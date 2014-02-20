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    20 февраля 2014

    Смартфон Oppo Find 7 получит съёмный аккумулятор: Смартфон Oppo Find 7 получит съёмный аккумулятор и кнопку для открытия крышки

    22:2018

    Sapphire представила два ускорителя линейки Radeon R7 250X: Ускоритель Sapphire Radeon R7 250X Vapor-X работает на повышенных частотах

    21:58

    Sapphire представила видеокарту Radeon R7 265 Dual-X: Адаптер Sapphire Radeon R7 265 Dual-X работает на референсных частотах

    21:333

    Системная плата MSI A88XI AC типоразмера mini-ITX поддерживает процессоры AMD в исполнении FM2+: Плата MSI A88XI AC поддерживает подключение трех мониторов

    21:00

    По словам CEO Canonical, Apple выкупила все запасы сапфировых стёкол, которые планировалось использовать для смартфона Edge: Марк Шаттлворт рассказал о покупке компанией Apple запасов сапфировых стёкол

    20:4127

    Google пыталась купить WhatsApp за 10 млрд долларов: Предложение Google не включало пост в совете директоров для основателя WhatsApp

    20:228

    Смартфон HTC Desire 8 получит дисплей диагональю 5,5 дюйма разрешением 1280 х 720 точек: Смартфон HTC Desire 8 получит платформу Snapdragon 400

    20:00

    Часы Samsung Galaxy Gear 2 могут получить ОС Tizen вместо Android: Ожидается, что часы Samsung Galaxy Gear 2 будут анонсированы в ходе Mobile World Congress 2014

    19:5532

    Club 3D выпускает низкопрофильные 3D-карты Radeon R7 250 и Radeon R7 250X: Низкопрофильные 3D-карты Club 3D Radeon R7 250 и Radeon R7 250X стоят менее $99

    19:442

    Смартфон LG G2 mini будет существовать сразу в трёх модификациях: Смартфон LG G2 mini с Tegra 4i поступит в продажу лишь в Латинской Америке

    19:372

    Подтверждение скорого выхода Microsoft Office для iPad некоторые аналитики расценивают как намек на свертывание планшетов Microsoft Surface: По сравнению с Apple iPad планшеты с Windows могут предложить пользователю существенно меньшее число приложений

    17:0024

    Новый интерфейс сделал Spansion HyperFlash самой быстрой в мире флэш-памятью типа NOR: Память Spansion HyperFlash в пять раз быстрее Quad SPI

    16:007

    Apple, возможно, хотела приобрести компанию Tesla Motors: Представитель Apple вел переговоры с Илоном Маском

    15:4931

    Мировой рынок принтеров, МФУ и копиров в 2013 году сократился на 1,6%, подсчитали аналитики IDC: Доминирующей технологией на рынок принтеров, МФУ и копиров остается струйная печать

    15:371

    Стало точно известно, какой будет вспышка следующего смартфона Samsung Galaxy: Samsung анонсирует выпуск светодиодных компонентов для мобильных устройств, которые будут показаны на MWC 2014

    14:2528

    Acer анонсировала смартфоны Liquid E3 и Liquid Z4: Acer Liquid E3 оценен в 199 евро, цена модели Liquid Z4 — 99 евро

    13:584

    Oppo готовит к выпуску смартфон R8007 на платформе Qualcomm: В конфигурации Oppo R8007 — дисплей разрешением 1280 х 720 точек

    13:17

    Intel откладывает выпуск 14-нанометровых мобильных процессоров Broadwell: Процессоры Broadwell станут первыми процессорами Intel, изготавливаемыми по 14-нанометровой технологии

    12:5626

    GetDataBack v.4.33 - мощная программа для восстановления удаленной информации: Мощная программа для восстановления удаленной информации

    12:40

    WhatsApp продан соцсети Facebook за $19 млрд: Интересно, что ни одна из крупнейших интернет-компаний никогда не выкладывала такую сумму за другие проекты.

    12:143

    DVDFab HD Decrypter v.9.1.2.8 - бесплатная программа для быстрого и качественного создания копий DVD/BD-дисков: Бесплатная программа для быстрого и качественного создания копий DVD/BD-дисков

    12:051

    Facebook покупает WhatsApp за 16 млрд долларов: WhatsApp сохранит название и продолжит работать самостоятельно

    11:5932

    µTorrent v.3.4.0 Build 30596 — популярная P2P-программа для обмена файлами в Сети: Популярная P2P-программа для обмена файлами в Сети

    11:30

    Total Commander v.8.50 - двухоконный классический файловый менеджер: Двухоконный классический файловый менеджер

    10:5512

    STDU Viewer v.1.6.307 - бесплатный и компактный просмотрщик файлов: Бесплатный и компактный просмотрщик файлов

    10:201

    Skype v.6.14.0 - популярная программа для общения пользователей по всему миру: Популярная программа для общения пользователей по всему миру

    09:453

    Новая версия Maxthon 4.1.8.2000 для Android : Браузер дает возможность работать с несколькими вкладками, переключаясь между ними при помощи жестов

    09:40

    Обновлен Dolphin Browser для Android :

    09:33

    Вышла новая версия клиента Dropbox 3.03 для iOS: Dropbox — это веб-сервис, предназначенный для синхронизации данных на нескольких компьютерах и мобильных устройствах

    09:32

    Bitcasa 2.3 для iOS — неограниченное пространство для хранения файлов в "облаке": Хранилищем объемом до 20 Гбайт можно пользоваться бесплатно, а платная версия стоит от $10 в год

    09:15

    Hi-Tech Mail.Ru: Windows 8.1 стала лучшей операционной системой 2013 года: В результате голосования читателей Hi-Tech Mail.ru в рамках премии «Лучший гаджет года» Windows 8.1 была признана лучшей операционной системой 2013 года

    09:105

    Chrome 33 для iOS повышает стабильность: В программе можно найти все основные функции мобильного браузера.

    09:09

    Выпущена новая версия компиляторов PGI 2014 для использования в высокопроизводительных вычислениях: В новой версии добавлена поддержка возможностей OpenACC 2.0 для графических ускорителей NVIDIA и AMD. Также она обеспечивает прирост производительности для систем на базе многоядерных x64 процессоров

    08:35

    В 2013 году компании потеряли $25 млрд. из-за хакеров и инсайдеров: Zecurion Analytics представил результаты ежегодного исследования утечек информации за 2013 год

    08:00

    Supermicro начинает поставки серверов SuperServer 4048B-TRFT на процессорах Intel Xeon E7-8800/4800 v2: Сервер Supermicro SuperServer 4048B-TRFT предназначен для критически важных приложений

    08:002

    Производством сенсорных панелей для часов Apple займётся TPK : TPK использует технологию серебряной нанопроволоки

    08:009

    Подтверждено, что смартфон Nokia X будет называться именно так: Смартфон Nokia X позиционируется в недоступном для Windows Phone нижнем сегменте

    07:3012

    ESS SABRE960 — усилитель для наушников с динамическим диапазоном 122 дБ и коэффициентом нелинейных искажений и шумом -117 дБ: Поставки ознакомительных образцов SABRE9601 в корпусах типа QFN с 20 выводами производитель обещает начать в марте текущего года

    07:0014

    Galaxy включает в серию 3D-карт GeForce GTX 750 две двухвентиляторные и две низкопрофильные модели: У 3D-карт Galaxy GeForce GTX750 Ti GC 2GB и GeForce GTX750 GC 1GB есть шестиконтактный разъем дополнительного питания

    01:017

    OneDrive официально запущен, Microsoft раздает место бесплатно: Профессиональная версия SkyDrive получила название OneDrive for Business.

    00:293

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