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    11 ноября 2010

    Zalman модернизирует блоки питания ZM1000-HP и ZM850HP, добавляя «Plus» в название:

    21:453

    Внешний жесткий диск Apacer AC430 подключается по интерфейсу USB 3.0:

    21:43

    Модули памяти SuperTalent DDR3 R-DIMM объемом 8 ГБ работают при напряжении 1,35 В:

    21:12

    LG оснастила нетбук Xnote Mini Х170 двухъядерным процессором Intel Atom N550:

    20:28

    Zaggmate — крышка-футляр для iPad с опциональной клавиатурой:

    16:30

    Настройщики: Windows 7 Manager v.2.0.2:

    15:55

    В Apple считают стеклянную панель iPhone 4 слишком хрупкой для раздвижных футляров :

    15:3815

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.3.13:

    15:30

    Plex 0.9.1.2 — обновление медиацентра для Mac:

    15:09

    Восстановление данных: R-Studio v.5.3 Build 132961:

    15:05

    Мультимедиа: Soundbase 2010.11.08:

    14:40

    Apple обновила Server Admin Tools:

    14:24

    Мультимедиа: Zortam Mp3 Media Studio v.11.40:

    14:15

    Антивирусы: RegRun Reanimator v.6.9.7.20:

    13:50

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (2010.11.11):

    13:25

    Планшет Sylvania на базе Android уже можно купить за $180:

    13:158

    Apple выпустила Digital Camera RAW Compatibility Update 3.4:

    13:132

    MacPilot 4.1.0 — утилита для управления скрытыми настройками Mac OS X и приложений:

    13:03

    В Apple теперь не всегда верят датчикам попадания влаги в iPod :

    13:0117

    Конвертеры: K-Lite Video Conversion Pack v.1.8.5:

    13:00

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.1.0 Build 2652:

    12:35

    В арсенале Crucial появился кулер для модулей ОЗУ: Ballistix Active Cooling Fan:

    12:30

    Медиаплееры: Spider Player Basic v.2.5.1:

    12:10

    Motorola подает в суд на Microsoft, обвиняя ее в нарушении 16 патентов:

    11:557

    Интернет и сети: Bookmark Buddy v.3.7.1:

    11:45

    GPU 3D-карты Gainward GeForce GTX 580 Golden Sample работает на частоте 835 МГц :

    11:35

    HyperDock 0.9.12.0 для Mac расширяет возможности дока:

    11:261

    Интернет и сети: Networx v.5.15:

    11:20

    Диагностика: Belarc Advisor v.8.1.16.4:

    10:55

    Panasas называет PAS 12 самой быстрой в мире системой хранения:

    10:40

    Официальные драйверы HD Graphics для встроенного видео Intel:

    10:30

    Выход AMD Radeon HD 6950 и 6970 состоится в срок, но планы AMD все же немного изменились :

    10:201

    Новая версия драйверов для Flash Media-контроллеров JMicron модели JMB38X:

    10:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 11 ноября):

    09:40

    Представлен графический процессор ARM Mali-T604:

    09:351

    Digitimes Research: в 2011 году поставки моноблочных ПК возрастут на треть:

    09:15

    Group-IB: российские хакеры зарабатывают до четверти всех денег:

    09:155

    Вышел новый продукт "БИТ: Управление медицинским центром 8":

    08:501

    Анонсирована новая линейка решений NetApp:

    08:25

    Словари ABBYY Lingvo – теперь для Apple iPhone и iPod touch:

    08:00

    Xi3 Modular Computer — новый взгляд на персональный компьютер:

    08:0022

    Seagate и Western Digital обвинены в нарушении патентов: Rembrandt Data Storage подает в суд на Seagate и Western Digital

    07:007

    Игровой ноутбук Alienware M15x можно оснастить 3D-картой GeForce GTX 460M:

    06:30

    Galaxy делает GeForce GTX 460 вдвое тоньше :

    06:004

    Apple выпустила Mac OS X Snow Leopard 10.6.5 :

    02:08

    Greenliant переводит SSD NANDrive на интерфейс SATA, увеличивая емкость в четыре раза:

    00:456

    Bang & Olufsen выпустила «бумбокс» для iPhone — в своем стиле:

    00:176

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