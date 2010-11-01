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    1 ноября 2010

    E-king S700 — электронный блокнот по цене планшета:

    23:333

    AMD рассказала о гибкости ядра Bulldozer:

    19:463

    Аpacer украшает накопитель AH332 стилизованной стрелой, но о скорости устройства молчит:

    19:26

    Глава E Ink: в следующем году будет продано 20-25 млн электронных книг:

    19:115

    Легендарная марка Amiga выставлена на продажу :

    18:402

    Треть выпускаемых сейчас точек беспроводного доступа поддерживает Wi-Fi 802.11n, подсчитали в ABI Research: За квартал было продано 18 миллионов точек беспроводного доступа, треть из них — с поддержкой Wi-Fi 802.11n

    18:15

    NEC оснащает мониторы MultiSync EA192M и E201W портами DisplayPort:

    18:03

    Logitech оснащает беспроводную клавиатуру K750 солнечной батареей:

    17:4511

    ASUS Еee PC 1001PQD использует процессор Intel Atom N455 и оперативную память DDR3:

    17:434

    Transcend выпускает свои первые карты памяти, соответствующие спецификации CFast:

    16:105

    Предварительные данные о производительности AMD Radeon HD 6970:

    15:4215

    Samsung и BTG почти уладили спор относительно патентов на флэш-память:

    15:21

    Клавиатура Razer Anansi оптимизирована для MMO-игр:

    15:11

    В будущих моделях iPhone может появиться встроенный модуль SIM:

    15:056

    Медиаплееры: MPlayer (2010-10-17):

    15:05

    Мультимедиа: AudioGrail v.6.18.0.167:

    14:40

    Postbox 2.0.2 — почтовый клиент для Mac OS X:

    14:26

    Файловые обменники: BitComet 2010-10-29:

    14:15

    Конвертеры: Any Video Converter v.3.10:

    13:50

    Contactizer Pro 3.8.11 — обновление менеджера персональной информации для Mac:

    13:38

    Диагностика: System Information for Windows (SIW) 2010-10-29:

    13:25

    Джобс пока не ощущает популярности USB 3.0:

    13:2015

    Intel примеряет роль контрактного производителя 22-нанометровых микросхем:

    13:15

    Архиваторы: ExtractNow v.4.53:

    13:00

    Sharkoon QuickPort Mini — стыковочная станция с интерфейсом USB 3.0 для маленьких:

    12:44

    Общение в сети: Miranda IM v.0.9.9:

    12:351

    Чистильщики: CCleaner v.3.00:

    12:10

    В следующем квартале Renesas выпустит четырехпортовый контроллер USB 3.0:

    12:08

    Твердотельные накопители Intel X25-M G3 замечены в продаже :

    11:512

    Настройщики: SetFSB v.2.3.155.121:

    11:45

    MacJournal 5.2.5 — обновление редактора блогов для Mac:

    11:41

    Диагностика: Monitor Asset Manager v.2.53:

    11:20

    Cертифицированные устройства с поддержкой Wi-Fi Direct могут появиться в продаже до конца года:

    11:19

    Диагностика: OpenGL Extension Viewer v.3.33:

    10:55

    Plex 0.9.1 — обновление медиацентра для Mac:

    10:48

    Acer рассчитывает в 2011 году выпустить 70 миллионов «терминальных устройств»:

    10:33

    Новые драйверы для SATA/RAID контроллеров Silicon Image:

    10:30

    Yamaha PDX-31 — акустическая система для iPhone/iPod:

    10:261

    Zotac разрабатывает 3D-карту с двумя GPU GF104?:

    10:171

    Новые драйверы для SAS-контроллеров Marvell:

    10:05

    Аналитики Juniper Research оценили общемировой объем поставок планшетов в 2015 году:

    10:001

    Microsoft выпустила Messenger for Mac 8 :

    09:48

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.259.57 для чипсетов и процессоров NVIDIA:

    09:40

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 1 ноября):

    09:15

    ASUS имеет серьезные намерения в отношении планшетов :

    09:002

    Все Firmware прошедшей недели (с 25 по 31 октября 2010 года):

    08:50

    23 ноября Acer проведет презентацию своих планшетных компьютеров:

    08:431

    Гибрид планшета и электронной книги с двумя экранами Entourage Pocket Edge замечен в продаже:

    08:303

    В дисплее новых MacBook Air разделены матрица и подсветка:

    08:282

    Все драйверы прошедшей недели (с 25 по 31 октября 2010 года):

    08:25

    Все BIOS прошедшей недели (с 25 по 31 октября 2010 года):

    08:00

    Xilinx анонсировала 28-нанометровые FPGA производства TSMC:

    08:001

    Доля NVIDIA на рынке графических решений за год сократилась на 16%:

    07:00

    Партнерская сеть Microsoft начинает жить по новым правилам:

    05:001

    Microsoft Professional Developers Conference 2010 начала свою работу:

    04:00

    Microsoft приняла участие в конференции HighLoad++:

    03:001

    Обновление сканера с графическим интерфейсом в продуктах Dr.Web для Windows:

    02:00

    Apple выпустила обновления Logic и прошивки Mac Pro :

    01:58

    Bitdefender: уязвимость нулевого дня в популярном медиа-проигрывателе Winamp:

    01:00

    Конвейер Tikibot на базе CUDA и Adobe CS5 Premiere Pro ускоряет создание визуальных эффектов в фильме “Солт”:

    00:001

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