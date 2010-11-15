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    15 ноября 2010

    Ноутбук GIGABYTE Е1500 построен на платформе Intel Centrino 2:

    23:35

    Gigabyte разгоняет карту на базе Radeon HD 6850, оснащает ее кулером WINDFORCE 2X:

    22:15

    Десятидюймовый планшет Wortmann Terra Pad 1050 очень похож на нетбук:

    20:293

    Research and Markets: в 2014 году будет выпущено 35 миллионов электронных книг и 58 миллионов планшетов:

    20:111

    ARM CoreLink 400 свяжет CPU и GPU внутри однокристальных систем :

    20:01

    В дисковом хранилище Icy Dock MB662USEB-2S установлен вентилятор с магнитной левитацией ротора:

    19:152

    Дефицит планшетов HP Slate 500 возник в результате их сверхмалого тиража:

    18:235

    Процессоры AMD Opteron с 20 ядрами появятся в 2012 году:

    17:344

    Cray выпускает уменьшенный вариант суперкомпьютера Cray XE6:

    17:26

    GPU NVIDIA Tesla работают в самом быстром в мире суперкомпьютере:

    17:00

    Hitachi готовит два жестких диска объемом 3 ТБ:

    16:583

    Выпуск iOS 4.2 задерживается:

    16:24

    Apple и Oracle объявили о дальнейшей совместной разработке Java для Mac OS X :

    15:59

    AMD и Intel вместе разработают ОС для планшетов: AMD присоединилась к проекту MeeGo

    15:558

    MSI оснащает ноутбук FX603 динамиками Dynaudio, портами USB 3.0 и приводом Blu-ray:

    15:50

    Половина из 50 самых быстрых суперкомпьютеров в мире построена на процессорах AMD:

    15:091

    AMD рассказала о процессорах Krishna, Wichita, Trinity, Komodo, Terramar и Sepang:

    12:1511

    Безопасность: CounterSpy v.4.0.3904:

    12:10

    Графика: SView5 v.3.20:

    11:451

    Sony VAIO Signature Collection — ноутбуки к празднику:

    11:212

    Утилиты: FileTypesMan v.1.60:

    11:20

    Мультимедиа: ChrisTV Online! v.5.10:

    10:55

    Беспроводные клавиатуры IOGEAR GKM571R и GKM581R: очень похожие обозначения и совсем разные модели:

    10:401

    Настройщики: XP Tools Pro v.9.8.23:

    10:30

    Диагностика: SIV 4.14:

    10:05

    Бета-драйверы для сетевых карт и контроллеров Intel:

    09:40

    OWC представляет быстрые и емкие накопители с интерфейсами USB 3.0 и FireWire 800:

    09:305

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 15 ноября):

    09:15

    Plextor PX-LB950SA: привод с возможностью записи дисков BD-R на скорости 12х:

    09:00

    Все Firmware прошедшей недели (с 8 по 14 ноября 2010 года):

    08:50

    Transmission 2.12 — новая версия Mac-клиента BitTorrent:

    08:42

    Все драйверы прошедшей недели (с 8 по 14 ноября 2010 года):

    08:25

    Все BIOS прошедшей недели (с 8 по 14 ноября 2010 года):

    08:00

    Глава NVIDIA назвал Galaxy Tab «большим телефоном» и снова пообещал планшеты на Tegra 2:

    08:008

    VIA Labs удалось сертифицировать первый контроллер USB 3.0 и флэш-памяти NAND:

    07:30

    Процессоры Intel используются в самом быстром суперкомпьютере:

    07:00

    Apple выпустила iTunes 10.1:

    05:11

    Названа дата выхода 3D-карт серии AMD Radeon HD 6900:

    05:004

    Twitter объявил об интеграции с музыкальной социальной сетью Apple Ping :

    03:302

    Приложение SAP Business One теперь доступно и для iPhone:

    01:00

    Выпущены важные обновления для семейства продуктов Double-Take:

    00:00

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