  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    9 ноября 2010

    Carbon Copy Cloner 3.3.5 для Mac — утилита для клонирования дисков и резервирования данных:

    23:59

    CyberPower готова комплектовать игровые ПК 3D-картами GeForce GTX 580:

    23:19

    Apple выпустила новую бета-версию Mac OS X 10.6.5 — Build 10H574:

    22:57

    На CES 2011 будут показы десять планшетов на ARM-платформах Qualcomm :

    22:353

    iOS 4.2 существенно ускорит работу интерфейса на iPhone 3G?:

    21:57

    Лазерная беспроводная мышь Elecom M-BT6BL использует интерфейс Bluetooth 3.0:

    21:56

    Omnio WOWKeys — клавиатура к ПК с доком для iPhone:

    20:271

    Датчики изображения Cypress VITA 2000 и VITA 5000 предназначены для машинного зрения:

    20:02

    Roland Octa Capture — профессиональный USB 2.0 звуковой интерфейс: 8 микрофонных входов, автоподстройка чувствительности входов:

    19:35

    Специалисты CPT создали дисплей с пониженным энергопотреблением :

    19:20

    Начало поставок планшета Interpad с ОС Android перенесено на январь :

    19:02

    Продажи готовых ПК растут и продолжат расти, говорят аналитики iSuppli:

    18:37

    Серия мониторов ASUS VE представлена шестью моделями:

    18:132

    Gigabyte оснащает разогнанный вариант GeForce GTX 470 системой охлаждения WindForce 3X :

    18:12

    3D-карты AMD Radeon HD 7000 выйдут во втором квартале 2011 года:

    17:4915

    Palit представляет видеокарту GeForce GTX 580 с заводским разгоном:

    17:30

    iWork ’11 может появиться эксклюзивно в Mac App Store:

    17:281

    3D-карта NVIDIA GeForce GTX 580 представлена официально:

    17:106

    Hasbro выпустит «стереобинокль» для iPhone/iPod touch:

    16:222

    InvenSense первой в мире объединила в одной микросхеме 3D-гироскоп и 3D-акселерометр:

    15:47

    В накопителях ATP Vertical Slim SATA Module используется флэш-память типа SLC:

    14:255

    Руководители Apple неофициально комментируют судьбу серверных решений компании:

    14:238

    Серийный выпуск APU Llano может быть отложен?:

    14:165

    X Lossless Decoder 20101107 — декодер lossless-аудио для Mac:

    13:58

    В системе охлаждения NVIDIA GeForce GTX 580 применена испарительная камера:

    13:537

    Интернет и сети: UltraVNC v.1.0.9.1:

    13:251

    iXBT TV: Проектор BenQ MP 780 ST с технологией PointDraw и 3D режимом:

    13:15

    Мультимедиа: VideoLAN v.1.1.5:

    13:001

    Антивирусы: Dr.Web CureIt! 09/11/2010:

    12:35

    Nokia корректирует дату выхода бизнес-смартфона E7:

    12:102

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.9.0.0.722 09\11\2010:

    12:10

    Adobe отрицает «прожорливость» Flash: «Apple принимает участие в кампании по дискредитации технологии»:

    12:0422

    Sandy Bridge составит 20% объема поставок настольных CPU Intel в следующем квартале:

    11:50

    Редакторы: RJ TextEd v.6.90:

    11:45

    Мониторинг трафика: PRTG - Paessler Router Traffic Grapher v.8.1.2.1760:

    11:20

    Мышь Cyborg R.A.T.9 оценена в $150, напоминает Бэтмобиль:

    11:113

    MacFamilyTree 6.0.9 — новая версия генеалогического ПО для Mac:

    11:11

    Утилиты: Calibre v.0.7.27:

    10:55

    Path Finder 5.7.0 — новая версия файлового менеджера для Mac OS X:

    10:33

    Тестовые приложения: PassMark BurnInTest v.6.0 Build 1026:

    10:30

    Новая версия драйверов для контроллеров JMicron модели JMB36XX:

    10:05

    Kingston комплектует твердотельные накопители SSDNow V100 корпусами для внешних HDD:

    10:001

    Официальные драйверы и ПО для сетевых карт и контроллеров Intel:

    09:40

    «Дешевый» Samsung Galaxy Tab отложен до следующего года?:

    09:203

    Transmit 4.1.4 — новая версия популярного FTP-клиента для Mac:

    09:17

    Новые драйверы Rapid Storage Technology для контроллеров Intel:

    09:15

    Накопитель Ritek HD7 с интерфейсом USB 3.0 показывает довольно скромную скорость записи:

    09:003

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 9 ноября):

    08:50

    Samsung разработала гибкий AMOLED-дисплей диагональю 4,5 дюйма:

    08:401

    Сертифицированная версия продукта «Код безопасности: Инвентаризация» поступила в продажу :

    08:25

    Интегрированные решения HP позволяют организациям модернизировать подход к обслуживанию заказчиков:

    08:00

    Падение контрактных цен вызвало панику на рынке DRAM:

    08:001

    SGI представит на Supercomputing 2010 гибридную платформу:

    07:00

    AMD будет единственным поставщиком GPU для XFX в Европе:

    06:0011

    Четырехъядерный процессор Marvell ARMADA XP предназначен для серверов:

    04:001

    Новая версия Parallels Desktop получила совместимость с Mac OS X 10.6.5:

    01:19

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    ноябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018