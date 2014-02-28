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    28 февраля 2014

    HighPoint RocketStor 6328 — первый в отрасли адаптер Thunderbolt 2 с аппаратной поддержкой RAID: Адаптер HighPoint RocketStor 6328 сертифицирован Apple и Intel

    23:3211

    Acer начнёт выпуск смартфонов с Windows Phone после того, как ОС займёт 15% рынка Европы: Acer пока не намерена производить смартфоны с WP

    22:3020

    Монитор Acer K272HUL оснащается 27-дюймовым дисплеем разрешением 2560 x 1440 точек: Монитор Acer K272HUL оценён в $450

    21:0628

    Google не имела к разработке смартфонов Motorola Moto X и Moto G никакого отношения: Google не вмешивалась в разработку смартфонов Motorola

    20:418

    Против Nikon подан коллективный иск из-за дефекта в камере Nikon D600; производитель готов бесплатно устранять дефект: Выпуск Nikon D600 прекращен

    20:2810

    Sony может продать свою старую штаб-квартиру в Токио: Sony может продать штаб-квартиру в Токио за 146,5 млн долларов

    18:4120

    Видеокарта Sapphire Radeon R7 240 2GB DDR3 Dual HDMI Low profile with boost получила медленную память DDR3: Частота памяти карты Radeon R7 240 2GB DDR3 Dual HDMI Low profile with boost составляет 1800 МГц

    17:4113

    Внешние жесткие диски HGST Touro S объемом 500 ГБ и 1 ТБ оснащены интерфейсом USB 3.0: Внешние жесткие диски HGST Touro S поставляются с гарантией на три года

    12:485

    Universal Plug-and-Play Tester (UPnPTest) v.2.11 Build 82.5 - утилита, отображающая список всех доступных устройств, совместимых с Universal Plug-and-Play: Утилита, отображающая список всех доступных устройств, совместимых с Universal Plug-and-Play

    10:55

    Driver Fusion v.2.0 - бесплатная утилита для обновления/полного удаления ненужных драйверов из систем Windows: Бесплатная утилита для обновления или полного удаления ненужных драйверов из систем Windows

    10:20

    Nsauditor Network Security Auditor v.2.8 - сетевой сканер для диагностики удаленных станций: Сетевой сканер для диагностики удаленных станций

    09:45

    Монитор iiyama ProLite GB2488HSU со временем отклика 1 мс адресован любителям игр: Продажи iiyama ProLite GB2488HSU в Европе начнутся 13 марта по цене 319 евро

    09:3015

    BitTorrent v.7.9 — P2P-программа для обмена файлами между пользователями: Программа для обмена файлами между пользователями

    09:10

    Носимый аксессуар Moov может стать личным тренером, указывая на ошибки пользователя во время тренировок: Moov подсказывает вам ошибки при тренировках

    09:006

    Kaspersky Fraud Prevention — средство борьбы с онлайн-мошенничеством: «Лаборатория Касперского» представила свою новейшую разработку для предотвращения финансового мошенничества в Интернете

    08:35

    HGST Ultrastar C15K600 — самые быстрые и вместительные жесткие диски со скоростью вращения шпинделя 15000 об/мин: В накопителях HGST Ultrastar C15K600 используется алгоритмическая обработка входных данных

    08:3042

    "РОСА" представила семейство отечественных защищенных операционных систем: ОС РОСА "КОБАЛЬТ" защитит конфиденциальную информацию, включая ПДн, ОС РОСА "ХРОМ" сертифицирована для защиты государственной тайны.

    08:007

    Смартфон JiaYu G6 получит дисплей диагональю 5,7 дюйма разрешением Full HD: Смартфон JiaYu G6 будет основан на платформе MediaTek MT6592

    08:0021

    Планшет HP ElitePad 1000 G2 оснащен дисплеем WUXGA: Ожидается, что продажи HP ElitePad 1000 G2 начнутся в марте по цене от $739

    07:3027

    В рамках реструктуризации Sony закроет 20 фирменных магазинов в США: Sony уволит 1000 сотрудников в США и закроет 20 магазинов из 31

    07:0017

    «Лаборатория Касперского» выпускает безопасный браузер для Windows Phone: «Лаборатория Касперского» выпускает бесплатное приложение Безопасный браузер для Windows Phone

    00:153

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