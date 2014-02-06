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    6 февраля 2014

    Dell продолжает развивать сегмент серверов на архитектуре ARM: Dell запустила два сервера на 64-разрядной архитектуре ARM

    21:2317

    MediaTek в этом квартале сможет отгрузить 65 млн SoC для смартфонов: У MediaTek есть шанс дополнительно нарастить свою долю рынка

    21:0521

    Технология «жидких объективов» Varioptic добралась до массового рынка: Технология «жидких объективов» Varioptic используется в сканерах Datalogic Matrix 300 и PowerScan PD9530

    20:306

    Анонсирован объектив Tamron 16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD Macro для зеркальных камер формата APS-С: Дату начала продаж и цену объектива Tamron 16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD Macro производитель пока не называет

    19:375

    Распространение ОС Android Jelly Bean превысило 60%: Прирост доли Android 4.4 за месяц составил всего 0,4%

    19:3214

    В этом году будет отгружено 2 млн настольных мониторов с поддержкой разрешения 4K, уверены аналитики NPD DisplaySearch: Япония, Северная Америка и Западная Европа совместно обеспечат в этом году 56% спроса на мониторы 4K

    19:164

    Анонсирован объектив Tamron 28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD для полнокадровых зеркальных камер: Дату начала продаж и цену объектива Tamron 28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD производитель пока не называет

    19:022

    В Японии создана «бионическая кожа» толщиной 1 мкм: Разработка японских ученых позволит вывести электромиографию на новый уровень

    18:412

    Весь экран Samsung Galaxy S5 будет дактилоскопическим датчиком: На Galaxy S5 будет устанавливаться ОС Android 4.4 KitKat

    18:0325

    Sony продает бизнес по выпуску ПК, отделяет производство телевизоров и увольняет 5000 сотрудников: Бизнес Sony по выпуску ПК будет продан новому предприятию, созданному JIP

    17:4545

    В этом квартале поставки планшетов упадут на 15-20%, считают поставщики компонентов: Компании Samsung Electronics приписывают намерение отгрузить в первом квартале четыре миллиона планшетов

    15:546

    Коммутатор Comtrol RocketLinx ES7206-XT имеет четыре порта Gigabit IEEE 802.3af/at PoE и работает в диапазоне температур от -40°C до 75°C: Коммутатор Comtrol RocketLinx ES7206-XT хорошо подходит для систем видеонаблюдения и мониторинга движения

    15:171

    Fujifilm откладывает начало поставок объективов Fujinon XF10-24mmF4 R OIS: Производитель объясняет перенос срока тем, что объектив Fujinon XF10-24mmF4 R вызвал повышенный интерес покупателей

    14:552

    IPCom подает на Apple в суд в Германии, рассчитывая получить 1,57 млрд евро в виде компенсации за нарушение патента: Патент EP1841268 компания IPCom приобрела у компании Bosch

    14:4724

    Появились новые подробности о камере Nikon D4s: Продажи Nikon D4s могут начаться в марте или апреле 2014 года

    14:0513

    В Сети появились новые «живые фото» HTC M8, на этот раз — с передней стороны: По предварительным данным, основой HTC One+ будет однокристальная система Snapdragon 800

    13:359

    В твердотельных накопителях ATP Velocity SI-Lite используется флэш-память типа SLC NAND: В серию ATP Velocity SI-Lite вошли SSD объемом 4, 8, 16, 32, 64 ГБ

    13:206

    Начались продажи гарнитур Mad Catz Tritton 720+ 7.1 Surround Headset For PC: Производитель оценил гарнитуру Mad Catz Tritton 720+ 7.1 Surround Headset For PC в $150

    13:073

    Фото дня: GPU Nvidia Maxwell GM107: Выход 3D-карт Nvidia GeForce GTX 750 и GTX 750 Ti ожидается 18 февраля

    12:3012

    Blaupunkt B39C4K — 39-дюймовый экран Ultra HD за 555 евро: Размеры Blaupunkt B39C4K равны 200 х 878 х 51 мм, масса — 11 кг

    12:1526

    Cisco заключила новый долгосрочный договор о взаимном лицензировании, на этот раз — с Samsung: Соглашение между Cisco и Samsung включает существующие и будущие патенты

    12:0011

    Японскими специалистами создан миниатюрный «15-осевой» сенсор движения: В Usuda ожидают, что разработка найдет применение в системе улучшения здоровья

    11:502

    Ashampoo Photo Commander v.11.1.0 - пакет для обработки графических материалов: Пакет для обработки графических материалов

    10:20

    FairStars CD Ripper v.1.70 - бесплатное приложение для конвертирования "на лету" содержимого музыкальных компакт-дисков : Бесплатное приложение, которое предназначено для конвертирования на лету содержимого музыкальных компакт-дисков

    09:45

    AceMoney v.4.35.2 - органайзер для управления расходами личных денежных средств: Органайзер для управления расходами личных денежных средств

    09:10

    VLC Media Player v.2.1.3 - программа для трансляции потокового видео по локальной сети: Программа для трансляции потокового видео по локальной сети

    08:35

    Microsoft и повышение прозрачности в отношении запросов Правительства США: Официальная информация Microsoft по запросам госорганов

    08:00

    Сетевой накопитель Toshiba Canvio Home Backup & Share доступен в двух вариантах — объемом 2 и 3 ТБ: Компания Toshiba представила накопитель с сетевым подключением Canvio Home Backup & Share

    08:005

    Появились изображения 3D-карты Sapphire Radeon R7 250X : AMD готовит ответ на серию 3D-карт Nvidia GeForce GTX 750

    07:302

    Кулер Raijintek Nemesis оснащен двумя вентиляторами типоразмера 140 мм, Themis Evo — одним вентилятором типоразмера 120 мм: Процессорные охладители Nemesis и Themis Evo совместимы с процессорами Intel и AMD

    07:004

    Опубликован предварительный обзор 3D-карт Nvidia GeForce GTX 750 и GTX 750 Ti: Выход Nvidia GeForce GTX 750 и GTX 750 Ti ожидается 18 февраля

    02:0512

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