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    10 ноября 2010

    A Better Finder Rename 8.70 для Mac — новая версия утилиты для пакетного переименования файлов:

    23:31

    Microsoft выпустила первый патч для Office for Mac 2011:

    23:121

    Apple откладывает поддержку печати AirPrint через принтеры, подключенные к Mac и PC?:

    22:542

    AirRadar 2.0.3 для Maс — новая версия утилиты для мониторинга сетей Wi-Fi:

    17:27

    Интерфейс USB 3.0 появляется и в накопителях LaCie Starck:

    17:253

    EVGA оснащает карту на базе GeForce GTX 580 водоблоком, обещая бесплатную копию 3DMark 11:

    17:202

    NextIO скоро покажет модуль с GPU NVIDIA Tesla для суперкомпьютеров :

    15:403

    RIM будет бить iPad ценой и поддержкой Flash:

    15:1018

    Утилиты: PicPick v.2.3.6:

    14:40

    ARM оптимизировала Cortex-A9 для 32-нанометровой технологии:

    14:336

    Медиаплееры: KMPlayer v.3.0.0.1439:

    14:15

    Colorful разгоняет GeForce GTX 580 до 800 МГц:

    14:05

    Графика: FastPictureViewer v.1.2 Build 167:

    13:50

    AMD готовит к выпуску новые шестиядерные процессоры Phenom II:

    13:4915

    Утилиты: GMER v.1.0.15.15530:

    13:25

    Монитор Planar SA2311W и клавиатура ProGlow предназначены для работы с 3D-контентом:

    13:071

    Общение в сети: mIRC v.7.15:

    13:00

    Утилиты: GPU-Z v.0.4.8:

    12:35

    1Password 3.4.5 для Mac — новая версия менеджера паролей:

    12:23

    E Ink Triton — электронная бумага стала цветной:

    12:237

    Обновление драйверов для сетевых адаптеров Broadcom NetXtreme II 1/10 Gigabit:

    12:10

    iPhone 4 является самым надежным, но самым хрупким из популярных смартфонов:

    12:0414

    AMD планирует расширить производство в Китае:

    11:475

    Новая WHQL-версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    11:45

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 10 ноября):

    11:20

    mintpass готовит к выпуску «планшет» с двумя экранами и двумя ОС:

    11:003

    «Частное облако» является главной темой конференции Microsoft Tech•Ed Europe 2010 :

    10:55

    Миниатюрные SSD AMP SaberTooth Z4 предназначены для ноутбуков:

    10:30

    CA Technologies представляет платформу CA 3Tera AppLogic:

    10:30

    Аладдин: Secret Disk Server NG стал на 30% быстрее:

    10:05

    BitDefender: пользователи относятся к своим паролям весьма несерьезно:

    09:40

    SPARKLE первой оснащает карту на базе GPU GeForce GTX 580 кулером Arctic Cooling:

    09:30

    Резервное копирование Handy Backup теперь и для Android:

    09:15

    Cisco SocialMiner поможет компаниям расширить взаимодействие с заказчиками:

    08:50

    Wincor Nixdorf продемонстрировал современные ИТ-решения для автозаправочных комплексов:

    08:25

    Adobe выпустила бета-версию Audition для Mac:

    08:22

    Вышел обновленный ReportCenter с новыми возможностями составления отчетов по безопасности:

    08:00

    Планшет Indamixx 2 на процессоре Atom с ОС MeeGo стоит $999:

    08:0017

    Фоторамки NIX Hu-Motion реагируют на движение человека:

    07:003

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