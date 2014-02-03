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    3 февраля 2014

    Специалистами Fujifilm создана прозрачная пленка, превращающая стекло в проекционный экран: По словам Fujifilm, в разработке используются органические материалы

    22:228

    Смартфон Samsung SM-W750V, под управлением Windows Phone, будет очень похож на Galaxy S4: Смартфон Samsung SM-W750V получит пятидюймовый дисплей Full HD

    21:3915

    Разработчики архитектуры GPU Nvidia Maxwell сделали упор на повышении энергетической эффективности: По предварительным данным, в семейство Maxwell войдут продукты трех категорий

    21:3622

    За махинации с электронными книгами Apple могут оштрафовать на 840 млн долларов: Компания Apple занялась электронными книгами в 2010 году

    20:45109

    Компания Dell на этой неделе намерена уволить 15 000 сотрудников : Dell уволит 15% своих сотрудников

    18:4225

    Смартфон с длинным названием Smart NaMo Saffron Wave получил поворотную камеру: Цена устройства Smart NaMo Saffron Wave составляет 208 долларов

    18:037

    Компания Archos может выпустить в ближайшее время смартфон с ОС Windows Phone: Генеральный директор компании Archos Лоик Пуарье (Loic Poirier) сообщил, что компания готова использовать в своих продуктах ОС Windows Phone

    17:307

    От ОС Tizen отказались ещё несколько операторов в Европе и США: От Tizen отказались Sprint, Telefonica и Orange

    17:2830

    Apple рассматривает несколько дополнительных вариантов зарядки «умных» часов: Часы iWatch могут получить дополнительный вариант зарядки

    16:4619

    Премьера флагманского смартфона HTC M8 состоится в марте в Нью-Йорке: HTC M8, возможно, лишится емкостных кнопок под дисплеем

    15:2312

    Компьютерный корпус Xfx Type 1 Bravo типоразмера Midi-Tower оценен в $130: Xfx Type 1 Bravo может быть укомплектован семью вентиляторами

    13:529

    MediaMonkey v.4.1.0 - бесплатный органайзер медиафайлов: Бесплатный органайзер медиафайлов

    10:55

    UnHackMe v.7.1.0 - программа для удаления руткитов из системы: Программа для удаления некоторых руткитов

    10:20

    Hmonitor v.4.5.4.1 - утилита для мониторинга параметров работы аппаратной части ПК: Утилита для мониторинга параметров работы аппаратной части ПК

    09:452

    «Лаборатория Касперского» и RU-CENTER объединяют усилия по очистке Сети от опасных сайтов: «Лаборатория Касперского» и крупнейший в Рунете регистратор доменных имен RU-CENTER объявляют о сотрудничестве

    09:10

    Операционная система iOS 8 и часы iWatch будут иметь широкие возможности по мониторингу состояния здоровья пользователя: Часы iWatch и iOS 8 разрабатываются с медицинским уклоном

    09:0056

    Появилась обновлённая информация относительно смартфона Huawei Ascend Y300II с ОС Firefox OS: Смартфон Huawei Ascend Y300II получил двухъядерный процессор Qualcomm Snapdragon S4 Play (MSM8225) частотой 1 ГГц

    08:552

    Вышла новая редакция дистрибутива на базе рабочего стола GNOME от компании "РОСА": Дальнейшее расширение линейки дистрибутивов ROSA Desktop Fresh R2 — свежая версия дистрибутива на базе рабочего стола GNOME

    08:353

    У TI готов первый в отрасли повторитель SAS-3 для серверов, хранилищ и роутеров: Повторитель TI DS125BR800A позволяет удвоить дальность передачи сигнала

    08:301

    Вышел новый Video Spliter 4 c поддержкой покадрового редактирования AVI и FLV видео: Solveig Multimedia объявляет о выходе четвертой версии своей программы для редактирования видео без потерь

    08:00

    Смартфон Moto G способен выдержать 30-минутное погружение в воду: Нанопокрытие Moto G защищает от погружение в воду

    08:0015

    Контроллеры вентиляторов AeroCool CoolTouch-E и CoolTouch-R оснащены сенсорными дисплеями: Контроллер CoolTouch-E стоит 24,50 евро, CoolTouch-R — 32,50 евро

    08:004

    Миниатюрный гидролокатор FishHunter Sonar позволяет обнаружить рыбу на глубине до 30-40 м: Цена устройства FishHunter Sonar составляет 230 долларов

    07:406

    Intel закрывает магазин приложений AppUp, чтобы «как никогда сосредоточиться на разработке следующего поколения инноваций платформы»: Свой магазин приложений оказался Intel не нужен

    07:309

    Epson VG7050EAN и VG7050ECN — программируемые ГУН с рекордно малым джиттером и энергопотреблением для оборудования оптических сетей: Генераторы VG7050EAN и VG7050ECN программируются по интерфейсу I2C

    07:004

    Робот-паук использует для передвижения «паутину»: Робот, спроектированный и построенный швейцарскими учеными, производит липкое волокно

    01:0514

    Бета-версия Instagram 0.3.1.0 для Windows Phone 8: C помощью приложения можно публиковать фотографии на сервисе, применять к ним фильтры, делать перепост в социальные сети, в том числе и Вконтакте.

    00:50

    My Tracks для Android позволяет вести учет своих перемещений: С помощью данного приложения владельцы мобильного устройства на базе Android могут записывать свои перемещения, сохраняя маршруты путешествий на карте.

    00:332

    Path Beta 1.1.0.1827 для Windows Phone 8 — приложение для управления постами в соцсетях: Path может пригодиться и для чтения ленты: с помощью приложения можно отфильтровать записи и читать сообщения только от самых близких.

    00:28

    Обновление Mobile Doc Scanner (MDScan) 2.0.42 для Android — смартфон как сканер: Программа содержит ряд полезных опций, которые могут пригодиться при оцифровке документов

    00:26

    Hide Files 2.1 защищает данные на Android: Если на вашем мобильном устройстве хранятся конфиденциальные данные, будет не лишним позаботиться о сохранности этих файлов

    00:23

    Конструктор сайтов Jimdo 2.0.1 для iPhone и iPad обновлен: Используя приложение Jimdo-App для iPhone и iPad, можно изменять свой сайт в режиме реального времени:

    00:21

    ES File Explorer 3.1.0.1 — обновление файлового менеджера для Android: Приложение включает средство для аварийного завершения приложений, FTP-клиен

    00:19

    Beautiful Widgets 5.4.4 — украшение стартового экрана Android: Популярный набор виджетов для рабочего стола смартфонов и планшетов с Android

    00:17

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