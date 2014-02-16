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    16 февраля 2014

    LG Display все еще надеется к 2017 году создать прозрачный и гибкий 60-дюймовый дисплей UHD типа OLED: В настоящее время специалисты LG Display разрабатывают 17-дюймовый прозрачный гибкий дисплей OLED

    22:3167

    Компактная камера Casio Exilim EX-100 получила датчик формата 1/1,7 дюйма и объектив с ЭФР 28-300 и постоянной диафрагмой F/2,8: В Японии камеру Casio Exilim EX-100 можно будет купить, начиная с марта, примерно за $870

    21:1925

    Кольцевую вспышку для макросъемки Canon MR 14EX II можно использовать для беспроводного управления другими вспышками: Продажи вспышки для макросъемки Canon MR 14EX II начнутся в мае

    20:247

    Базовая частота GPU Nvidia GeForce GTX Titan Black будет ниже 900 МГц: Ожидается, что 3D-карта Nvidia GeForce GTX Titan Black будет стоить около $1000

    11:4512

    Адаптер PA-i5 позволяет стыковать бинокли и подзорные трубы Swarovski Optik со смартфонами Apple iPhone 5 и 5s: Swarovski Optik анонсирует адаптер PA-i5 для использования биноклей и подзорных труб совместно со смартфонами Apple iPhone 5 и 5s

    11:2545

    Новые изображения смартфона HTC M8 подтверждают наличие трех камер и отсутствие аппаратных кнопок Android: Новые изображения смартфона HTC M8 позволяют предположить, что устройство будет выпущено в нескольких вариантах оформления

    11:0024

    Хранилище OWC ThunderBay IV с интерфейсом Thunderbolt рассчитано на четыре накопителя: Цена пустого хранилища OWC ThunderBay IV равна $450

    09:007

    Средства на выпуск чехла-подставки FreedomCase для планшетов Microsoft Surface были собраны за 20 часов: Чехол FreedomCase одновременно служит подставкой для планшета Microsoft Surface

    08:0019

    Опубликовано видео, снятое на фабрике объективов Sigma в Японии: В настоящее время ассортимент Sigma начитывает 46 моделей сменных объективов

    07:0012

    Слухи: в Windows может появиться поддержка Android-приложений: Окончательное решение по этому вопросу еще не принято

    00:5011

    Basemark X 1.1 — бесплатный бенчмарк для всех мобильных платформ: Для оценки производительности используется популярный игровой движок Unity 4.2

    00:46

    Линейку компактных камер Canon IXUS пополнили модели IXUS 145, IXUS 150 и IXUS 155: Камера IXUS 155 оснащена стабилизированным объективом с ЭФР 24-240 мм

    00:2915

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