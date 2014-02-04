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    4 февраля 2014

    Сатья Наделла назначен новым главой корпорации Microsoft: Microsoft объявила о том, что Сатья Наделла (Satya Nadella) назначен новым главой корпорации Microsoft

    23:201

    Lenovo хотела купить Motorola Mobility еще в 2011 году, но руководство компании обратилось не к тому человеку: Топ-менеджеры захотели пообщаться с руководителем Motorola Solutions, который не имел никакого отношения к производству смартфонов

    22:4022

    В этом году появится множество мобильных устройств с дисплеями, созданными с использованием технологии квантовых точек: Дисплеи на основе квантовых точек используются в планшете Amazon Kindle Fire HDX 7

    21:3345

    В документации HP замечены упоминания об APU AMD E1-2150 и A4-5050 (Kabini): Любопытно, что модель A4-5050 носит марку HP и указана отдельно от остальных APU AMD

    21:177

    Kingston Digital представляет карты памяти SDHC/SDXC UHS-I Speed Class 3 (U3): Новые карточки Kingston Digital выпускаются объемом 16, 32 и 64 ГБ

    20:57

    «Умные» часы Samsung Galaxy Gear начинают дешеветь: «Умные» часы Samsung Galaxy Gear подешевели в Индии на 30%

    20:5118

    Смартфон Apple iPhone 6 может получить 10-мегапиксельную камеру с максимальной диафрагмой F/1.8: Смартфон Apple iPhone 6 может получить возможность использовать сменные объективы

    20:2919

    Intel уведомляет о прекращении выпуска Core i7-3840QM, i7-3740QM и семи процессоров Bay Trail: Первыми из предложения компании исчезнут модели Pentium N3510, Pentium J2850 и Celeron N2910

    20:173

    В каталоге Biostar появилась системная плата J1800N Ver 6.x: На плате Biostar J1800N Ver 6.x установлен процессор Intel Celeron J1800

    19:38

    Бюджетные «умные» часы Mota Smart Watch оснащены встроенным микрофоном и динамиком: Устройство Mota Smart Watch можно приобрести по цене 80 долларов

    19:3617

    Назначен новый гендиректор Microsoft: Стив Балмер покинул пост главы Microsoft

    18:4728

    Защищённый сенсорный монитор Small PC Marine LCD Display (SD240ML) соответствует рейтингу IP67: Цена защищённого сенсорного монитора Marine LCD Display (SD240ML) составляет 3695 долларов

    18:361

    DVDO AVLab TPG — первый карманный тестовый генератор HDMI 2.0, поддерживающий Ultra HD (4K) с кадровой частотой 50 и 60 Гц: Приход Ultra HD порождает потребность в соответствующем тестовом оборудовании

    18:002

    iXBT.com совместно с кибермаркетом Юлмарт объявляют розыгрыш смартфона Digma LINX 4.5: Приз предоставляет ixbt.com

    17:2014

    Плата Online-Devices IA-2662-E с 96 каналами ввода-вывода оснащена интерфейсом Ethernet 100 Мбит/с: Цена платы Online-Devices IA-2662-E — $339

    16:082

    Samsung называет место и дату, где и когда собирается представить очередную мобильную новинку: Мероприятие Unpacked 5 в Барселоне состоится 24 февраля

    15:2112

    Появилось первое изображения смартфона Samsung W750V Huron, работающего под управлением Windows Phone 8.1: Внешне смартфон Samsung W750V Huron напоминает модель Samsung Galaxy S

    15:023

    Появились основные данные 21 модели процессоров Intel Xeon E7-2800 v2, E7-4800 v2 и E7-8800 v2: В этом квартале ожидается выход процессоров Intel Xeon E7-2800 v2, E7-4800 v2 и E7-8800 v2

    14:0410

    RemotelyAnywhere Server v.11.0.2716 - программа для организации удаленного доступа к ПК: Программа для организации удаленного доступа к ПК

    12:40

    Компания ARM Holdings отчиталась за четвертый квартал и 2013 год в целом: За год было отгружено 2,9 млрд микросхем, в которых используется архитектура ARM

    12:087

    WifiInfoView v.1.30 - бесплатная утилита для просмотра информации о WiFi-сетях: Бесплатная утилита для просмотра информации о WiFi-сетях

    12:054

    Ассортимент Gigabyte пополнила системная плата GA-J1800N-D2H с пассивно охлаждаемым процессором Intel Celeron J1800: Ожидается, что цена платы Gigabyte GA-J1800N-D2H будет примерно равна $60

    11:3017

    ISO Workshop v.5.0 - бесплатная программа для конвертирования данных в ISO-образы и записи дисков: Бесплатная программа для конвертирования данных в ISO-образы и записи дисков

    11:30

    Названы цены планшетов Samsung Galaxy Note Pro 12.2, Galaxy Tab Pro 12.2, Galaxy Tab Pro 10.1 и Galaxy Tab Pro 8.4: Прием предварительных заказов на планшеты Galaxy Note Pro 12.2, Galaxy Tab Pro 10.1 и Galaxy Tab Pro 8.4 с поддержкой Wi-Fi начинается сегодня

    11:0865

    RJ TextEd v.8.80 – бесплатный функциональный текстовый редактор: Хороший бесплатный текстовый редактор

    10:55

    Опубликовано изображение объективов Fujifilm XF18-135mm F3.5-5.6 R OIS WR, XF16-55mm F2.8 R OIS WR и XF50-140mm F2.8 R OIS WR : Зум-объективы Fujifilm XF18-135mm F3.5-5.6 R OIS WR, XF16-55mm F2.8 R OIS WR и XF50-140mm F2.8 R OIS WR защищены от непогоды

    10:508

    XRECODE II v.1.0.0.210 - программа для конвертирования аудио-файлов: Программа для конвертирования аудио-файлов

    10:201

    KeePass Password Safe v.2.25 - бесплатный диспетчер паролей: Бесплатный диспетчер паролей

    09:452

    UXTheme Multi-Patcher v.9.1 - утилита, облегчающая использование тем оформления в ОС Windows: Утилита, облегчающая использование тем оформления в ОС Windows

    09:104

    Icy Dock Flex-Fit Trio MB343SP позволяет установить в отсек типоразмера 5,25 дюйма сразу три накопителя: Icy Dock Flex-Fit Trio MB343SP позволяет по максимуму использовать свободный отсек типоразмера 5,25 дюйма

    09:007

    Foxit Reader v.6.1.2 - бесплатная программа для просмотра и печати документов PDF: Бесплатная программа для просмотра и печати документов в формате PDF

    08:35

    Однодисковый сетевой накопитель I-O Data RockDiskNext оснащен портами Gigabit Ethernet, eSATA и USB 2.0: Модификация CL2-005LD/A стоит примерно $90, CL2-005LD/2A — $175, CL2-005LD/3A — $210

    08:002

    BatteryBar v.3.6.3 - бесплатная утилита для мониторинга состояния батарей лэптопов: Бесплатная утилита, которая позволяет мониторить состояние батареи лэптопов

    08:00

    Apple пытается запатентовать очень тонкий слот для карточек, включая карточки SIM: Слот отличается от слотов, описанных в других заявках Apple

    07:0038

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