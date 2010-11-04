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    4 ноября 2010

    Path Finder 5.6.9 — новая версия файлового менеджера для Mac OS X:

    23:591

    MacFamilyTree 6.0.8 — новая версия генеалогического ПО для Mac:

    23:35

    Представлены графические ускорители Leadtek Quadro 6000, 2000 и 600:

    23:10

    Android-планшете LG будет построен на платформе NVIDIA Tegra 2 и выйдет в первой четверти 2011 года:

    21:222

    Silicon Power пополняет ассортимент модулями памяти DDR3-1600 МГц:

    21:00

    GIGABYTE GZ-P5 — компьютерный корпус начального уровня:

    20:37

    Evercool обновляет процессорную систему охлаждения Transformer 4:

    19:262

    Названа цена GeForce GTX 580:

    19:056

    3D карта Vertex3D HD 6850 1GB GDDR5 X-Edition: оригинальный кулер и повышенные частоты:

    18:35

    Объем наборов модулей памяти Apacer Giant II DDR3-2000 МГц равен 8 и 12 ГБ:

    18:33

    Hyundai анонсировала в Европе 27-дюймовый монитор T270Wh:

    18:102

    Zalman выйдет на рынок SSD:

    17:155

    Антивирусы: Comodo AntiVirus v.5.0.32580.1142:

    16:201

    Медиаплееры: Xion v.1.0.126:

    15:55

    iHome выпустила зарядную станцию и гарнитуру для iPod/iPhone:

    15:511

    Fujitsu открыла семейство FM3 выпуском 44 микроконтроллеров :

    15:492

    GSA усилит продвижение технологии 3D-компоновки микросхем :

    15:322

    Антивирусы: Avira AntiVir PE v.10.0.0.592:

    15:301

    Утилиты: Process Hacker v.2.8:

    15:05

    Текстовые редакторы: Notepad++ v.5.8.3:

    14:40

    Мощность портативной АС SuperTooth Disco равна 28 Вт:

    14:276

    Диагностика: SpeedFan v.4.42:

    14:15

    В беспроводных наушниках Creative WP-300 используется интерфейс Bluetooth 2.1 :

    14:10

    Мониторинг: PassMark DiskCheckup v.3.0 Build 1004:

    13:50

    Драйверы для USB3-контроллеров Asmedia:

    13:25

    Для 3D-карт Colorful iGame понадобились особые мостики SLI:

    13:25

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    13:00

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    12:35

    ASUS показала системные платы с сокетом LGA 1155:

    12:339

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 4 ноября):

    12:10

    Очередной аналитик прогнозирует, что продажи iPad в 2011 году превысят 45 млн. единиц. А iPhone — 100 млн. :

    12:059

    Microsoft: IE9 Beta набирает обороты:

    11:451

    Apple обвиняют в намеренном ухудшении работы iPhone 3G для стимуляции спроса на iPhone 4:

    11:2511

    Microsoft и НОРБИТ выпустили решение для бюджетных организаций на основе ERP-системы Microsoft Dynamics AX 2009:

    11:20

    Things 1.4.3 — новая версия популярного менеджера задач для Mac:

    11:11

    Обновление Dr.Web Office Shield 6.0:

    10:55

    MacPilot 4.0.9 — утилита для управления скрытыми настройками Mac OS X и приложений:

    10:34

    Чарльз Аризменди стал управляющим директором BitDefender:

    10:30

    Stealth называет LPC-100 своим самым маленьким ПК:

    10:194

    CommFort 5.03: универсальное решение для внутрисетевого общения на новом уровне:

    10:05

    Samsung анонсирует выпуск семидюймовых панелей Super AMOLED:

    10:004

    Camino 2.0.5 — новая версия популярного веб-браузера для Mac OS X:

    09:482

    95% владельцев iPad из США довольны своим выбором, недовольны — менее 2%:

    09:4229

    Adobe представляет Adobe Connect 8:

    09:40

    Банковский троянец атакует счета юридических лиц :

    09:15

    Tamron собирается уменьшить объектив с фокусным расстоянием 18-270 мм:

    09:00

    Вышла публичная бета-версия UserGate Mail Server:

    08:50

    Active Media Products стилизует «флэшку» под патрон 50 калибра:

    08:301

    HP приняла участие в форуме Rusnanotech 2010:

    08:25

    Tinderbox 5.7.0 — обновление менеджера заметок для Mac:

    08:25

    Panda Security выпустила антивирус для Mac:

    08:00

    Scythe выпускает акустические системы в алюминиевых корпусах и усилитель класса D:

    08:002

    Мнение ITC: Nokia не нарушала патенты Apple:

    07:303

    Samsung рассчитывает в будущем году вдвое обогнать отрасль по выпуску ноутбуков:

    07:00

    Контрактные цены на флэш-память TLC NAND упали еще на 9%:

    06:002

    В Сеть попал конфиденциальный документ Apple с нормами пикселей с дефектом в дисплеях различных устройств :

    02:243

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