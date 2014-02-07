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    7 февраля 2014

    X-plore 3.46 — файловый менеджер для Android: В программе можно выполнять все основные операции с файлами

    21:31

    Photosynth 1.6.2 — построение панорам из серии фотографий на iOS: Программа разработана корпорацией Microsoft и позволяет использовать уникальный алгоритм построения бесшовных интерактивных панорам

    21:27

    Mercury Web Browser Pro 8.3 — альтернативный браузер для iOS: Программа отличается возможностью открытия страниц в виде отдельных вкладок, наличием полноэкранного просмотра страниц и разных режимов экрана

    21:233

    FPse 0.11.123 для Android — игры с PlayStation на смартфоне: Разработчик обещает отличное качество звука, хорошую совместимость и быструю работу эмулятора

    21:08

    Восьмидюймовый планшет Google Nexus может быть анонсирован уже в апреле: Google продала лишь 3 млн Nexus 7 за прошлый год

    20:577

    Оборудование GT Advanced Technologies поможет Apple производить до 200 млн сапфировых стёкол для своих смартфонов в год: GT Advanced Technologies поставляет оборудование для звода Apple в Аризоне

    20:1644

    Смартфон LG G Pro 2 получит очень мощный внешний динамик и может быть представлен уже 13 февраля: Смартфон LG G Pro 2 будет анонсирован 13 февраля

    18:227

    Bem Wireless Speaker Band — портативная акустика на запястье: Bem Wireless Speaker Band представляют собой портативную акустику в виде наручных часов

    17:178

    Камер Canon EOS выпущено 70 млн штук: Объем выпуска сменных объективов семейства EF для камер Canon EOS тоже постоянно растет

    17:0016

    В этом году будет выпущено 315 млн планшетов, утверждают аналитики NPD DisplaySearch: Поставки ноутбуков сокращаются, планшетов — растут

    16:315

    Камера Ricoh WG-20, пригодная для съемки на глубине до 10 метров, стоит $200: Основой камеры Ricoh WG-20 служит датчик изображения типа CCD формата 1/2,3 дюйма

    16:153

    Google представила платформу для видеоконференций Chromebox for meetings: Платформа Chromebox for meetings упрощает создание видеоконференций

    16:066

    Plastic Logic и Novaled объединили усилия в выпуске гибких, полностью органических дисплеев: Пластиковые гибкие дисплеи предназначены для мобильных и носимых электронных устройств

    15:149

    Даже рост в сегменте SSD не спас рынок компьютерных систем хранения от сокращения в 2013 году: Продажи жестких дисков и оптических приводов сокращаются

    14:4618

    Твердотельный накопитель Apacer AS710 оснащен интерфейсами SATA 6 Гбит/с и USB 3.0: Накопитель Apacer AS710 поддерживает функцию Microsoft Windows To Go

    14:187

    Камеры Ricoh WG-4 и WG-4 GPS выдерживают погружение на глубину до 14 метров и падения с высоты до 2 метров: Цена Ricoh WG-4 равна $330, Ricoh WG-4 GPS — $380

    13:546

    ESET NOD32 Mobile Security защитит три устройства сразу: Защита доступна в течение года

    13:51

    «МегаФон» предупреждает об эволюции вредоносного программного обеспечения для Android: Зараженный телефон рассылает сообщения со ссылками на источники заражения по адресной книге абонента.

    13:484

    Выпущен офлайновый переводчик PROMT для iOS: Первая версия приложения переводит только с английского и русского

    13:45

    Оповещения Google Now появились в бета-версии Chrome: До сих пор такие оповещения поддерживались только устройствами Android и iOS

    13:41

    «МегаФон» выпустил мобильный путеводитель по олимпийскому Сочи: Скачав приложение, пользователь может составить собственный план посещения соревнований, перенося события из расписания в персональный календарь.

    13:31

    Большое обновление карт Навител Навигатор: Карты нового релиза содержат 15 517 759 км дорожного графа

    13:221

    На карту Москвы нанесли все льготные аптеки : Одновременно новые наборы данных доступны на Электронном атласе Москвы.

    13:20

    В будущем году поставки смартфонов с экранами 4K достигнут 23 млн штук, считают аналитики NPD DisplaySearch : Объем рынка смартфонов в 2014 году достигнет 1,2 млрд штук

    13:2032

    Конструктор сайтов Jimdo 2.0.8 для iPhone и iPad обновлен: Используя приложение Jimdo-App для iPhone и iPad, можно изменять свой сайт в режиме реального времени:

    12:45

    Total Uninstall v.6.4.0 - программа для полной деинсталляции установленных приложений: Программа для полной деинсталляции установленных приложений

    12:40

    IBM рассматривает возможность продажи полупроводникового производства : Кто станет покупателем полупроводникового производства IBM — пока неизвестно

    12:3035

    Ricoh Imaging покажет на CP+ 2014 камеру среднего формата, два объектива и приставку для пересъемки пленок: Камера Pentax 645D будет представлена нынешней весной

    12:155

    TSR Watermark Image v.2.8 - бесплатная программа для наложения водяных знаков на изображения: Бесплатная программа для наложения водяных знаков на изображения

    12:05

    Macro Express v.3.10 - утилита записи макросов для автоматизации выполняемых действий: Утилита записи макросов для автоматизации выполняемых действий

    11:30

    HelpNDoc v.4.2.0 - удобная программа для создания справочной документации: Удобная программа для создания справочной документации

    10:55

    Artweaver v.4.5 - бесплатная программа, высококачественно имитирующая рисование обычными кистями, карандашами, мелками и т.д.: Бесплатная программа, высококачественно имитирующая рисование обычными кистями, карандашами, мелками и т.д.

    10:20

    HTC может оказаться производителем следующего десятидюймового планшета Nexus: Новый планшет Nexus 10 может оказаться делом рук HTC

    10:0010

    Defraggler v.2.17 - бесплатный дефрагментатор с возможностью обработки только выбранных файлов: Бесплатный дефрагментатор, обладающий полезной возможностью дефрагментировать только выбранные вами файлы

    09:45

    Apple продолжит лицензировать графические ядра Imagination Technologies PowerVR: Apple и Imagination Technologies продлили договор о лицензировании

    09:3027

    System Ninja v.3.0 - бесплатная программа для настройки ОС Windows: Бесплатная программа для настройки ОС Windows

    09:10

    Австралийский магазин назвал цену объектива Sigma 50mm f/1.4 DG HSM Art: Объектив Sigma 50mm f/1.4 DG HSM Art стоит примерно $1350

    09:0014

    Apple ищет специалистов по физиологии человека: Новая вакансия Apple указывает на поиски физиолога

    09:0023

    Результаты «Сочи – 2014» - приложение, посвященное XXII Олимпийским зимним играми в Сочи: Приложение, посвященное XXII Олимпийским зимним играми в Сочи

    08:35

    3D-карта PowerColor SCS3 R9 270 2GB GDDR5 оснащена пассивным охладителем: В конструкцию системы охлаждения PowerColor SCS3 R9 270 2GB GDDR5 входят тепловые трубки и массивный радиатор из нескольких блоков

    08:303

    Raritan выпускает первый в отрасли коммутатор KVM-over-IP с поддержкой потокового вещания 1080p: Продажи Raritan Dominion KX III стартуют в этом месяце

    08:004

    Actual Multiple Monitors возвращает Modern-приложения Windows 8 на Рабочий стол: Actual Tools добавила новую возможность в свою утилиту Actual Multiple Monitors

    08:003

    Бюджетный смартфон Xolo A500 Club получил два фронтальных динамика: Смартфон Xolo A500 Club оценен в 116 долларов

    07:403

    Производитель оценил телеконвертор HD Pentax-DA AF Rear Converter 1.4X AW в $600: Телеконвертор HD Pentax-DA AF Rear Converter 1.4X AW защищен от непогоды

    07:30

    Механические клавиши Blue игровой клавиатуры Tt eSports Poseidon Z способны выдержать до 50 млн. нажатий: Клавиатура Tt eSports Poseidon Z оценена в 80 долларов

    06:3018

    Изображения камеры Panasonic GH4 с функцией съемки видео 4К появились накануне анонса: Камера Panasonic GH4 поддерживает Wi-Fi

    02:455

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