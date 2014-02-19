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    19 февраля 2014

    Начато открытое тестирование Opera Max для Android: Правда, пока что стать тестировщиками могут лишь пользователи из США и Западной Европы

    23:55

    Большое обновление Google Карт: выбор оптимального маршрута и локальный поиск интересных мест: С помощью Google Карт стало еще проще планировать путешествия, узнавать о пробках, открывать для себя новые места в городе и совершать виртуальные поездки

    23:41

    Яндекс анонсировал собственную прошивку для смартфонов на Android: Она сделана специально для людей в России с учётом всех тех локальных особенностей.

    23:302

    Яндекс.Перевод для Windows Phone переводит с 30 языков: ри вводе текста перевод появляется синхронно — ещё до того, как фраза напечатана полностью.

    23:25

    В Рунете лидируют Joomla! и WordPress — исследование RU-CENTER : На долю этих CMS приходится 70% веб-сайтов, работающих под управлением той или иной из обнаруживаемых систем управления контентом.

    23:242

    Meizu и BQ окажутся первыми компаниями, которые выпустят смартфоны под управлением Ubuntu Phone: Canonical заручилась поддержкой 16 операторов во всём мире для продвижения Ubuntu Phone

    22:4316

    Технология pCell компании Artemis может стать революцией в сфере сотовой связи: Artemis предлагает заменить все вышки сотовой связи на станции pWave

    22:2116

    Аналитики Jon Peddie Research в минувшем квартале зафиксировали рост рынка графических решений для ПК: За квартал рынок графических решений для ПК вырос на 1,6%

    21:486

    Китайцам достались 3D-карты Zotac GeForce GTX 750, разогнанные до 1320 МГц: Для китайского рынка у Zotac готовы альтернативные варианты 3D-карт Zotac GeForce GTX 750

    21:156

    Broadcom анонсирует первую в отрасли однокристальную систему «миллиметрового диапазона»: Однокристальная система Broadcom BCM85100 предназначена для оборудования беспроводных сетей

    19:12

    Появились изображения планшета Sony Xperia Tablet Z2: Планшет Sony Xperia Tablet Z2 будет построен на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 800

    17:1528

    Появилось «живое» фото смартфона Oppo Find 7: Смартфон Oppo Find 7 может выйти и в модификации с дисплеем Full HD

    17:123

    В преддверии анонса в Сети появились полные спецификации смартфона LG G2 mini: Смартфон LG G2 mini получит SoC Tegra 4i

    16:5412

    PNY представила разогнанный и обычный варианты 3D-карты GeForce GTX 750 Ti, а модель GTX 750 разгонять не стала: Самой производительной из трех является модель PNY GeForce GTX 750 Ti 2GB OC

    16:40

    Toshiba анонсировала SSD, в которых используется флэш-память MLC NAND, выпускаемая по технологии A19nm: Твердотельные накопители Toshiba HG6 предназначены для массового рынка

    16:185

    Мониторы AOC i2272Pwhut и i2472Pwhut оснащаются сенсорными панелями IPS разрешением Full HD: Мониторы AOC i2272Pwhut и i2472Pwhut стоят примерно одинаково — £280

    16:121

    Samsung совместно с CellTrust намерена заменить пейджеры в медицинских учреждениях смартфонами Galaxy и часами Gear: Samsung хочет внедрить в клиники свои устройства

    15:5026

    В высокопроизводительных серверах Fujitsu PrimeQuest 2000 используются процессоры Intel Xeon E7 v2: Серверы Fujitsu PrimeQuest 2000 предназначены для критически важных приложений

    15:051

    Asus рассчитывает в этом году удвоить продажи настольных ПК: Asustek Computer в прошлом году удалось отгрузить два миллиона настольных систем

    14:425

    Gainward разгоняет GPU 3D-карты GeForce GTX 750 Ti Golden Sample до 1281 МГц: Две другие модели — Gainward GTX 750 Ti и GTX 750 — тоже разогнаны в заводских условиях

    14:15

    Толщина смартфона Gionee Elife S5.5 равна 5,5 мм: Gionee Elife S5.5 — самый тонкий смартфон в мире

    13:5310

    Kowa анонсирует выпуск трех объективов системы Micro Four Thirds: Prominar 8.5mm F2.8 MFT, Prominar 12mm F1.8 MFT и Prominar 25mm F1.8 MFT: Появление объективов Kowa Prominar 8.5mm F2.8 MFT, Prominar 12mm F1.8 MFT и Prominar 25mm F1.8 MFT на рынке ожидается этим летом

    13:308

    Nokia рассылает смартфоны Nokia X (Normandy) индийским разработчикам ПО: Привлекательность Nokia X будет поддержана доступной ценой

    12:5526

    DVDVideoSoft Free Audio Converter v.5.0.33 - бесплатная программа для конвертирования музыкальных файлов: Бесплатная программа для конвертирования музыкальных файлов

    12:40

    Частота GPU низкопрофильных 3D-карт KFA2 GTX 750 Ti OC и GTX 750 OC повышается до 1150 МГц: 3D-карты KFA2 GTX 750 Ti OC и GTX 750 OC получили одинаковые охладители

    12:14

    MightyText предлагает платную версию с шаблонами, планировщиком и массовой отправкой сообщений: Пока что она доступна только для пользователей веб-приложения, однако в скором времени будет реализована и на мобильных устройствах.

    12:07

    Auslogics Registry Defrag v.7.5.0.0 - утилита для дефрагментации системного реестра Windows: Утилита для дефрагментации системного реестра Windows

    12:053

    «Расписание клиентов» для Android поможет специалистам, занимающимся частной практикой: Приложение наглядно отображает записи в календаре, рассылает SMS-напоминания, а также блокирует клиентов, внесенных в черный список

    12:01

    Gigabyte выпускает разогнанные 3D-карты GeForce GTX 750 Ti 2GB Overclock Edition и GeForce GTX 750 1GB Overclock Edition с поддержкой мониторов 4К: Одновременно представлена 3D-карта Gigabyte GeForce GTX Titan Black (GV-NTITANBLKD5-6GD-B)

    11:512

    Advanced Codecs - сборники популярных кодеков для различных ОС: Сборник популярных кодеков для различных ОС

    11:30

    Auslogics Disk Defrag v.4.5.0 - бесплатный дефрагментатор для операционных систем Windows: Бесплатный дефрагментатор для операционных систем Windows

    10:55

    PDF-XChange Viewer v.2.5.214 - бесплатная программа для просмотра файлов в формате PDF: Бесплатная программа для просмотра файлов в формате PDF

    10:20

    Maxthon v.4.2.2.1000 - веб-браузер для ОС Windows: Веб-браузер для ОС Windows

    09:45

    Специалистами Renesas Electronics создана первая в отрасли 28-нанометровая встраиваемая флэш-память для микроконтроллеров: Использование 28-нанометровой технологии позволит увеличить объемы встраиваемой флэш-памяти микроконтроллеров

    09:302

    SUPER 2014 Build 60 - качественная, простая и удобная программа для конвертации медиа-файлов: Качественная, простая и удобная программа для конвертации медиа-файлов

    09:10

    3D-карты серии Zotac GeForce GTX 750 разогнаны в заводских условиях: Zotac представила 3D-карты серии GeForce GTX 750 и флагманскую модель GeForce GTX Titan Black

    09:00

    Более чем втрое выросло число ИТ-компаний, которые обращаются в Минкомсвязь России за получением льгот: Николай Никифоров подписал очередной приказ о предоставлении государственной аккредитации организациям, осуществляющим деятельность в области информационных технологий

    08:35

    Базовый набор для сборки мини-ПК MSI Hetis H81 поддерживает процессоры Intel Core четвертого поколения: Размеры MSI Hetis H81 — 330 x 94 x 320 мм

    08:305

    SearchInform выпускает новый продукт для учета рабочего времени: SearchInform представила новый продукт для автоматизированного учета и анализа эффективности рабочего времени – SearchInform WorktimeMonitor

    08:00

    Карманный компьютер в усиленном исполнении Handheld Nautiz X4 соответствует рейтингу IP65: Основой Nautiz X4 служит процессор Texas Instruments AM3703

    08:0018

    Фото дня: кристалл Ivy Bridge EX (плюс спецификации 20 моделей процессоров Intel Xeon E7 v2): Процессоры Intel Xeon E7 v2 выпускаются по 22-нанометровой технологии

    07:4510

    Представлены процессоры Intel Xeon E7 v2: Процессоры Intel Xeon E7 v2 предназначены для серверов

    07:0015

    Планшетный компьютер ViewSonic ViewPad 10i поставляется с ОС Android 4.2 и Windows 8: Средняя цена планшетного компьютера ViewSonic ViewPad 10i составляет около 450 долларов

    06:4016

    Разговорники Slovoed теперь доступны для устройств на Android.: Paragon Software Group объявляет о выходе электронных разговорников Slovoed для Android

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