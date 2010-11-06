  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    6 ноября 2010

    «Флэшки» RUF2-HSC-T поддерживают шифрование и избавляют от необходимости установки ПО:

    19:181

    Планшетный компьютер Hannspree: новые фото, уточненные характеристики и цена:

    17:531

    Средняя цена дисплея для мобильного телефона выросла за год на 9%:

    16:23

    NVIDIA готовит «урезанный» вариант GeForce GTX 460:

    15:454

    NXP строит двухъядерные микроконтроллеры LPC4000 по асимметричной схеме:

    14:508

    Разработка Plextronics сделает дисплеи OLED долговечнее и экономичнее:

    13:582

    X-ES выбирает для одноплатного компьютера XPedite7330 процессор Intel Core i7:

    13:241

    Начинаются продажи электронных книг с цветными экранами Energy Sistem Color Book:

    12:5018

    Камера Nikon D7000 появилась в европейских магазинах, а Nikon D5000 снята с производства:

    12:18

    Компактный ЖК-дисплей Sharp LQ035Q3DG03 предназначен для промышленных планшетов:

    11:32

    Intermolecular поможет Elpida разработать новые техпроцессы производства DRAM:

    11:18

    Фотогалерея дня: дюжина системных плат Gigabyte для процессоров Sandy Bridge:

    10:326

    Apple прекращает выпуск и разработку стоечных серверов Xserve. RIP:

    10:034

    Intel разрешили не добавлять в Oak Trail поддержку PCI Express:

    09:5513

    Skype 5 Beta для Mac обладает однооконным интерфейсом:

    09:382

    WiGig и VESA вместе разработают беспроводной вариант DisplayPort:

    09:00

    Приводы Blu-ray нового поколения записывают носители BD-R 6Х на скорости до 12Х:

    07:005

    Контроллер d.screen HYBRID обеспечивает подключение дисплеев по Ethernet или USB:

    06:00

    Показан шестидюймовый гибридный дисплей FlexUPD AMOLED: Тонкий и недорогой дисплей способен работать в режимах 2D и 3D

    05:002

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    ноябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018