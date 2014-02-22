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    22 февраля 2014

    «МегаФон» предупреждает о вредоносных поздравлениях для милых дам и защитников Отечества: Мошеннический спам распространяется посредством SMS, а также в социальных сетях.

    23:073

    Независимые разработчики представили более 20 мобильных приложений для москвичей:

    22:59

    Trojan.PWS.OSMP.21 заражает платежные терминалы: Эта вредоносная программа заражает терминалы одной из наиболее популярных в России платежных систем

    22:531

    3D-принтер Stratasys Objet Eden260V предназначен для дантистов: С помощью 3D-принтера Stratasys Objet Eden260V можно создавать трехмерные модели зубов и челюстей

    22:114

    Immersion покажет на MWC 2014 технологию тактильной обратной связи для носимых и мобильных устройств: На появление этих технологий в серийных изделиях потребительского рынка разработчик отводит от одного до трех лет

    21:446

    В США выпустят марку с изображением Стива Джобса: По имеющимся данным, макет марки с изображением Стива Джобса уже находится в стадии разработки

    20:2483

    Внешний цифроаналоговый преобразователь с интерфейсом USB Denon DA-300USB оснащен усилителем для наушников : Продажи DA-300USB должны начаться в марте по цене $499

    19:5234

    Специалистами ThruChip разработана технология беспроводных соединений между чипами внутри микросхемы: Идея TCI состоит в индуктивном взаимодействии цепей

    19:1110

    Nikon объясняет, что батарею EN-EL14a можно использовать вместо EN-EL14: Все камеры, рассчитанные на батарею EN-EL14, могут работать от EN-EL14a

    17:553

    Alcatel OneTouch и IriTech покажут на MWC 2014 планшет с функцией распознавания радужной оболочки глаза: Специалисты двух компаний установили в планшет небольшую камеру и инфракрасный светодиод

    13:1652

    Samsung и UCSF объединяют усилия в области профилактической медицины: Совместно Samsung и UCSF планируют организовать UCSF-Samsung Digital Health Innovation Lab

    12:0034

    Baseband-процессор Altair FourGee-3802 с поддержкой агрегации несущих 20+20 МГц имеет пропускную способность 300 Мбит/с (LTE-Advanced Category 6) : Ознакомительные образцы FourGee-3802 уже поступают к заказчикам

    11:381

    В SoC Toshiba TZ5000 интегрирован двухъядерный CPU ARM Cortex-A9, GPU SGX540 и VPU PowerVR VXD395: Производитель отмечает высокую степень интеграции Toshiba TZ5000

    11:107

    Блоки питания Cougar GX V3 предназначены для мощных игровых ПК: Блоки питания GX V3 имеют сертификат 80 Plus Gold

    10:49

    Sleep as Android — самый умный будильник: Sleep as Android задействует акселерометр вашего смартфона, который лежит рядом во время сна, и фиксирует активность ваших движений, определяя фазу сна

    10:046

    Процессорные охладители Thermaltake NiC L31 и L32 не мешают модулям памяти: Габариты радиатора NiC L31 (CL-P001-AL12RE-A) равны 140 х 128 х 40 мм

    10:005

    LaCie начинает поставки первых внешних накопителей с HDD объемом 5 ТБ: Накопитель LaCie 5big Thunderbolt объемом 25 ТБ стоит $2499

    09:005

    В наушниках Feenix Aria используются 50-миллиметровые излучатели: Цена Aria — $349

    08:009

    Корпус Spire Lugen 1603 укомплектован блоком питания мощностью 420 Вт: Цена корпуса Spire Lugen 1603 составляет 47 долларов

    07:005

    Принадлежащая Google компания DoubleClick приобрела «стартап» Spider.io: Технология Spider.io позволит Google улучшить свои позиции на рынке интернет-рекламы

    07:006

    Новые изображения смартфона HTC Desire 8 появились незадолго до анонса: Ожидается, что смартфон HTC Desire 8 будет поставляться с ОС Android 4.4 KitKat и оболочкой HTC Sense UI 6.0

    07:005

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