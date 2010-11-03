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    3 ноября 2010

    «Платформа 2011»: программа конференции сформирована:

    22:57

    Ноутбук Toshiba Satellite T560/WTMAB оснащен приводом Blu-ray и цифровым TV-тюнером:

    21:024

    ViewSonic представляет новую серию экономичных мониторов — VG36-LED:

    20:45

    Специалисты AUO совместили клавиатуру ноутбука с солнечной батареей:

    20:40

    Full HD монитор Wortmann Terra 2420W PV оснащен трансформируемой подставкой:

    20:152

    Новые MacBook Air страдают «врожденным» дефектом системной платы?:

    19:503

    Oracle покупает Art Technology Group за 1 млрд долларов:

    19:37

    Blu-ray отметят премией Эмми:

    18:264

    Sophos выпустила бесплатный антивирус для Mac:

    18:23

    Apple предлагает упрочнять покрытие из нержавеющей стали слоем керамики:

    18:087

    В Сети появились новые шпионские снимки GeForce GTX 580:

    17:356

    Европа выделит на поддержку Symbian 22 млн евро:

    17:359

    Gigabyte называет T1125 Der Kavalier первым в мире компьютером «3-в-1»:

    17:173

    Flash-контент собирается идти в iOS обходным путем:

    16:36

    AUO скоро покажет первые в мире 3D-панели, не требующие очков и лишенные «мертвой зоны»:

    16:073

    Планшет Archos 70 с ОС Android 2.2 и процессором с частотой 1 ГГц уже можно купить:

    15:457

    Специалисты ZTE первыми продемонстрировали работу CDMA2000 1x Advanced : Новая технология позволяет вчетверо увеличить емкость канала голосовой связи CDMA2000 1x

    15:31

    Акустическая система Typhoon SU-300 предназначена для мобильных ПК:

    15:14

    Gigabyte смелее разгоняет GeForce GTX 460:

    13:40

    Реобасы Sunbeamtech Rheosmart выдают до 30 Вт мощности на канал:

    13:33

    AZiO выпускает беспроводную клавиатуру с тачпэдом для HTPC и еще четыре модели клавиатур:

    13:22

    LG Display перехватывает у Samsung звание производителя дисплеев с самой тонкой рамкой:

    12:415

    Последняя сборка iOS 4.2 имеет статус Golden Master:

    12:19

    Nikon собирается представить камеру нового типа в начале января?:

    12:174

    AppDelete 3.1.4 — утилита для удаления приложений Mac OS X:

    11:51

    В iPhone 5 может появиться поддержка NFC для доступа к своему рабочему месту с любого другого Mac :

    11:40

    Представлены планшеты ViewSonic ViewPad 7 и ViewPad 10:

    11:2710

    Модули памяти Exceleram SpeedSlider DDR3 на восьмислойных платах ориентированы на оверклокеров:

    10:54

    Обновление iPhoto 9.0.1 устраняет ошибку, способную уничтожить домашний фотоархив:

    10:39

    OmniVision может стать поставщиком камер для iPad второго поколения:

    10:28

    Gigabyte расширяет серию игровой периферии мышами M6980 и M6900:

    10:00

    X Lossless Decoder 20101031 — декодер lossless-аудио для Mac:

    09:48

    Corning инвестирует 400 миллионов долларов в расширение производства:

    09:45

    Смартбуки с ОС Chrome появятся до конца месяца:

    09:171

    Индустриальные SSD Foremay типоразмера 1,8 дюйма имеют толщину менее 5 мм:

    07:40

    Новый 13-дюймовый MacBook Air вдвое быстрее предшественника с таким же процессором:

    01:594

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