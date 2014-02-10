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    10 февраля 2014

    Спецификации смартфона LG G Pro 2 замечены в результатах теста AnTuTu: Смартфон LG G Pro 2 построен на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 800

    23:374

    Камере Nikon Coolpix S9700 за $350 достался объектив с ЭФР 25–750 мм, трехдюймовый дисплей OLED и адаптер Wi-Fi: Камера Nikon Coolpix S9700 весит 232 г

    23:035

    Начались продажи не совсем обычных задних крышек Other Half для смартфонов Jolla: Цена Other Half — 29 евро

    21:449

    StarTech.com предлагает шасси для создания внешнего двухдискового хранилища с интерфейсом Thunderbolt : Рекомендованная розничная цена S252SMTB3 равна $330

    21:1015

    Камера Nikon Coolpix P530 оснащена объективом с 42-кратным зумом: Объектив камеры Nikon Coolpix P530 охватывает диапазон ЭФР 24–1000 мм

    20:457

    Специалисты Mitsubishi Electric создали интерфейс Ultra-simple HMI для быстрого и простого взаимодействия между водителем и устройствами в автомобиле: В состав Ultra-simple HMI входит 17-дюймовый дисплей

    20:2013

    Представлена 3D-карта PowerColor R7 250X: Карта PowerColor R7 250X оснащена видеовыходами DL DVI-D, HDMI и VGA

    19:543

    Системная плата Biostar Hi-Fi A88W 3D поддерживает APU AMD в исполнении FM2+: Плата Biostar Hi-Fi A88W 3D типоразмера ATX построена на чипсете AMD A88X

    19:333

    Silicon Labs выпускает первый в отрасли однокорпусный цифровой датчик ультрафиолетового излучения: Датчики Si1132/4x предназначены для мобильных и носимых электронных устройств

    19:15

    Trendnet выпускает адаптеры HomePlug AV2 Powerline (TPL-408E): Важным достоинством адаптеров HomePlug AV2 Powerline (TPL-408E) является простота использования

    18:5210

    Продажи компактных камер Nikon за год сократились на 38%, но операционная прибыль подразделения удвоилась: Nikon Imaging удалось за три месяца продать 1,76 млн камер со сменными объективами

    18:259

    iXBT.com проводит свое первое мероприятие для читателей!: Встреча в Scandinavia Club пройдет в формате вопросов-ответов

    16:5952

    Arctic готовит к выпуску охладитель для GPU Accelero Xtreme IV: Cистема охлаждения Arctic Accelero Xtreme IV унаследовала многие черты у своей предшественницы

    15:38

    Программно-аппаратные комплексы Fusion-io ION Accelerator и ioControl Hybrid Storage призваны ускорить работу приложений: К достоинствам ION Accelerator компания относит производительность до 1,7 млн IOPS

    15:123

    Shortcut-S — румынская клавиатура размерами 403 x 306 x 8 мм с 319 клавишами: Чтобы начать серийный выпуск клавиатуры Shortcut-S, разработчик рассчитывает собрать 185 280 долларов

    14:4024

    Представлена 3D-карта AMD Radeon R7 250X : Рекомендованная производителем розничная цена AMD Radeon R7 250X равна $99

    13:1511

    UltraEdit v.21.00 - текстовый редактор с удобным интерфейсом и богатым набором возможностей: Текстовый редактор с удобным интерфейсом и богатым набором возможностей

    12:051

    Kaspersky TDSSKiller v.3.0.22 - утилита для удаления опасных руткитов: Утилита для удаления руткитов семейства Rootkit.Win32.TDSS

    11:30

    Lazesoft Recovery Suite v.3.5.1 - сборник инструментов для восстановления данных, паролей и целиком ОС: Сборник инструментов для восстановления данных, паролей и ОС

    10:55

    FotoSketcher v.2.75 - бесплатный графический редактор для обработки изображений: Бесплатный графический редактор для обработки изображений

    10:20

    OSFMount v.1.5.1015 - утилита для работы с различными образами дисков: Утилита для монитирования различных образов диска

    09:45

    FastStone Capture v.7.7 - утилита для записи изображений с экрана ПК: Утилита для записи изображений с монитора в файл

    09:10

    PassMark RAMMon v.1.0 Build 1012 - бесплатная утилита для получения информации об используемых модулях памяти: Бесплатная утилита для получения информации о модулях памяти

    08:352

    «Семейная камера» Nikon Coolpix S32, выдерживающая погружения на глубину до 10 метров, стоит $130: Продажи Nikon Coolpix S32 начнутся в марте

    08:3022

    PassMark KeyboardTest v.3.0 Build 1005 - программа для тестирования работы клавиатур: Программа для тестирования работы клавиатур

    08:00

    Pioneer добавляет в линейку Bass Head наушники SE-CL751 и SE-MJ741: В модели Pioneer SE-MJ741 используются 40-миллиметровые излучатели

    08:003

    Камера Nikon Coolpix AW120, оснащенная приемником GPS, выдерживает погружение на глубину до 18 метров: Продажи Nikon Coolpix AW120 начнутся в марте, по цене $350

    07:3019

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