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    26 февраля 2014

    Для демонстрации LTE Advanced Category 6 специалисты Qualcomm модифицировали смартфон Samsung Galaxy Note 3 : Смартфон Samsung Galaxy Note 3 оснащен модемом Qualcomm Gobi 9x35

    23:401

    Представлены жесткие диски для систем видеонаблюдения WD Purple: Объем жестких дисков для систем видеонаблюдения WD Purple достигает 4 ТБ

    22:4815

    Sapphire готовит 3D-карту Radeon R9 290X Vapor-X с 8 ГБ памяти: Видеокарта Sapphire Radeon R9 290X Vapor-X получит удвоенный объём памяти

    22:019

    В смартфоне Samsung Galaxy S5 используется SoC Qualcomm Snapdragon 801: В состав Qualcomm Snapdragon 801 входит четырехъядерный процессор Krait 400

    21:3541

    Смартфон Boeing Black с защитой данных пользователя прошёл сертификацию FCC: Смартфон Boeing Black будет работать с двумя картами SIM

    20:571

    Wacom предлагает стандартизовать цифровое рисование с помощью языка WILL (Wacom Ink Layer Language): WILL позволяет фиксировать идеи и делиться ими

    20:5011

    Планшетный компьютер Sony Xperia Z2 Tablet стал доступен для предзаказа: Цена за версию планшета Sony Xperia Z2 Tablet с модемом LTE составляет 650 евро

    20:4915

    Мини-ПК Compulab fit-PC4 Pro основан на однокристальной платформе AMD GX-420CA: Compulab fit-PC4 Pro оценён в $380

    20:28

    Фото с MWC 2014: павильон Nvidia: На выставке MWC 2014 Nvidia показывала смартфон Wiko Wax и планшет Tegra Note LTE

    19:501

    EIZO представила мониторы ColorEdge CG277 и CX271 с 27-дюймовыми панелями IPS разрешением WQHD: EIZO представила мониторы ColorEdge CG277 и CX271 с 10-битной обработкой сигнала

    18:4910

    Marvell представила свою первую 64-разрядную платформу Armada Mobile PXA1928 : В конфигурацию платформы Armada Mobile PXA1928 входят четыре ядра Cortex-A53

    17:533

    Фото с MWC 2014: планшетофон ZTE Grand Memo II LTE: Компания ZTE привезла на MWC 2014 планшетофон Grand Memo II LTE

    16:493

    Время отклика 24-дюймового монитора iiyama B2483HS-1 равно 2 мс: Монитор iiyama B2483HS-1 будет доступен на российском рынке в конце марта

    16:156

    MediaTek тоже готовит к выпуску шестиядерный процессор для смартфонов: Однокристальная платформа MediaTek с шестиядерным CPU получила обозначение MT6591

    15:352

    Фото с MWC 2014: павильон Intel: Компания Intel привезла на MWC 2014 референсный дизайн смартфона на платформе Intel Merrifield

    15:2210

    В смартфоне Google Nexus 6 будет использоваться флагманская восьмиядерная однокристальная платформа Qualcomm: Выпуск Qualcomm Snapdragon 810 (или 815?) состоится во втором полугодии

    14:4020

    Qualcomm анонсирует первый в мире 20-нанометровый чипсет LTE Advanced для автомобилей: Gobi 9x30 поддерживает LTE FDD/ TDD Advanced Category 6

    14:187

    Ассортимент однокристальных систем Samsung пополнился моделями Exynos 5422 и Exynos 5260: Samsung Exynos 5260 уже запущена в массовое производство

    12:5921

    PeaZip v.5.2.2 - бесплатный мультиплатформенный архиватор: Бесплатный мультиплатформенный архиватор

    10:20

    Apple опубликовала спецификации iBeacon в рамках программы MFi: Лицензирование iBeacon будет для компаний бесплатным

    10:0067

    Samsung готовит самую маленькую беззеркальную камеру NX mini с дюймовым датчиком разрешением 20 Мп: Беззеркальная камера Samsung NX mini будет анонсирована в течение месяца

    10:0034

    VirtualBox v.4.3.8 - бесплатная и качественная виртуальная машина: Бесплатная и качественная виртуальная машина

    09:45

    Сервис Moto Maker станет доступен в Европе во втором квартале: Сервис Moto Maker придёт во втором квартале в Германию и Великобританию

    09:302

    CCleaner Free v.4.11 - утилита для очистки ПК от ненужных файлов: Утилита для очистки ПК от ненужных файлов

    09:10

    Представлена полнокадровая зеркальная камера Nikon D4S: Продажи Nikon D4S стартуют в начале марта по цене $6500

    09:0019

    Philips представила пару моноблочных ПК с предустановленной ОС Android 4.2: Моноблоки Philips S221C4AFD/00 и S231C4AFD/00 основаны на Tegra 3

    09:0018

    WinPatrol v.30.1 - небольшая программа для обеспечения безопасности вашего компьютера: Программа для обеспечения безопасности вашего компьютера

    08:35

    Фото с MWC 2014: павильон Lenovo: Компания Lenovo привезла на MWC 2014 смартфоны и ультрабук

    08:003

    Parallels SMB Cloud Insights: облачный рынок для малого и среднего бизнеса вырастет до $125 миллиардов к 2016 году: Результаты нового отчета Parallels говорят о том, что SMB в среднем используют по 5 облачных сервисов, а к 2016-ому их будет 9

    08:00

    Планшет Huawei MediaPad X1 будет продаваться в Китае под брендом Honor по цене 290 долларов: Стоимость планшета Huawei MediaPad X1 в мире составит 400 евро

    08:005

    Qualcomm и Ericsson показали работу LTE Advanced Category 6: Модем Qualcomm Gobi 9x35 демонстрирует скорость до 300 Мбит/с

    07:002

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