  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    2 ноября 2010

    Компьютер Habey WIT-1800 на платформе Intel Pine Trail поддерживает работу в двух сетях 3G:

    23:43

    Cakewalk SONAR X1 — новое поколение программ для звукозаписи:

    20:201

    В мире среди производителей смартфонов лидирует Nokia, а в США — Apple:

    20:094

    3D-карту Gigabyte GeForce GTX 480 Super Overclock уже можно заказать:

    19:453

    MSI «рассыпала» на крышку нетбука Wind U135DX кристаллы Swarowski:

    18:542

    Производители ноутбуков больше не хотят снижать цены:

    18:235

    Названа предполагаемая дата анонса NVIDIA GeForce GTX 580:

    18:0911

    LG отправила Windows-планшет H1000B на сертификацию:

    17:44

    На сайте Creative появилась информация о планшетах ZiiO 7 и ZiiO 10:

    17:418

    Цветной лазерный принтер Epson AcuLaser C1600 ориентирован на домашние офисы:

    17:151

    В новых SSD Walton Chaintech задействованы контроллеры Indilinx и SandForce:

    17:00

    iSuppli: себестоимость компонентов планшета Samsung Galaxy Tab — $205:

    16:446

    Серия твердотельных накопителей Kingston SSDNow V+100 насчитывает пять моделей объемом от 64 до 512 ГБ:

    15:25

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2010.11.01:

    15:05

    Пять процессоров серии Intel Atom Z500 сойдут с дистанции через год:

    14:576

    Настройщики: Tweak-XP Pro v.4.0.11:

    14:40

    TSMC не воспринимает Intel как конкурента:

    14:33

    Утилиты: Parted Magic v.5.7:

    14:15

    В будущем году Foxconn рассчитывает выпустить более 20 миллионов электронных книг:

    14:03

    Безопасность: WinPatrol v.19.1.2010.1:

    13:50

    AMD увеличивает свою долю на рынке дискретной графики для ноутбуков :

    13:373

    Корпус Impactics C3LH-B подойдет для создания HTPC:

    13:301

    Чистильщики: COMODO System Cleaner v.3.0.167886.37:

    13:251

    Тестовые приложения: Geekbench v.2.1.9:

    13:00

    Драйверы для USB3-контроллеров Fresco Logic:

    12:35

    RFaxis «сделала невозможное» — есть первые образцы микросхем RFeIC, изготовленных по технологии CMOS:

    12:323

    Новая версия драйверов для Flash Media-контроллеров JMicron модели JMB38X:

    12:10

    Толщина внешнего жесткого диска G-DRIVE slim не превышает 10 мм:

    12:045

    Обновление прошивки для SATA-контроллеров Marvell:

    11:45

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 2 ноября):

    11:20

    К концу года модуль памяти DDR3 объемом 2 ГБ будет стоить $20?:

    11:033

    Microsoft проводит в МГУ им. М.B. Ломоносова всероссийский студенческий день технологий:

    10:55

    Strategy Analytics: Apple принадлежит 95% мирового рынка планшетов, но «война планшетов» уже началась:

    10:506

    Фонд «Сколково» и Microsoft объявили о сотрудничестве:

    10:30

    GPU 3D-карты PowerColor PCS+ HD 6850 разогнан в фабричных условиях до 820 МГц:

    10:141

    Стив Баллмер выступил на форуме RUSNANOTECH 2010:

    10:05

    Платформа Intel Oak Trail выйдет в срок:

    09:414

    Ориентировочные цены на ПО Microsoft (MIOL) для государственных организаций России:

    09:40

    Расширение функциональных возможностей Dr.Web для Android:

    09:15

    InnoDisk nanoUSB Dual: миниатюрный гибрид «флэшки» и устройства для работы с картами памяти:

    09:113

    Group-IB займется борьбой с противодействием расследованиям компьютерных преступлений:

    08:50

    Canon откладывает начало поставок новых объективов:

    08:401

    Еще одна новинка Transcend: карта памяти формата SDXC объемом 64 ГБ:

    08:308

    Tellabs и «СИТРОНИКС Информационные Технологии» подписали соглашение о партнерстве:

    08:25

    «КОРУС Консалтинг» разработал «Мобильный офис» для топ-менеджеров:

    08:00

    Смартфон с двумя дисплеями Samsung Continuum будет представлен на следующей неделе:

    08:002

    Внешняя звуковая карта TERRATEC Aureon 7.1 USB нацелена на владельцев мобильных компьютеров:

    07:002

    График выхода мобильных платформ Intel: Oak Trail, Cedar Trail-M, Huron River и Chief River: Платформа Intel Chief River для процессоров Ivy Bridge будет поддерживать USB 3.0

    06:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    ноябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018