:5160

    Появилось очередное изображение смартфона HTC M8: M8 станет новым флагманом линейки смартфонов HTC

    20:325

    Компактная камера Canon PowerShot D30 «для любителей адреналина» имеет водонепроницаемый корпус: Камера Canon PowerShot D30 будет доступна в синем варианте цветового оформления

    19:356

    По подсчетам IDC, рынок PELS в 2013 году вырос в денежном выражении на 6,2%, в количественном — на 13,6%: Объем рынка PELS в денежном выражении составил 6,7 млрд долларов

    18:582

    Asus готовит два новых хромбука: C200 и C300: Asus выпустит два новых хромбука

    18:317

    Microsoft планирует построить в Южной Корее центр обработки данных стоимостью 9 млрд долларов: Площадь объекта в Южной Корее составит 330 000 кв. м

    17:1618

    Viber куплен японской компанией за 900 млн долл.: Предполагается, что теперь в приложении появятся игры

    17:12

    Генеральный директор Motorola Mobility уходит в Dropbox: Деннис Вудсайд уже подтвердил информацию о переходе на новое место

    16:107

    Спрос на дисплеи для смартфонов начального уровня уменьшается: Компания Coolpad в прошлом году выпустила 12 моделей с поддержкой LTE

    15:473

    LG не боится компании Lenovo, «усиленной» покупкой Motorola: LG намерена к концу года занять третье место в списке крупнейших производителей смартфонов

    15:342

    Под брендом Vivo будет выпущен самый тонкий восьмиядерный смартфон — Vivo X3S: Устройство Vivo X3S оценено в 412 долларов

    15:1310

    Специалистами Toshiba создана память XLL SRAM со сверхмалыми утечками: Память Toshiba XLL SRAM позволит микроконтроллерам быстро выходить из режима глубокого сна

    15:076

    Смартфон BlackBerry Jakarta может получить платформу Snapdragon MSM8230 и стоимость $150: BlackBerry может выпустить смартфон на платформе Snapdragon MSM8994 уже в сентябре

    14:31

    Представлен объектив Voigtländer Nokton 25mm F0.95 Type II с бесступенчатым управлением диафрагмой: Объектив Voigtländer Nokton 25mm F0.95 Type II предназначен для камер системы Micro Four Thirds

    14:1423

    Каталог Lepa пополнил корпус для ПК LPC306: Корпус для ПК Lepa LPC306 относится к категории mid-tower

    13:569

    Представлена 3D-карта Asus R7 265 DirectCU II: Набор видеовыходов 3D-карты Asus R7 265 DirectCU II включает DVI-D, DVI-I, HDMI и DisplayPort

    13:32

    Мобильный Яндекс.Браузер получил семейный поиск: >Яндекс.Браузер для Android получил обновленное меню, а также опцию, позволяющую открыть полную версию сайта вместо мобильной

    13:11

    ABBYY FineReader 12 работает на Windows 8 и умеет определять ударения в русском языке: Обновленный редактор изображений позволяет значительно улучшить качество фотографии документа

    13:05

    Компания Cooler Master представила шесть вариантов клавиатуры CM Storm Mech стоимостью по 199 евро каждый: Внешней особенностью CM Storm Mech является угловатая форма корпуса

    12:3811

    Яндекс.Браузер 14.2 обзавелся каталогом дополнений: При желании вы можете добавить к уже установленным дополнениям свои — они появятся в общем каталоге.

    12:341

    Вышла Почта Mail.Ru для iPhone и iPad с новым интерфейсом: В новой версии приложения появились также ручные настройки IMAP, POP3, SMTP серверов и портов.

    12:29

    Названа цена и срок начала продаж объектива Sony FE 70-200mm F4 G OSS: К достоинствам объектива Sony FE 70-200mm F4 G OSS можно отнести съемную опору для установки на штатив

    11:569

    Samsung наращивает производство DRAM по нормам 25 нм: Micron большинство чипов DRAM выпускает с использованием 30-нанометрового техпроцесса, SK Hynix — 29-нанометрового

    11:149

    Glary Utilities v.4.6 - сборник утилит для настройки операционных систем Windows: Бесплатный сборник утилит для настройки линейки операционных систем Windows

    10:551

    AusLogics BoostSpeed v.6.5.0.0 - утилита для настройки ОС Windows: Утилита для настройки ОС Windows

    10:20

    AppRemover v.3.1.11.1 - бесплатная утилита для полного удаления антивирусных продуктов, брандмауэров и т.д.: Бесплатная утилита для полного удаления антивирусных продуктов

    09:45

    Silicon Power выпускает карточки памяти Superior UHS-1 (U3): В режиме чтения карточки памяти Silicon Power Superior UHS-1 (U3) развивают скорость до 90 МБ/с

    09:30

    ToolWiz Time Freeze v.2.2.0 - бесплатная программа, создающая виртуальную среду для безопасной работы в ОС Windows: Бесплатная программа, создающая виртуальную среду для безопасной работы в ОС Windows

    09:10

    Новое интегрированное графическое ядро Intel для мобильных платформ имеет очень низкое энергопотребление: Ключевым резервом уменьшения энергопотребления стало понижение напряжения питания

    09:0019

    Hard Disk Sentinel v.4.50 - утилита для мониторинга состояния жестких дисков ПК: Утилита для мониторинга состояния жестких дисков ПК

    08:35

    Монитор Hannspree Hanns.G HT271HPB оснащается 27-дюймовой сенсорной панелью Full HD: Монитор Hannspree Hanns.G HT271HPB оценён в 270 евро

    08:304

    Принят стандарт CFA XQD Ver.2.0 на карты памяти с интерфейсами PCIe Gen2 x 2 и USB 3.0, развивающие скорость до 1 ГБ/с: Размеры карты памяти XQD Ver.2.0 — 38,5 x 29,6 x 3,8 мм

    08:302

    В ближайшее время Apple прекратит продажи планшета iPad 2: Apple готовится отказаться от планшета iPad 2

    08:008

    "Поздравительные открытки" для iOS и Android: порадуйте близких 23 февраля и 8 марта: Воспользуйтесь удобным приложением для создания поздравительных открыток прямо на смартфоне: чтобы сделать хороший подарок, вам понадобится всего несколько минут

    08:00

    К разработке Tizen подключились Sprint, ZTE и еще тринадцать компаний: В программе партнерства Tizen Association уже принимают участие такие компании, как eBay, KONAMI, McAfee и Panasonic

    08:001

    Твердотельные накопители Super Talent RAIDDrive II Plus рассчитаны на установку в слот PCIe 2.0 x8 и развивают скорость до 3200 МБ/с: Габариты Super Talent RAIDDrive II Plus — 231,5 x 94,0 x 20,6 мм

    07:3017

    Голосовые процессоры Cirrus Logic CS48LV12/13 предназначены для мобильных устройств: В процессорах CS48LV12/13 используется технология SoundClear

    07:00

    Антимонопольный мониторинг деятельности Apple будет продолжен; слушания, которые могут завершиться штрафом в размере 840 млн долларов, назначены на май: У Apple есть право попытаться отменить антимонопольный мониторинг, обратившись с апелляцией в суд следующей инстанции

    03:0315

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    февраль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018