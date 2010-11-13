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    13 ноября 2010

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.7.2.17:

    12:10

    Утилиты: UnHackMe v.5.9.9 Build 352:

    11:45

    Безопасность: Hitman Pro v.3.5.7 Build 117:

    11:20

    Мультимедиа: J. River Media Center v.15.01.50:

    10:55

    AUO может поглотить CPT и стать третьим по величине производителем ЖК-панелей в мире:

    10:47

    Медиаплееры: 1by1 v.1.71:

    10:30

    Архиваторы: 7-Zip v.9.19 Beta:

    10:05

    Intel встречает сезон снижением цен на SSD:

    10:0035

    Обновление прошивки для сетевых хранилищ IAMM:

    09:40

    Драйверы для USB3-контроллеров Etron:

    09:15

    Неофициальные драйверы Management Engine Interface (MEI/HECI) от Intel:

    08:50

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 13 ноября):

    08:25

    Microsoft: Hotmail стал еще безопаснее:

    08:00

    Мониторы со светодиодной подсветкой не так распространены, как кажется:

    08:00

    LG Electronic показала цветную электронную бумагу в действии:

    07:004

    Пользователи устройств с ОС Android получили доступ к фототекам на сетевых накопителях WD:

    06:007

    Бесплатный антиспам для почтовых серверов на платформе Linux от Bitdefender:

    02:00

    "10-Страйк: Учет Трафика" 2.0 – Контроль расхода Интернет-трафика в локальной сети предприятия:

    01:00

    Filmoteka 1.0 для iPhone каталогизирует фильмы при помощи Kinopoisk.ru:

    00:00

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