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    17 февраля 2014

    На выставке MWC 2014 Acer покажет новый смартфон семейства Liquid: Acer готовит смартфон с непонятным элементом на тыльной стороне

    22:0513

    Следующее поколение пера S Pen сможет заменить беспроводную гарнитуру: Samsung работает над стилусом с микрофоном и динамиком

    21:3411

    В США заработала крупнейшая в мире гелиотермальная электростанция мощностью 392 МВт: В состав гелиотермальной электростанции Ivanpah Solar Electric Generating System входит 173 500 блоков зеркал

    20:26104

    Colorful выпустит две модели 3D-карт GeForce GTX 750 и две — GeForce GTX 750 Ti: Colorful готовит к выпуску четыре 3D-карты на архитектуре Nvidia Maxwell

    20:001

    Акустическая система Microlab SOLO9C оснащена входом и выходом HDMI: В колонках Microlab SOLO9C используются излучатели ВЧ диаметром 1,5 дюйма и излучатели СЧ и НЧ диаметром 6,5 дюйма

    18:4917

    Intel поделилась своим видением интернета вещей: Взаимодействие носимой и стационарной электроники расширяет потенциал интернета вещей

    17:0536

    Видеокарта Galaxy GeForce GTX 750 Ti способна работать на частотах 1350 и 7000 МГц для ядра и памяти: Видеокарта Galaxy GeForce GTX 750 Ti получит более производительную СО

    16:134

    В прошлом году индивидуальные сборщики ПК приобрели 60 млн системных плат: В 2013 году 40% поставок системных плат для самостоятельной сборки ПК пришлось на Китай

    15:5230

    Появились изображения и предварительные спецификации смартфона Sony Xperia G: Смартфон Sony Xperia G будет относиться к среднему сегменту

    15:352

    HTC готовит пару новых смартфонов под кодовыми именами D616W и D516W: Смартфон HTC D616W получит восьмиядерную платформу

    14:472

    Появились предварительные спецификации планшета Sony Xperia Tablet Z2: Ожидать анонса Sony Xperia Tablet Z2 можно в конце месяца на мероприятии MWC 2014

    14:4613

    Alcatel готовит смартфон D1 Fire под управлением FireFox OS : Смартфон Alcatel D1 Fire получит дисплей диагональю 4,5 дюйма

    14:262

    Специалистами Micron и Sony создан чип быстрой памяти ReRAM плотностью 16 Гбит: Чип ReRAM плотностью 16 Гбит, созданный специалистами Micron и Sony, рассчитан на выпуск по нормам 27 нм

    14:0124

    Apple снова патентует «гибкие дисплеи», на этот раз — загнутые за края передней панели электронного устройства: Смартфон iPhone следующего поколения уже будет иметь экран без боковых рамок

    13:2061

    Адвокатская контора Lieff Cabraser Heimann & Bernstein начала подготовку коллективного иска против Nikon из-за дефекта в камерах Nikon D600, вызывающего загрязнение датчика изображения: В настоящее время идет сбор жалоб пользователей Nikon D600

    12:4021

    AutoHotkey v.1.1.14 - программа для расширенного управления устройствами ввода: Программа для расширенного управления устройствами ввода

    12:40

    Стали известны обозначения 64-разрядных однокристальных платформ MediaTek для смартфонов: В состав SoC MediaTek MT6732 и MT6752 войдут процессорные ядра ARM Cortex-A53

    12:123

    PicEdit v.4.0 - небольшой бесплатный графический редактор с набором встроенных эффектов: Небольшой бесплатный графический редактор с набором встроенных эффектов

    12:05

    Рассекречен внешний вид смартфона BlackBerry Jakarta (Z3): Как и предполагалось, BlackBerry Jakarta (Z3) является сенсорным моноблоком

    11:4411

    Advanced SystemCare v.7.2.0 - бесплатная утилита для настройки и оптимизации работы ОС Windows: Бесплатная утилита для настройки и оптимизации работы ОС Windows

    11:301

    WindowsBlinds v.8.03 - программа для настройки пользовательского интерфейса ОС Windows: Программа для настройки пользовательского интерфейса ОС Windows

    10:55

    QupZilla v.1.6.3 - мультиплатформенный быстрый, бесплатный веб-браузер: Быстрый, бесплатный веб-браузер

    10:201

    Cool Photo Effects для Windows 8 предлагает 300 эффектов для придания уникального облика фотоснимкам: Ассортимент магазина приложений Windows Store пополнился новым программным решением Cool Photo Effects

    09:45

    Минкомсвязь России предлагает перейти к электронным уведомлениям от судебных приставов и ГИБДД : Глава Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров выступил на очередном заседании

    09:104

    Softline запустила облачный «Виртуальный офис» для СМБ: Softline представила новое пакетное предложение для организаций малого и среднего бизнеса

    08:35

    На CP+ была показана камера Hasselblad H5D-50c: Информации о цене Hasselblad H5D-50c пока нет

    08:305

    Samsung планирует выпуск водонепроницаемого варианта смартфона Samsung Galaxy S5: Летом прошлого года компания Samsung выпустила водонепроницаемый смартфон Samsung Galaxy S4 Active

    08:0050

    Intel Data Platform: Analytics Toolkit помогает уменьшить избыточную сложность и стоимость анализа графов для извлечения полезной информации: Версия Premium Edition обеспечивает точность получения результатов за счет улучшенных функций автоматизации, проактивного исправления нарушений системы защиты и технической поддержки

    08:00

    Представлен смартфон Xiaomi Hongmi 1S с SoC Qualcomm Snapdragon 400 (MSM8628): Цена смартфона Xiaomi Hongmi 1S составляет 130 долларов

    07:4011

    Фото дает представление о размерах смартфона Sony Xperia Sirius по сравнению с Xperia Z и Xperia Z1: Ожидается, что смартфон Sony Xperia Sirius будет представлен на мероприятии MWC 2014 в Барселоне

    07:301

    Компания Tamron отчиталась за 2013 год и пообещала в этом году выпустить два новых объектива: Компания Tamron в 2013 году потратила на НИОКР 3,3 млрд иен

    07:0014

    Ёмкость внешнего аккумулятора Xiaomi составляет 5200 мА·ч: Стоимость внешнего аккумулятора Xiaomi составляет около 8 долларов

    06:4012

    Nike снова выпустит кроссовки из фильма «Назад в будущее II», на этот раз — с автоматическими шнурками: Пару Nike Mag 2011 года сейчас можно купить на аукционе eBay за $8000

    03:1022

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