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    5 февраля 2014

    Ноутбук Fujitsu Grannote предназначен для людей старшего возраста: Концепция Grannote построена на стремлении облегчить использование ноутбука пожилыми людьми

    22:5724

    В январе были проведены первые операции по имплантации бионических органов зрения: Первые два пациента получили протезы Argus II Retinal Prosthesis System

    22:3217

    Появилось первое изображение смартфона Huawei Ascend P7: Смартфон Huawei Ascend P7 получит более брутальный дизайн

    21:574

    Смартфон Blu Life Pure Mini получил дисплей диагональю 4,5 дюйма и аккумулятор ёмкостью 3000 мА·ч: Смартфон Blu Life Pure Mini стоит $250

    20:545

    Samsung работает над смартфонами Galaxy S5 Active и Galaxy S5 Zoom: Samsung рассчитывает, что Galaxy S5 Active будет продаваться в 5-8 раз лучше предшественника

    20:1516

    Цены на мини-ПК Asus Chromebox начинаются с отметки $179: В Северной Америке Asus Chromebox появится в марте

    19:5539

    Samsung намерена укрепить партнёрские отношения с Hyundai Motor: Samsung намерена заниматься автомобильными технологиями

    19:333

    Google и Cisco заключили долгосрочный договор о взаимном лицензировании: Google и Cisco назвали подписание договора о взаимном лицензировании «важным шагом для отрасли, направленным на обуздание патентных споров»

    18:583

    В конфигурацию мини-ПК Zotac Zbox ID45 входит процессор Intel Core i3 третьего поколения и 3D-карта Nvidia GeForce GT 640: Оснащение мини-ПК Zotac Zbox ID45 включает средства беспроводной связи 802.11ac Wi-Fi и Bluetooth 4.0

    18:2812

    Фонд WARF подает в суд на Apple, утверждая, что принадлежащий ему патент нарушен в процессоре A7: Иск WARF против Apple подан в суд западного округа штата Висконсин

    18:0633

    LG Optimus L1 II Tri – бюджетный смартфон с поддержкой трех карт SIM: LG Optimus L1 II Tri построен на однокристальной платформе Qualcomm MSM7225A-AB

    17:456

    Появилось первое «живое» фото смартфона HTC M8: Смартфон HTC M8 получит две камеры и двойную светодиодную вспышку

    17:077

    Игровая мышь Ozone Neon получила лазерный датчик разрешением 6400 точек на дюйм и восемь программируемых кнопок: Цена мыши Ozone Neon — 49,90 евро

    15:481

    Представлен трансформируемый ультрабук Fujitsu LifeBook TH90/P: Одновременно выпущены обновленные модели ноутбука Fujitsu LifeBook AH42/M и настольного ПК Esprimo FH52/M

    15:0515

    Microsoft снова выкупает старые смартфоны и планшеты: Microsoft готова дать за старый смартфон и планшет до $250 в виде купона на покупку в магазине компании

    14:368

    Panasonic обновила защищенный планшет Toughbook CF-D1: В Panasonic Toughbook CF-D1 теперь используется процессор Intel Core i5-3340M

    12:405

    Hasselblad идет проторенным путем, предлагая за $11500 под названием Hasselblad HV перелицованную камеру Sony SLT-a99: Камера Hasselblad HV комплектуется объективом Zeiss Vario-Sonnar T* 2,8/24-70 ZA

    12:0024

    Камера планшетофона LG G Pro 2 будет оснащена стабилизатором OIS+ и сможет снимать видео в разрешении 4К: Фронтальная камера LG G Pro 2 будет иметь разрешение 2,1 Мп

    11:3011

    Captherm MP1120 — революция в процессорных системах охлаждения?: Охладитель Captherm MP1120 собрал в себе несколько новых технологий

    10:0031

    PDF24 Creator v.6.3.0 - программа для конвертирования файлов в PDF-документы: Программа для конвертирования файлов в PDF-документы

    09:452

    IXYS выпускает 400-канальную микросхему-драйвер для дисплеев из электронной бумаги: Выходные линии драйвера IXEP1400 работают с напряжениями в диапазоне ±15 В

    09:302

    VSO Video Converter v.1.1.0.29 - программа для конвертирования видео в популярные форматы: Программа для конвертирования видео в популярные форматы

    09:10

    В мониторе NEC MultiSync E243WMi-BK используется 24-дюймовая панель типа AH-IPS: Одновременно представлен монитор AccuSync AS172 с 17-дюймовым экраном

    09:001

    Неоново-красный вариант смартфона Nexus 5 появился на сайте Google Play: Теперь можно купить красный Nexus 5

    09:007

    Download Accelerator Plus v.10.0.5.9 - бесплатный функциональный диспетчер закачек: Бесплатный функциональный менеджер закачек

    08:35

    Суд отклонил иск РЖД к Apple: У истца есть месяц на подачу апелляции

    08:0025

    Firefox v.27.0 - обновленная версия популярного веб-браузера: Популярный веб-браузер Firefox

    08:001

    Sony ведет переговоры о продаже бизнеса по выпуску ПК Vaio, но не с Lenovo: Подразделение Sony по выпуску ПК может быть продано за 490 млн долларов

    07:0012

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