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    27 февраля 2014

    На MWC 2014 были представлены смартфоны Alcatel OneTouch Idol 2 и Alcatel OneTouch Idol 2 Mini: Модель Alcatel OneTouch Idol 2 имеет пятидюймовый экран типа IPS

    23:448

    Asus представила две док-станции для планшета Nexus 7 2013 года : Док-станция Asus PW100 для планшета Nexus 7 оценена в $90

    21:044

    ОС Windows Phone может получить дополнительное распространение за счёт корпоративного сегмента: 12% американских компаний хотят использовать Windows Phone

    20:3321

    Xiaomi продала 15 млн смартфонов серии Mi2 и снизила цену на модель Mi2S: Смартфон Xiaomi Mi2S теперь стоит $210

    19:181

    Panasonic разработала новые динамические головки Bamboo Plant Opal Loudspeaker с использованием бамбука и опала: Panasonic использовала фитолиты при создании Bamboo Plant Opal Loudspeaker

    18:3115

    Мобильная рабочая станция MSI GT70 2OL получила графический ускоритель Nvidia Quadro K4100M: Мобильная рабочая станция MSI GT70 2OL основана на процессоре Core i7-4930MX

    16:497

    Silicon Image выходит на рынок оборудования минисот с приемопередатчиками диапазона 60 ГГц с управлением лучом: В SiI6340 и SiI6342 интегрированы 12-канальные радиочастотные приемопередатчики

    16:422

    Fujitsu планирует в будущем году наделить планшеты тактильной обратной связью на основе ультразвуковой технологии: Прототип планшета Fujitsu с тактильной обратной связью был показан на MWC

    14:4316

    Появились изображения адаптеров Radeon R9 280 производства Asus, Sapphire и Xfx: Видеокарта Radeon R9 280 будет стоить $250

    14:187

    Китайский клон Samsung Galaxy S5 оценен в $300: Основой подделки под названием Goophone S5 выступила однокристальная платформа MediaTek MT6592

    13:2069

    Представлен планшет HP ProPad 600 G1: О цене HP ProPad 600 G1 данных пока нет

    12:557

    BootIt Bare Metal v.1.25 - бут-диспетчер: Бут-диспетчер

    12:051

    Outlook on the Desktop v.3.0.0 - бесплатная утилита для вывода календарной системы Outlook на Рабочий стол Windows: Бесплатная утилита для вывода календарной системы Outlook на Рабочий стол Windows

    11:303

    Фото с MWC 2014: стенд Imagination Technologies: Imagination Technologies показала на MWC 2014 рендеринг человеческого лица с использованием OpenGL ES 3.0

    11:252

    Каталог Intel пополнился процессорами Intel Xeon E7-8895 v2 и Intel Xeon E3-1284L v3: Процессор Intel Xeon E7-8895 v2 — наиболее производительный представитель линейки Intel Xeon E7 v2

    11:112

    На выставке MWC 2014 можно было видеть смартфоны Meizu и BQ с ОС Ubuntu Phone: Смартфон Meizu MX3 с Ubuntu Phone на MWC 2014 работает достаточно быстро

    11:0013

    Apple iTunes v.11.1.5 - популярная программа для работы с устройствами Apple: Популярная программа для работы с устройствами Apple

    10:55

    Torch Browser v.29.0.0 - бесплатный браузер на Chromium с расширенной функциональностью: Бесплатный браузер с расширенной функциональностью

    10:20

    PDF Shaper v.2.4 - бесплатная программа для конвертирования PDF в Word RTF: Бесплатная программа для конвертирования PDF в документы в формате RTF

    09:452

    Совместное Dual-OS решение для Android от AMD и BlueStacks уже в этом году: Dual-OS решение для Android от BlueStacks, разработанное специально под гибридные процессоры AMD, появится на рынке в этом году в комплекте ряда компьютеров на базе продуктов AMD и ОС Windows

    09:104

    В апреле Google проведёт конференцию, посвящённую созданию альфа-версии модульного смартфона Ara: Google проведёт три конференции в рамках Project Ara в текущем год

    09:0026

    InfoWatch выпустила новую версию SMB-решения для защиты рабочих станций: Информация в облаках теперь под контролем

    08:35

    Видеокарта GeForce GTX 870M может стать первым носителем архитектуры Maxwell в мобильном сегменте, получив 896 ядер CUDA: В Сети появилась информация о 3D-карте GeForce GTX 870M

    08:0013

    Ericsson и Facebook создали лабораторию для развития проекта Internet.org: Цель создания лаборатории – расширение возможностей доступа к интернету для развивающихся рынков и обеспечение лучшего пользовательского опыта в сфере мобильных технологий

    08:00

    Стала известна стоимость флагманского смартфона Sony Xperia Z2: В Германии стоимость оформления предзаказа на смартфон Sony Xperia Z2 составляет 600 евро

    00:2028

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