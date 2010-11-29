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    29 ноября 2010

    Названы окончательные спецификации и дата начала поставок MID Ocosmos OCS1 на платформе Oak Trail :

    20:04

    Ikelite предлагает свой вариант подводного бокса для Nikon D7000:

    19:223

    Кулер Evercool HPL815-EP: тепловые трубки большего диаметра и технология прямого контакта:

    17:40

    Резервное копирование: Comodo BackUp v.3.0.171316.129:

    15:553

    Утилиты: Glary Utilities v.2.30.0.1066:

    15:30

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.9.320:

    15:05

    Утилиты: Sumatra PDF v.1.2:

    14:40

    Acer рассчитывает в 2011 году стать лидером рынка ПК:

    14:3614

    Графика: PhotoFiltre v.6.5.1:

    14:151

    Моноблочный ПК Acer AZ3750-A34D подходит для просмотра видео в формате Full HD:

    14:148

    Встроенное шифрование помогает защитить данные в SSD Samsung :

    13:51

    Установщики: Ashampoo UnInstaller v.4.12:

    13:50

    Архиваторы: PeaZip v.3.5:

    13:25

    Hitachi рассчитывает в восемь раз увеличить объем HDD:

    13:1913

    Неофициальные драйверы для SATA AHCI-контроллеров AMD:

    13:00

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    12:35

    Электронно-бумажные дисплеи могут стать бумажными на самом деле:

    12:1717

    Обновление прошивок для SSD-дисков Crucial:

    12:10

    LaCie предлагает четырехпортовый концентратор USB 3.0 :

    11:542

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 29 ноября):

    11:45

    В декабре начнутся европейские продажи планшета Identity Tab:

    11:25

    Все Firmware прошедшей недели (с 22 по 28 ноября 2010 года):

    11:20

    Все драйверы прошедшей недели (с 22 по 28 ноября 2010 года):

    10:55

    Картовод ADATA microReader так компактен, что его можно не вынимать из порта USB:

    10:43

    Все BIOS прошедшей недели (с 22 по 28 ноября 2010 года):

    10:30

    Elpida выпускает память DDR3 SDRAM плотностью 2 Гбит для бытовой электроники:

    10:07

    Евгений Касперский стал национальным достоянием Рунета:

    10:052

    Microsoft: вышел релиз-кандидат первого пакета обновлений (SP1) для Windows 7 и Windows Server 2008 R2:

    09:40

    Еще две 3D-карты Inno3D серии GeForce 400 получили по 2 ГБ памяти:

    09:304

    Cisco и VMware представили интегрированное решение для виртуализации настольных систем :

    09:15

    Первые мобильные GPU серии AMD Radeon HD 6000M уже используются в ноутбуках:

    09:003

    «1С-Битрикс» представляет новую версию «1С-Битрикс: сайт конференции»:

    08:50

    SearchInform представила новую версию NetworkSniffer:

    08:25

    Доступен для ознакомления Microsoft Lync Server 2010:

    08:00

    Активный переходник PowerColor позволяет состыковать Mini DisplayPort и DVI:

    03:113

    В новых SSD Memoright встроен источник бесперебойного питания:

    02:205

    La Boite Concept LD120: «столик», превращающий ноутбук в систему Hi-Fi:

    01:564

    Миниатюрный USB-накопитель ADATA S101 отделан кожей:

    00:491

    Gigabyte попробует свои силы в выпуске игровых системных плат:

    00:29

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