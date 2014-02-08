  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    8 февраля 2014

    TARDEC и Lockheed Martin продемонстрировали в движении конвой беспилотных автомобилей: Тесты показали, что аппаратное и программное обеспечение работает адекватно реальным условиям

    20:4731

    Компактная камера Nikon Coolpix P340 оснащена модулями Wi-Fi и GPS и объективом с максимальной диафрагмой F/1,8: Максимальная диафрагма объектива компактной камеры Nikon Coolpix P340 равна F/1,8

    20:1720

    Из-за сложностей с поиском покупателя IBM склоняется не к продаже полупроводникового производства, а к созданию СП: На полупроводниковом производстве IBM выпускаются, в частности, процессоры PowerPC для серверов компании

    19:4815

    PLX первой в отрасли сертифицировала коммутаторы PCI Express 3.0: Сертифицированы коммутаторы PLX ExpressLane PEX8725, PEX8734 и PEX8749

    19:291

    Nokia намекает на скорый выход нового устройства с Windows Phone: Возможно, речь идет о смартфоне Nokia Lumia 929 (Icon)

    19:156

    Nokia и HTC договорились о патентном и технологическом сотрудничестве; платить будет HTC: Nokia и HTC отзывают все патентные иски, поданные друг против друга

    14:125

    По оценке ABI Research, в этом году будет отгружено 90 млн устройств носимой электроники, но доля часов и очков будет весьма скромной: Устройствам категории умных часов предстоит преодолеть препятствия, ограничивающие их практическое использование

    13:302

    В обновленном графике выпуска объективов с байонетом Pentax K появилась модель, охватывающая фокусные расстояния 70-200 мм: Ricoh Imaging планирует «на 2014 год и далее» выпуск четырех объективов

    12:553

    Обновлен клиент «ВКонтакте» 3.4 для Android : Программа предоставляет доступ ко всем основным функциональным возможностям социальной сети.

    11:59

    Wuala 2.73 для Android обеспечивает безопасность хранения файлов: Wuala — это веб-сервис для резервного копирования и синхронизации данных, основной особенностью которого является повышенное внимание к безопасности

    11:58

    Название Сочи используется в каждом пятом крупном городе России: Аналитики 2ГИС выяснили, какие объекты названы в честь Сочи в других городах нашей страны

    11:574

    QuickPic 3.4.8 — управление фотографиями и видео на Android: Менеджер позволяет выполнять сортировку, переименовывать, копировать и перемещать файлы, создавать новые каталоги и пр

    11:55

    Обновление приложения Flickr 2.1.5 для Android: В приложении есть большая коллекция фильтров, различные средства для редактирования

    11:50

    Мобильный Криминалист 2014 6.01 для проведения экспертизы сотовых телефонов: В версии 6.0.1 добавлена возможность извлечения данных из резервных копий устройств на платформе Android

    11:481

    Instagram 5.0.3 для iOS обновлено: Приложение дает возможность открыть доступ к своей ленте фотографий определенному кругу лиц.

    10:33

    Sony «передаст» компании Kobo ресурсы магазина Reader Store и всех его клиентов в США и Канаде: Магазин Sony Reader Store перестанет существовать

    09:0013

    Прототип Samsung Galaxy S5 протестирован в AnTuTu: Анонс Samsung Galaxy S5 ожидается 24 февраля

    08:3021

    Представлена первая в мире беззеркальная камера с поддержкой 4K — Panasonic Lumix G DMC-GH4 : Камера Panasonic Lumix G DMC-GH4 рассчитана на объективы системы Micro Four Thirds

    08:0041

    Соучредитель Apple посоветовал компании выпустить смартфон с ОС Android: С технической стороны создание такого продукта не представляло бы сложностей для Apple

    07:3095

    Устройства Addonics Sapphire позволяют объединить карты памяти в массив RAID: Цена модификаций Addonics Sapphire без USB 3.0 — $249, с USB 3.0 — $279

    07:006

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    февраль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018