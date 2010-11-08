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    8 ноября 2010

    iAlertU 0.69 — «противоугонное» средство для MacBook:

    23:57

    FotoMagico 3.6.2 — редактор слайдшоу для Mac:

    23:29

    WhatRoute 1.10.2 для Mac — утилита для диагностики подключения к Интернету:

    23:05

    В России начинаются продажи Office для Mac 2011:

    21:39

    Adobe предлагает использовать планшетные ПК в качестве «компаньонов» для Photoshop:

    20:076

    Parade Technologies выходит на рынок USB 3.0 с микросхемой-репитером:

    19:36

    Crux360 — очередной футляр-клавиатура для iPad:

    19:111

    Chimei Innolux может стать поставщиком дисплеев для iPad:

    18:341

    Toshiba объединяет в серию Blade X-gale тонкие SSD объемом до 256 ГБ:

    16:564

    Playback 1.7.1 для Mac — утилита для передачи медиа на UPnP-устройства:

    16:31

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Inventory v.9.61:

    16:20

    Отказ от Adobe Flash увеличивает время автономной работы MacBook Air на 50%:

    16:1968

    Kodak использует в сенсоре KAI-29050 разрешением 29 Мп технологию CCD:

    15:56

    Интернет и сети: cFosSpeed v.6.02 Final:

    15:55

    Broadway, Windsor, Mantaray и Stingray — кодовые имена будущих устройств с webOS:

    15:37

    Утилиты: GoodSync v.8.4.2.2:

    15:30

    Медиаплееры: Foobar 2000 v.1.1.1:

    15:05

    Hanvon Technology представит «читалку» с цветным сенсорным дисплеем E-Ink:

    14:403

    Общение в сети: Trillian v.4.2.0.23:

    14:40

    Фото дня: 3D-карта AMD Radeon HD 6970 :

    14:353

    Coda 1.7 для Mac — новая версия веб-редактора:

    14:21

    Отказавшись от Xserve, Apple предложила использовать Mac Pro Server :

    14:182

    Утилиты: IconPackager v.5.1:

    14:15

    Тестовые приложения: CrystalDiskMark v.3.0.0i:

    13:50

    Диагностика: DVDInfoPro v.6.517:

    13:25

    BBEdit 9.6 для Mac — обновление HTML-редактора:

    13:20

    Видеокарта HIS Radeon HD 6870 Turbo отличается повышенными тактовыми частотами:

    13:003

    Диагностика: System Spec v.2.82:

    13:00

    Apple обновила драйверы принтеров HP для Snow Leopard:

    12:44

    MSI показала три системные платы с гнездом LGA 1155:

    12:40

    Мониторинг серверов: NetGong v.7.3 Build 1107:

    12:35

    Apple продолжает тестирование Mac OS X 10.6.5 и выпускает первую «бету» Maс OS X 10.6.6:

    12:28

    Серию твердотельных накопителей Intel X25-M G2 дополнила модель объёмом 120 ГБ:

    12:211

    Интернет и сети: NetInfo v.7.3 Build 1107:

    12:10

    Диагностика: Hard Disk Sentinel v.3.40:

    11:45

    Датчик изображения CMOSIS CMV12000 выдает 300 кадров в секунду:

    11:331

    Новые драйверы для AHCI/RAID-контроллеров Marvell MV91xx:

    11:20

    Укрепление иены подтолкнет Nikon к повышению цен?:

    11:07

    Неофициальные драйверы HD Graphics для встроенного видео Intel:

    10:55

    ARM считает рынок планшетов своим:

    10:3515

    Обновление драйверов для USB3-контроллеров Nec:

    10:30

    Неофициальные драйверы для CM-102 от C-Media:

    10:05

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    09:40

    Нетбук ASUS Eee PC 1015T на платформе AMD Nile уже поступил в продажу:

    09:306

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 8 ноября):

    09:15

    Внешний привод I-O Datа DVR-UN24GE записывает диски DVD ± R на скоростях до 24х:

    09:00

    Все Firmware прошедшей недели (с 1 по 7 ноября 2010 года):

    08:50

    Antec представила новую линейку блоков питания на европейском рынке: High Current Gamer:

    08:30

    LaCie предлагает собственный вариант интерфейса USB 3.0 для Mac:

    08:29

    Все драйверы прошедшей недели (с 1 по 7 ноября 2010 года):

    08:25

    Все BIOS прошедшей недели (с 1 по 7 ноября 2010 года):

    08:00

    Light Peak появится на рынке в первой половине будущего года :

    08:00

    Почему производители ноутбуков не спешат с внедрением USB 3.0?:

    07:005

    Simkl запускает сервис записи разговоров Skype с сохранением голосовых и текстовых разговоров:

    02:00

    Apple выпустила iPhoto 9.1:

    01:59

    Карточка EDGE Tech microSDHC объемом 32 ГБ получила маркировку Class 4:

    01:412

    Android: версии 2.1 и 2.2 установлены на 77% устройств: Android: версии 2.1 и 2.2 установлены на 77% устройств

    01:361

    Parallels Plesk Panel 10: экосистема для продажи SaaS через панель управления хостингом:

    01:00

    Третий квартал Garmin: производство смартфонов принесло убытки: Третий квартал Garmin: производство смартфонов принесло убытки

    00:473

    CPS выводит на рынок Казахстана новых производителей программного обеспечения:

    00:00

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