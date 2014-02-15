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    15 февраля 2014

    Fujifilm показала на выставке CP+ телеконвертор и объектив в крышке для байонета X: Объектив имеет фиксированное фокусное расстояние, в 35-миллиметровом эквиваленте равное 24 мм

    19:58

    В этом году поставки устройств с подключением к интернету превысят шесть миллиардов штук: В 2013 году было выпущено 5,82 млрд устройств с подключением к интернету

    19:405

    Анаморфотная насадка SLR Magic Anamorphot 1,33x – 50 адресована энтузиастам киносъемки: Продажи SLR Magic Anamorphot 1,33x – 50 и набора диоптрических насадок SLR Magic 77mm Achromatic Diopter Set (+0,33, +1,3) начнутся в марте

    18:155

    Стоимость видеокарт Nvidia GeForce GTX 750 и GTX 750 Ti составит $100 и $130 соответственно: Из презентации Nvidia стало известно о планах касательно архитектуры Maxwell

    17:2513

    Alliance for Wireless Power и Power Matters Alliance договорились о сотрудничестве и объединении стандартов беспроводной зарядки: В число участников A4WP и PMA входят такие компании, как Broadcom, Intel, Qualcomm и Samsung Electronics

    17:183

    Планшеты Samsung Galaxy Tab 4 будут основаны на платформе Snapdragon 400: Планшет Samsung Galaxy Tab 4 8.0 основан на SoC MSM8926

    16:4037

    LinkTel выпускает недорогой смартфон для связи по Skype: Основой скайпофона служит однокристальная система Allwinner Technoligy A20

    16:123

    Камера Canon PowerShot G1 X Mark II во многом стала лучше своей предшественницы, но потеряла оптический видоискатель: В продаже камера The PowerShot G1 X Mark II должна появиться в апреле по цене $800

    15:4321

    Sony добавила в линейку компактных камер Cyber-shot модели H400, HX400V, H300, WX350 и W800: Камера Sony Cyber-shot WX350 — самая маленькая и легкая в мире камера с 20-кратным зумом

    15:156

    В корпусе Lian Li PC-A51 воздушный поток направлен от задней стенки к передней: Собирая систему в корпусе PC-A51, можно использовать процессорные охладители высотой до 175 мм

    13:5515

    В Qualcomm передумали выпускать процессор Snapdragon 802: Телевизоры на основе Snapdragon 802 не появятся на рынке

    13:309

    Olympus обещает в будущем году выпустить объективы M.Zuiko Digital ED 7-14mm F2.8 Pro и M.Zuiko Digital ED 300mm F4 Pro: Объективы Olympus M.Zuiko Digital ED 7-14mm F2.8 Pro и M.Zuiko Digital ED 300mm F4 Pro предназначены для камер системы Micro Four Thirds

    11:0015

    Обновление виртуальной клавиатуры SwiftKey для Android: Программа имеет умную функцию автозавершения ввода слов и даже словосочетаний.

    10:12

    Вышел браузер iLunascape 2.1.8.0 для Android : В программе реализованы такие функции, как поиск на странице, открытие до шести вкладок одновременно

    10:10

    XenoAmp Music Player 0.318 для Android — музыка в кармане: Программа содержит множество полезных функций, в числе которых беспрерывное воспроизведение на Jelly Bean

    10:08

    Сенсорный монитор ViewSonic TD2240 способен распознавать до десяти одновременных прикосновений: Компания ViewSonic объявила о выпуске сенсорного 22-дюймового монитора TD2240

    10:009

    Battery Widget Reborn 1.9.11 для Android — информация о заряде аккумулятора: Дополнительно Battery Widget Reborn дает возможность управлять работой Wi-Fi, Bluetooth, включать синхронизацию и режим полета

    09:29

    X-plore 3.51 — файловый менеджер для Android: В программе можно выполнять все основные операции с файлами

    09:13

    VidTrim Pro 2.3.4 — редактирование видео на Android: Программа дает пользователям мобильных устройств возможность разрезать видеоролики на части, сохранять отдельные кадры видео в виде графических файлов

    09:08

    Дизайнер стилизовал док для планшета Apple iPad mini под антикварный телевизор: Проект DuMont, завершенный на этой неделе, призван сыграть на ностальгических нотках

    09:0047

    Американские ученые нашли негорючий электролит для литий-ионных батарей нового поколения: Основой для негорючего электролита стал перфторполиэфир

    08:0029

    Riegl называет VUX-1 первым в мире лидаром «геодезического класса» для беспилотных летательных аппаратов : Лидар Riegl называет VUX-1 впервые будет показан на тематическом мероприятии ILMF в Денвере

    07:003

    Jelly 1.0.3 — обновление социального приложения для iOS: Предполагается, что у каждого пользователя будет свой круг общения, в рамках которого будут циркулировать вопросы и ответы.

    00:50

    Бета-версия Instagram 0.3.2.0 для Windows Phone 8: C помощью приложения можно публиковать фотографии на сервисе, применять к ним фильтры, делать перепост в социальные сети, в том числе и Вконтакте.

    00:46

    2x Battery 2.90 — увеличение времени автономной работы смартфона: Приложение может само отключать передачу данных при выключении экрана

    00:252

    Twilight 2.6 — более удобная работа с Android в вечернее время: Приложение меняет подсветку автоматически, используя локальное время устройства.

    00:06

    Todoist 3.1 — облачный клиент для управления задачами на Android: Менеджер задач доступен даже когда устройство отключено от Интернета.

    00:03

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