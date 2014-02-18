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    18 февраля 2014

    Компания HTC будет бесплатно менять разбитые дисплеи смартфонов линейки One, но только для жителей США: Программа HTC Advantage работает только в США

    22:387

    Альфа-Банк выпустил приложение «Альфа-Бизнес Мобайл» для планшетов на iOS и Android: Пользователи смогут получить выписки за любой период времени, просмотреть планируемые поступления, а также ленту исходящих платежей.

    21:571

    Штрафы ГИБДД теперь можно оплатить с помощью SMS-сообщения : Новая услуга стала доступна с начала февраля.

    21:572

    Представлена 3D-карта Nvidia GeForce GTX Titan Black: Продажи Nvidia GeForce GTX Titan Black уже начались по цене $999

    21:315

    Palit выпустила три разогнанные 3D-карты GeForce GTX 750 StormX на архитектуре Nvidia Maxwell: Модель Palit GTX750 Ti StormX Dual отличается наличием двух 80-миллиметровых вентиляторов

    20:466

    Камера Pentax 645D II будет стоить около $10000: Камера Pentax 645D II была показана на CP+

    20:0122

    Представлены первые 3D-карты на архитектуре Maxwell: Nvidia GeForce GTX 750 Ti и GTX 750 : Переход на архитектуру Maxwell принес увеличение производительности и снижение энергопотребления

    19:2014

    Nvidia готовит планшет Tegra Note на основе платформы Tegra K1: Новое поколение планшета Tegra Note получит дисплей Full HD

    19:107

    Специалистами Fujitsu Ten создан прототип автомобильного навигатора с распознаванием речи: Прототип голосового навигатора, созданного Fujitsu Ten, будет показан на MWC 2014

    18:5510

    В прошлом году предприятия по всему миру потратили на «облака» более 145 млрд долларов: В период с 2011 до 2017 год «облачные» расходы предприятий утроятся

    18:235

    CoinTerra анонсирует продажи карт GSX I для добычи Bitcoin: Основой карты служит специализированная большая интегральная схема GoldStrike I

    17:5656

    Жители США хранят дома старые смартфоны на общую сумму около 47 млрд долларов: Жители США неохотно расстаются со старыми смартфонами

    17:0735

    Компания Basis Science может стать частью Apple : Компания Basis Science ищет покупателя за 100 млн долларов

    16:2434

    Huawei готовит планшетный ПК MediaPad M1 8.0, основанный на платформе HiSilicon 910 : Планшет Huawei MediaPad M1 8.0 получит дисплей разрешением 1280 х 800 точек

    14:23

    Мышь Func MS-3² — новая версия дешевле предшественницы: Для подключения к компьютеру MS-3² имеет интерфейс USB

    13:583

    Микрокомпьютер SolidRun CuBox-i2w предназначен для цифровых табло: Микрокомпьютер SolidRun CuBox-i2w стоит $99

    13:172

    WirelessKeyView v.1.70 - утилита восстановления забытых ключей аутентификации к WiFi-точкам: Утилита восстановления забытых ключей аутентификации к WiFi-точкам

    12:40

    Процессор Freescale QorIQ Qonverge B3421 предназначен для базовых станций с поддержкой LTE: Поставки ознакомительных образцов QorIQ Qonverge B3421 должны начаться в первом квартале 2015 года

    12:353

    GeekUninstaller v.1.2.1.26 - небольшая бесплатная программа для удаления приложений из Windows: Небольшая бесплатная программа для удаления приложений из Windows

    12:05

    Reboot Restore Rx v.2.0 Build 201402101413 - бесплатная программа для полного восстановления ПК при перезагрузке: Бесплатная программа для полного восстановления ПК при перезагрузке

    11:30

    lastpass v.3.1.0 - бесплатный диспетчер паролей: Бесплатный диспетчер паролей

    10:553

    CCEnhancer v.3.9 - утилита, расширяющая возможности программы очистки дисков CCleaner: Бесплатная утилита, добавляющая в CCleaner поддержку новых программ

    10:201

    Image Tuner v.4.5 - утилита для пакетной обработки графических файлов: Утилита для пакетной обработки графических файлов

    10:20

    PowerISO v.5.9 - программа для работы с образами CD/DVD/BD-дисков: Мощная и удобная программа для работы с образами CD/DVD-дисков

    09:45

    Консорциум G450C использует лазер Gigaphoton GT64A в разработке серийного техпроцесса с использованием пластин диаметром 450 мм : Мощность лазера GT64A — 120 Вт

    09:3010

    WinSnap v.4.5.0 - программа для создания снимков окон приложений в Windows: Программа для создания снимков окон приложений и Windows

    09:10

    На CP+ был замечен объектив Tokina AT-X PRO SD 24-70mm F/2.8 SD (IF) FX : Описание объектива Tokina AT-X PRO SD 24-70mm F/2.8 SD (IF) FX пока отсутствует на сайте производителя

    09:00

    «Иди на свет» — Philips предлагает использовать «умные» лампы для помощи покупателям в больших магазинах: Philips основывается на технологию Visual Light Communications для микролокации в больших супермаркетах

    09:0022

    В 2015 учебном году количество бюджетных мест по ИТ-специальностям вырастет на 34%: Министерство образования и науки утвердило контрольные цифры приема (КЦП) на 2015–2016 учебный год по ИТ-специальностям

    08:35

    Системная плата Biostar Hi-Fi A88S3+ рассчитана на процессоры AMD в исполнении FM2+: Оснащение платы Biostar Hi-Fi A88S3+ включает восемь портов SATA 6 Гбит/с

    08:30

    Троян Win32/Corkow атакует клиентов российских банков: «Младший брат» Carberp крадет данные онлайн-банкинга

    08:002

    Google покупает компанию SlickLogin, разработавшую оригинальную технологию аутентификации пользователя: Компания SlickLogin была создана с целью сделать меры безопасности более простыми в использовании и незаметными для пользователя

    08:0015

    Флэшка Team Group C134 весит 3,4 г и в поперечном сечении не выходит за границы разъема USB: Накопители Team Group C134 выпускаются объемом 4, 8, 16 и 32 ГБ

    07:3014

    3D-карта MSI GeForce GTX Titan Black не будет отличаться от референсного образца: Карта MSI GeForce GTX Titan Black имеет 6 ГБ памяти GDDR5 и 384-разрядную шину памяти

    01:514

    Компания Google приобрела систему альтернативных паролей SlickLogin: SlickLogin предлагает двухфакторную аутентификацию для компьютера, использующую смартфон в качестве устройства авторизации.

    01:131

    Резервное копирование в Windows Phone 8.1 значительно улучшено: Так, телефон будет выполнять резервное копирование не только всех приложений, но и содержимого

    01:051

    LG анонсирует выпуск смартфонов L90, L70 и L40 : LG анонсирует выпуск трех устройств третьего поколения серии L

    01:0512

    Обновление Facebook 5.2.2.0 для Windows Phone: Оно поддерживает все основные функции социальной сети: пользователи могут отправлять сообщения, использовать функции поиска, делиться новостями

    00:59

    PROMT предлагает бесплатные лицензии образовательным учреждениям: Участникам программы предоставляется новое серверное решение PROMT Translation Server 10

    00:50

    Новые вредоносные приложения распространяются в Google Play: Они способны были заразить не менее 300000 пользователей

    00:433

    Некорректная работа Android-приложения приводит к финансовым тратам пользователей: Вредоносная программа, внесенная в вирусную базу компании «Доктор Веб» как Android.SmsSend.1081.origin, представляет собой встроенный непосредственно в одну из Android-прошивок аудиоплеер

    00:43

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