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    16 ноября 2010

    Представлен нетбук HP Mini 1103 на платформе Intel Pine Trail:

    20:314

    Фото дня: кристалл APU Ontario:

    18:162

    Тесты APU AMD Zacate говорят, что монополия Intel Atom закончилась:

    17:1027

    В семействе быстрых «флэшек» Kingston DataTraveler R500 есть модели объемом до 64 ГБ:

    16:30

    MSI представила разогнанный вариант карты на базе GPU NVIDIA GeForce GTX 460 SE с кулером Cyclone:

    16:11

    Двухканальный набор памяти 2000G объемом 8 ГБ пополнил игровую серию ADATA XPG v2.0 DDR3:

    14:05

    Интернет и сети: CurrPorts v.1.85:

    13:25

    Законность выпуска 32-нанометровых процессоров Intel поставлена под вопрос: Университет Нью-Мексико подает в суд на Intel

    13:2015

    ASUS Eee Tablet выйдет на рынок в начале будущего года и под другим именем:

    13:00

    Почтовые клиенты и фильтры: OutlookAttachView v.1.37:

    13:00

    Уже в ближайшие годы сегодняшний успех iPad может показаться смешным:

    12:4226

    Утилиты: Capture .NET v.10.9.3970:

    12:35

    Медиаплееры: OrangeCD Player v.6.4.5:

    12:10

    3D-карта ZOTAC GeForce GTX 460SE имеет четыре видеовыхода:

    12:001

    Архиваторы: WinRAR v.4.00 Beta 1:

    11:451

    SSD ioDrive Octal демонстрирует рекордную производительность: 1 млн. IOPS и 6,2 ГБ/с:

    11:303

    FTP-клиенты: FileZilla v.3.3.5:

    11:20

    Неофициальные драйверы для SATA AHCI-контроллеров AMD:

    10:551

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 16 ноября):

    10:30

    Microsoft запустила новый сервис практического ИТ-обучения своих клиентов:

    10:05

    «Лаборатория Касперского» представит обновленную линейку корпоративных продуктов:

    09:40

    Менеджер паролей Handy Password теперь совместим с Windows 7:

    09:15

    Новый пакет решений от CA Technologies облегчает переход от виртуализации к облачным платформам:

    08:50

    HP представила решение Hybrid Delivery :

    08:25

    Вышла новая версия Panda Cloud Antivirus 1.3:

    08:00

    Spansion первой размещает на одном кристалле 2 Гбит флэш-памяти типа NOR :

    08:001

    Сенсорный мини-монитор iMo eye9 с интерфейсом USB оснащен web-камерой:

    07:006

    В NVIDIA GeForce GTX 460 SE количество ядер CUDA урезано до 288:

    06:00

    Sony анонсировала младшего представителя модельного ряда ноутбуков Vaio Y:

    01:503

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