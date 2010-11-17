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    17 ноября 2010

    Transcend вдвое увеличивает максимальную емкость «флэшек» скоростного семейства:

    21:463

    Представитель Intel прокомментировал иск UNM.STC:

    19:507

    Выпуск 3D-карты NVIDIA GeForce GTX 570 намечен на декабрь:

    17:463

    PeeWee Pivot 2.0 — попытка улучшить детский нетбук:

    17:221

    GIGABYTE GV-N430OC-1GI — полноразмерный разогнанный вариант NVIDIA GeForce GT 430:

    16:571

    Твердотельный накопитель LSI WarpDrive SLP-300 выполнен в виде карты расширения PCI Express:

    16:2011

    Toshiba представила два жестких диска для круглосуточной работы в жестких условиях:

    15:48

    Drobo оснащает пятидисковое хранилище интерфейсом USB 3.0:

    15:11

    Hyundai W223D — монитор Full HD с трансформируемой подставкой в двухцветном исполнении:

    14:27

    Продажи нетбука-планшета Dell Inspiron Duo начнутся на следующей неделе :

    14:15

    MSI готовит к выпуску 3D-карту Radeon HD 6870 Twin Frozr II:

    13:483

    Creative представила три web-камеры, способные записывать и передавать видео высокой четкости:

    13:322

    Intel подписывает еще один договор на контрактное производство:

    13:30

    Поставки электронной книги Barnes & Noble NOOKcolor начались раньше срока:

    12:38

    Утилиты: EarthView v.3.12.5:

    12:35

    Снижение цен на флэш-память типа NAND ускорилось:

    12:21

    Утилиты: FastCopy v.2.06:

    12:101

    Накопитель PQI U339V с интерфейсом USB 3.0 весит всего 13 г:

    12:001

    The Beatles все же добрались до iTunes :

    11:55

    Intel массово «списывает» 45-нанометровые CPU, расчищая место для Sandy Bridge :

    11:551

    Запись: BurnAware v.3.1:

    11:45

    Nauticam выпускает «персональный батискаф» для Nikon D7000:

    11:30

    Web Snapper 2.8 для Mac — утилита для создания скриншотов веб-страниц:

    11:26

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.7.5 Build 4762:

    11:20

    SMSC LAN7500: «переходник» из USB 2.0 в Gigabit Ethernet в корпусе размерами 8х8 мм:

    11:00

    Обновление прошивок для сетевых накопителей LG:

    10:55

    Организация USB-IF сертифицировала второй хост-контроллер USB 3.0:

    10:301

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 17 ноября):

    10:30

    Архитектура NVIDIA Fermi дебютирует на Mac в адаптере Quadro 4000:

    10:201

    Microsoft: Стартовала "Платформа 2011":

    10:05

    У GSI Technology готовы микросхемы памяти SRAM SigmaQuad-II+ и SigmaDDR-II+ плотностью 72 Мбит:

    10:00

    Обновление компонентов в продуктах Dr.Web 6.0 для Windows:

    09:40

    OCZ Technology выпускает обновленные твердотельные накопители Vertex Plus и Colossus Plus:

    09:30

    Новые решения Adobe Acrobat X доступны для заказа :

    09:15

    Synergy 4.5 для Mac — управление iTunes из строки меню:

    09:02

    Hitachi GST начинает поставки SSD с интерфейсами SAS и FC:

    09:00

    GateWall Antispam 1.1: антиспам и антивирус в «облаках»:

    08:50

    EVGA разгоняет одну из карт на базе GPU NVIDIA GeForce GTX 460 SE:

    08:403

    Швейцарские спасатели выбрали для летной работы планшеты Motion F5:

    08:308

    Виртуальные машины защитились через USB:

    08:25

    Обновление Dr.Web Enterprise Suite 5.0 и 6.0:

    08:00

    Пострадает ли AMD от переноса выпуска Radeon HD 6990?:

    08:004

    К 2015 году нетбуки и планшеты поделят рынок пополам, считают в ABI Research:

    07:302

    OnyX 2.2.0 — очередная версия системного оптимизатора для Mac OS X Snow Leopard:

    07:13

    Amazon продает «машинное время» GPU NVIDIA Tesla: Получить доступ к ресурсам GPU NVIDIA Tesla теперь можно дистанционно

    07:00

    SSD дешевеют, HDD дорожают:

    06:303

    Mellanox обещает в будущем году выпустить законченные решения InfiniBand FDR:

    06:00

    Ассортимент Fujitsu пополнился семью мониторами со светодиодной подсветкой:

    00:073

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