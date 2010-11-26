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    26 ноября 2010

    Attachmate сохранит за собой права Novell, касающиеся UNIX:

    19:293

    В будущем году флэш-память подешевеет на 35%, уверены эксперты DRAMeXchange:

    19:165

    У MSI готов еще один разогнанный вариант 3D-карты GeForce GTX 460:

    18:561

    Ультратонкий ноутбук ASUS U31 весит 1,78 кг:

    17:1711

    Fujitsu показала планшет с ОС Windows 7:

    16:5715

    В феврале европейские разработчики покажут органический процессор:

    14:2512

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.7.3.0 Final:

    14:15

    Запись: CDBurnerXP v.4.3.8.2474:

    13:50

    Чистильщики: Eusing Free Registry Cleaner v.2.6.6:

    13:25

    Мультимедиа: JAlbum v.8.13.0:

    13:00

    Chrome OS выйдет в будущем году, а «хромобук» под маркой Google — может быть, еще в этом:

    12:512

    Утилиты: WinSnap v.3.5.4:

    12:35

    Утилиты: StatWin v.8.2.9:

    12:10

    Новые драйверы для AHCI/RAID-контроллеров Marvell MV91xx:

    11:45

    Mitsubishi Electric выпускает тонкую девятидюймовую панель разрешением QHD:

    11:441

    Драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek (PCI-E/PCI):

    11:20

    За два-три года Acer рассчитывает стать крупнейшим поставщиком планшетов:

    11:0014

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 26 ноября):

    10:55

    Каждый второй потребитель опасается возможной потери информации и кражи персональных данных из-за использования нелицензионного ПО:

    10:3015

    Зачем Microsoft приобретает 882 патента Novell:

    10:1210

    Linux-версия Dr.Web 6.0 для почтовых серверов Kerio:

    10:05

    Mail.Ru завоевал Премию Рунета:

    09:402

    Kaspersky Lab: наиболее распространенные способы онлайн-обмана:

    09:15

    Электронная книга Hanvon WISEreader B630 оснащена клавиатурой:

    09:004

    Представлено интегрированное решение для защиты конфиденциальных данных на базе Oracle IRM и InfoWatch TM:

    08:50

    ESET выпускает антивирусное решение NOD32 для Mac:

    08:25

    SearchInform выпустила новую версию средства защиты для Skype:

    08:001

    I-O Data ETG-DS/US-HS превращает устройства с интерфейсом USB в сетевые:

    08:005

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