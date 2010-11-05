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    5 ноября 2010

    Mac DVDRipper Pro 1.6.4 — утилита для копирования DVD на жесткий диск:

    23:56

    Tidy Up 2.3 для Mac — поиск файлов-дубликатов:

    23:08

    Серия корпусов Zalman Z9 увидела свет:

    22:45

    Шестью наборами DDR3 приросла линейка игровой памяти Patriot Memory Viper Xtreme:

    20:24

    Внешние накопители I-O Data серии HDCA-U совместимы с бытовой электроникой:

    19:204

    DTS поможет Fujitsu оснастить ноутбуки и моноблоки качественным звуком:

    19:141

    MSI показала 3D-карту R6850 Cyclone OC Power Edition:

    18:493

    Начался прием приложений в Mac App Store:

    18:012

    Intel тоже придет к использованию технологии SOI, полагает аналитик:

    17:34

    Panasonic LUMIX DMC-GF2 — самая маленькая камера формата Micro Four Thirds со вспышкой:

    17:012

    CX620 — очередной ноутбук MSI с 3D-экраном:

    16:45

    Персонализируемый оптический привод Lite-On eNAU608 появился в продаже:

    16:40

    AMD Radeon HD 6970 будет иметь 2 ГБ памяти?:

    16:303

    Cocktail 4.7.8 — утилита для обслуживания Mac OS X:

    14:36

    PopChar 5.1 для Mac — обновленная утилита для работы со спецсимволами:

    13:40

    EarthDesk 5.5.1 — карта Земли на рабочем столе Mac OS X:

    12:53

    AirRadar 2.0.2 для Maс — новая версия утилиты для мониторинга сетей Wi-Fi:

    11:23

    Antec One Hundred — качественный и недорогой компьютерный корпус:

    10:554

    Серия Memoright FTM-25 включает SSD объемом до 400 ГБ:

    10:224

    Adium 1.4 — популярный IM-клиент для Mac:

    10:161

    В серию ADATA XPG Gaming v2.0 вошел набор модулей памяти DDR3-2400 МГц:

    10:07

    AUO готова показать самую большую в мире 3D-панель :

    09:5015

    Внешний оптический привод Lite-On eNAU108 весит 181 грамм:

    09:45

    «Карман» для HDD Green House оснащен интерфейсом USB 3.0:

    09:30

    В Apple знают о проблемах в работе новых MacBook Air, хотя официальной реакции по-прежнему нет:

    09:1921

    Samsung рассчитывает продать 1 млн планшетов Galaxy Tab до конца года:

    09:113

    Samsung удалось еще сильнее оторваться от других производителей DRAM:

    09:00

    NeoOffice 3.1.2 Patch 1 — обновление бесплатного офисного пакета для Mac OS X:

    08:32

    Владельцу корпуса Huntkey SHIELD H405 не страшна импотенция, нипочем угревая сыпь?:

    08:308

    Стали известны полные технические характеристики и цена смартфона Samsung Continuum:

    08:22

    Альянсы Wi-Fi и HomePlug вместе займутся «умной электросетью»:

    08:00

    Trust выпускает концентратор USB 3.0:

    07:30

    Проекционные дисплеи Microvision PicoP могут стать проще и дешевле:

    07:002

    Выпуск планшета OLPC XO-3 отложен на февраль:

    06:00

    ClamXav 2.0.8 — антивирусный сканер для Mac:

    05:42

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