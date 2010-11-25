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    25 ноября 2010

    iPad пользуется популярностью у американских детей :

    23:5759

    В серию Exceleram Rippler вошло четыре набора модулей памяти DDR3-1600:

    20:22

    LG выпускает 23-дюймовую панель IPS для мониторов с кадровой частотой 240 Гц:

    20:058

    Huntkey представила БП мощностью 1200 Вт, получивший сертификат 80PLUS Gold:

    18:559

    Novell будет продана за 2,2 миллиарда долларов:

    18:446

    Средний объем HDD в ноутбуках в 2011 году вырастет до 500 ГБ, в нетбуках — до 320 ГБ:

    17:264

    Привод I-O Data BRD-3DS12 записывает двухслойные диски BD-R на скорости до 12X:

    16:523

    Клавиатура Tt eSports CHALLENGER Ultimate оснащена вентилятором и подсветкой:

    16:309

    Velocity Micro начинает поставки семидюймового планшета Cruz Tablet :

    16:039

    Почтовые клиенты и фильтры: Becky! Internet Mail v.2.56.04:

    15:55

    Антивирусы: SUPERAntiSpyware v.4.46.1000:

    15:30

    Медиаплееры: GOM Player v.2.1.28.5039:

    15:05

    3D-карта MSI R6870 Twin Frozr II представлена официально:

    14:574

    Утилиты: Autoruns v.10.05:

    14:40

    Поставщики комплектующих для планшетов оценили объем рынка: iPad оставляет конкурентам место для ценового маневра

    14:33

    Мультимедиа: Drm-Removal v.4.1.2:

    14:15

    PowerColor готовит 3D-карту Radeon HD 6850 с пассивным охлаждением:

    14:0914

    Диспетчеры закачек: HiDownload v.7.971:

    13:50

    Мультимедиа: MediaInfo v.0.7.37:

    13:25

    Наборы модулей памяти Apacer Ares ориентированы на энтузиастов:

    13:152

    Драйверы для USB3-контроллеров Fresco Logic:

    13:00

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 25 ноября):

    12:35

    Американские военные финансируют разработку «квантовых HDD»:

    12:317

    Unarchiver 2.6 для Mac — утилита для работы с архивами:

    12:26

    Microsoft информирует о рисках использования нелицензионного ПО:

    12:106

    Джобс пообещал расширение списка принтеров для AirPrint и папки в iBooks:

    11:52

    Microsoft выпускает Internet Explorer 9 Platform Preview 7:

    11:454

    Intel начала серийный выпуск платформы для планшетов :

    11:383

    Малому бизнесу — большой комплект сертифицированных ФСТЭК продуктов Dr.Web:

    11:202

    Epson ориентирует МФУ Stylus Photo PX660 на «истинных фотолюбителей»:

    10:59

    «Лаборатория Касперского» выпускает Kaspersky Endpoint Security 8 для Mac:

    10:55

    1Password 3.5.1 для Mac — новая версия менеджера паролей:

    10:45

    Samsung Electronics и Intellectual Ventures заключили лицензионное соглашение:

    10:42

    Антивирусный механизм Outpost Pro обновился на версию 5.2 и ускорил сканирование:

    10:30

    MSI оснащает ноутбук FX610MX трехъядерным CPU AMD Phenom II и GPU ATI Mobility Radeon HD5470:

    10:232

    Apple отнимает у RIM не только покупателей, но и персонал:

    10:197

    Synology начинает поддержку HASP-ключей для комплексов 1С:Предприятие:

    10:05

    StaffCop 4.0 контроллирует социальные сети и поисковики:

    09:40

    MEN Micro оснащает встраиваемый компьютер емкостной сенсорной панелью:

    09:28

    Состоялась презентация системы SecureTower:

    09:15

    В Кремниевой долине открывается филиал Panda Security:

    08:50

    PocketBook привезет на CES электронную книгу с экраном mirasol:

    08:403

    Выпущена новая версия программы ФотоКОЛЛАЖ:

    08:25

    Антивирус Dr.Web Pro: улучшения внутри и снаружи:

    08:002

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