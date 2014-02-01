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    1 февраля 2014

    Смартфоны Samsung Galaxy Core, Fame Light и Trend тоже получили вариант оформления LeFleur: Samsung готовится к Дню всех влюбленных

    18:5745

    Sony и Lenovo ведут переговоры о создании совместного предприятия по выпуску ПК: Компания Lenovo получает примерно 80% своего дохода от продаж ПК

    16:3635

    Huawei анонсировала смартфон Ascend Y530 на платформе Qualcomm Snapdragon 200: Huawei Ascend Y530 располагает только 512 МБ оперативной памяти

    16:355

    В линейку планшетов Archos Neon вошли три модели: Серия планшетных компьютеров Archos Neon представлена моделями 90 Neon, 97 Neon и 101 Neon

    15:2613

    Ожидается, что Ricoh представит на CP+ камеру Pentax K-60 и два объектива: Одновременно с Pentax K-60 будут представлены объективы HD Pentax-DA 135-380mm f/4-5.6 ED [IF] DC WR и HD Pentax-DA 18-70mm f/2.8-4.5 AL [IF] DC WR

    15:074

    Toshiba выпускает самые маленькие в отрасли оптореле размерами 1,5 х 2,5 х 1,3 мм: Максимальный ток в открытом состоянии в случае TLP3403 равен 1 А, в случае TLP3412 — 0,4 А

    13:482

    Sony увеличивает светочувствительность автономных объективов DSC-QX10 и DSC-QX100 и наделяет их поддержкой видео в формате 1080p: Для обновления ПО Sony DSC-QX10 и DSC-QX100 необходимо подключить объектив к компьютеру по интерфейсу USB

    12:414

    Epson начинает выпуск панелей Ultimicron SVGA размером 0,38 дюйма по диагонали для электронных видоискателей: Epson покажет новые компактные панели высокого разрешения для электронных видоискателей на CP+ 2014

    12:245

    Nikon не отрицает, что в некоторых случаях сервис-центры меняют камеры Nikon D600 на Nikon D610: Nikon не признает существование проблемы с камерами Nikon D600, но не отказывается ее решать

    09:0014

    Мини-ПК Sapphire DS8 оснащается APU Trinity и 8 ГБ оперативной памяти: Мини-ПК Sapphire ориентирован на использование в системах ProAV, POS и Digital Signage

    09:005

    Университет штата Пенсильвания обвиняет Samsung в нарушении в мобильных устройствах патента на OLED : По мнению истца, нарушение есть в смартфонах Samsung Galaxy S3, Galaxy S4 и других подобных устройствах

    08:0042

    На мероприятии MWC 2014 компания Meizu представит версию смартфона Meizu MX3 с поддержкой сетей LTE: Обновлённая версия смартфона Meizu MX3 будет основываться на однокристальной платформе Snapdragon 800 или Mediatek MT6595

    07:401

    Камера Olympus Stylus SP-100EE оснащена 50-кратным зум-объективом и «коллиматорным прицелом»: Камера Olympus Stylus SP-100EE должна появиться в продаже в марте по цене 399 евро

    07:0011

    Планшетный компьютер Microsoft Surface Pro первого поколения (128 ГБ) можно приобрести по сниженной цене: Цена планшета Microsoft Surface Pro составляет 500 долларов

    06:1533

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