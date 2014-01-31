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    31 января 2014

    Интернет-магазин Notebooks Billiger предлагает оформить предзаказ на смартфон Samsung Galaxy Note 3 Neo за 500 евро: Смартфон Samsung Galaxy Note 3 Neo оценён в 500 и 530 евро

    22:395

    Twitter купила у IBM более 900 патентов : IBM и Twitter заключили соглашение о взаимном лицензировании патентов

    21:148

    Смартфон Vivo Vtel X1 может похвастаться тонкими рамками вокруг дисплея и тонким металлическим корпусом: Смартфон Vivo Vtel X1 основан на платформе MediaTek MT6582

    20:429

    Смартфоны Galaxy S4 и S4 mini будут выпущены в варианте Black Edition: Ожидается, что продажи Galaxy S4 Black Edition и Galaxy S4 mini Black Edition в России начнутся в феврале

    20:3535

    Huawei готовит к выпуску 7-дюймовый планшет MediaPad X1 7.0 с дисплеем Full HD: Базисом для Huawei MediaPad X1 7.0 выступила однокристальная система HiSilicon 910

    20:332

    Анонсированы продажи объектива Zeiss Touit 2.8/50M в вариантах с байонетами Sony E и Fujifilm X: Объектив Touit 2.8/50M оснащен приводом автофокусировки и предназначен для макросъемки

    20:155

    Резервуар EK-Bay Res D5 Vario объединен с помпой и рассчитан на установку в сдвоенный отсек 5,25 дюйма: Резервуар EK-Bay Res D5 имеет всего одно входное и одно выходное отверстие

    19:491

    Мини-компьютер Asus Eee Box EB1037: процессор Intel Celeron J1900, GPU NVidia GeForce 820M и пассивное охлаждение: Объем корпуса Asus Eee Box EB1037 - сего около одного литра

    19:459

    По итогам года Amazon получила чистую прибыль в размере 274 млн долларов: Amazon отчиталась за очередной квартал и год в целом

    19:4311

    Freescale завершила 2013 год с убытками в размере 208 млн долларов: Доход Freescale в 2013 году составил 4,19 млрд долларов

    19:252

    Lenovo не имеет чётких планов касательно Motorola, но однозначно сохранит бренд: Lenovo планирует продать 100 млн смартфонов

    18:5810

    Количество российских пользователей браузера Opera для Android выросло на 39% за три месяца: В третьем квартале уровень проникновения смартфонов среди российских пользователей мобильных браузеров Opera вырос на 3%

    16:50

    Вентиляторы Enermax T.B.Vegas Single типоразмера 120 мм доступны в трех вариантах, различающихся цветом подсветки: Скорость вращения вентиляторов Enermax T.B.Vegas Single регулируется с помощью ШИМ

    16:50

    Корпус SilverStone PS10 имеет внутреннее шумоизолирующее покрытие: Корпус SilverStone PS10 рассчитан на платы типоразмера ATX

    16:358

    Генеральным директором Microsoft может стать Сатья Наделла: В Microsoft Наделла перешел в 1992 году из компании Sun Microsystems

    15:504

    Японские специалисты создали композитные микропроводники, в 100 раз превосходящие медные по допустимой плотности тока: Композитные микропроводники состоят из меди и углеродных нанотрубок

    14:5011

    Olympus BCL-0980 — крышка для байонета Micro Four Thirds, которая одновременно играет роль широкоугольного объектива: Стоимость объектива Olympus BCL-0980 — $99

    14:258

    Корпус Cooltek UMX2 приподнят для улучшения вентиляции: Стоит UMX2 169,90 евро

    14:0510

    В мониторе iiyama E2483HS используется 24-дюймовая панель TN: Ориентировочная розничная цена монитора iiyama E2483HS на российском рынке составляет 7 250 рублей

    13:288

    Компания Google отчиталась за 2013 год: Общая стоимость активов Google превысила 110 млрд долларов

    13:117

    Смартфоны Samsung Galaxy Note 3 Neo и Galaxy Note 3 Neo LTE+ представлены официально: Samsung Galaxy Note 3 Neo оснащен четырехъядерным процессором, а Galaxy Note 3 Neo LTE+ — шестиядерным

    12:457

    Sony USM-SA1 — серия флэшек, совместимых как с ПК, так и с мобильными устройствами: Максимальный объем памяти флэшек Sony USM-SA1 — 32 ГБ

    11:509

    Netlimiter v.4.0.4.0 - утилита контроля и сбора статистики по Интернет-трафику: Утилита контроля и сбора статистики по Интернет-трафику

    10:20

    Syncplicity 3.0 для iOS — доступ к файлам отовсюду : Syncplicity предоставляет возможность резервного копирования и синхронизации данных между компьютерами Windows и Mac, а также службой «Документы Google»

    09:56

    Skype 2.15.0.154 для Windows Phone 8 обновлен: Благодаря новым функциям Windows Phone 8, для работы со Skype используются фирменные масштабируемые «плитки».

    09:53

    Hitman Pro v.3.7.9 - утилита для борьбы с вирусными угрозами: Утилита для борьбы с вирусными угрозами

    09:45

    В США стартовали продажи планшетофона ZTE Boost Max, ранее известного как ZTE Iconic Phablet: Цена планшетофона ZTE Boost Max составляет 300 долларов

    09:302

    PrivaZer v.2.15 - бесплатная программа для очистки ПК от следов конфиденциальной информации: Бесплатная программа для очистки ПК от следов конфиденциальной информации

    09:10

    Обновленный "Мобильный спасатель" для Android от МЧС России : Позволяет нажатием одной кнопки вызвать оперативные службы и оповестить о беде родственников

    09:01

    Netlist подкрепляет иски, связанные с модулями ULLtraDIMM, еще двумя патентами: Netlist обвиняет ответчиков в нарушении семи патентов

    09:0011

    Microsoft получил сертификат ФСТЭК на System Center 2012 и SQL Server 2012: ООО «Майкрософт Рус» объявляет о сертификации ФСТЭК России СУБД SQL Server 2012 и программного комплекса для управления инфраструктурой System Center 2012

    08:35

    Чистая прибыль Qualcomm в первом квартале 2014 финансового года составила 1,88 млрд долларов: В первом квартале 2014 финансового года компания Qualcomm получила 6,6 млрд долларов дохода

    08:003

    Seagate представила инструменты для разработки под Kinetic с отрытыми исходными кодами: Компании-партнеры Hyve и Wiwynn впервые продемонстрируют системы на базе платформы Kinetic Open Storage

    08:00

    Jelly 1.0.2 — обновление социального приложения для iOS: Предполагается, что у каждого пользователя будет свой круг общения, в рамках которого будут циркулировать вопросы и ответы.

    00:42

    Новая версия клиента Twitter 6.1 для iOS:

    00:42

    «Зимние Игры — 2014»: Олимпийский проект от Яндекса: а сайте можно найти подробные анонсы каждого состязания: почему его стоит смотреть, за кого болеть и кто главные конкуренты российских спортсменов.

    00:28

    Просмотр улиц Google теперь доступен более чем в 500 городах: Масштабное обновление коснулось даже самых отдаленных уголков нашей страны

    00:281

    Клиент Evernote 7.3.0 для iOS дает возможность настраивать домашний экран: Сервис Evernote позволяет сохранять текстовые заметки, а также голосовые сообщения и фотографии

    00:24

    «СМОТРИ+» — олимпийское мобильное приложение от "Мегафона": Его пользователи получат возможность в любой момент посмотреть всё, что происходит на Олимпийских играх

    00:20

    Яндекс выступил против шокирующей рекламы на сайтах: Скоро в поиске Яндекса будет внедрен механизм, который отдает предпочтение страницам, не содержащим такой рекламы.

    00:141

    Компьютеры популярны среди пользователей соцсетей: исследование ESET : Согласно итогам опроса, около 44% пользователей чаще всего общаются в соцсетях при помощи домашнего ПК.

    00:01

    Мобильные сети России нуждаются в модернизации: исследование Skyfire : Более трети всего видео, передаваемого через сети 3G в России, «зависает»при просмотре

    00:012

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